Παναθηναϊκός AKTOR: Βίντεο 18 φάσεων που εκθέτουν την ήδη έκθετη ΚΕΔ

Μετά τα χθεσινά διαιτητικά... εγκλήματα, μετά τα χθεσινά διαιτητικά αίσχη της Βάσω Τσαρούχα και των συνεργατών της ο Παναθηναϊκός πέρασε στην αντεπίθεση.

Το αποτέλεσμα του πρώτου τελικού αλλοιώθηκε ξεκάθαρα, με τους "γκρι" της ΕΟΚ να δίνουν προβάδισμα με το "έτσι θέλω" στον Ολυμπιακό, με την κατακραυγή από την κοινή γνώμη να είναι πρωτοφανής.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός χθες αργά το βράδυ εξέδωσε ανακοίνωση και σήμερα το απόγευμα ανήρτησε στα social media βίντεο με 18 φάσεις που εκθέτουν ανεπανόρθωτα τους τρεις διαιτητές αλλά και το... αφεντικό τους, Βαγγέλη Λιόλιο.

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