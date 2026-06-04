Πέθανε ο σκιτσογράφος Γιώργος Μυλωνάς

Πέθανε σήμερα ο σκιτσογράφος Γιώργος Μυλωνάς, σε ηλικία 76 ετών.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η ΕΣΗΕΑ.

Ο Γιώργος Μυλωνάς γεννήθηκε στα Γιάννενα το 1950. Από το 1977 έως το 1985 εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας κάνοντας μακέτες, σχέδια και εικονογραφήσεις εντύπων. Στη συνέχεια εργάστηκε ως σκιτσογράφος στην εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ», από το 1985 ως το κλείσιμο της εφημερίδας.

Τα σκίτσα του διακρίθηκαν για την ευρηματικότητά τους και την εύστοχη αποτύπωση της οικονομικής πραγματικότητας ενώ διακρίθηκε για την άψογη συναδελφική συμπεριφορά του.

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ με σεβασμό τον αποχαιρετά τον και συλλυπείται την οικογένειά του.

Οικογένεια, φίλοι και συνάδελφοι θα αποχαιρετήσουν τον Γιώργο τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026, στις 10:30, στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.