Μέση Ανατολή: Οχτώ νεκροί στο Ιράν από αμερικανικά πλήγματα -Εκρήξεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ

Snapshot Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν για έκτη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεις στο Ιράν, εστιάζοντας σε περιοχές κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Τα αμερικανικά πλήγματα προκάλεσαν οχτώ νεκρούς και καταστροφή σε υποδομές, όπως δύο γέφυρες και έναν πύργο τηλεπικοινωνιών.

Σειρήνες και συναγερμοί ενεργοποιήθηκαν σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ λόγω απειλών από πυραύλους και drones.

Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις σε αεροπορικές βάσεις στο Μπαχρέιν, ενώ οι αρχές του Κατάρ ανέφεραν εκρήξεις στην πρωτεύουσά τους, Ντόχα.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ κερδίζουν σημαντικά στο Ιράν και υπογράμμισε την ενίσχυση του αμερικανικού στρατού. Snapshot powered by AI

Για έκτη συνεχόμενη νύχτα οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν σειρά επιθέσεων στο Ιράν, στοχεύοντας κυρίως τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Σφοδρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάζ, όπου χτυπήθηκε και πύργος τηλεπικοινωνιών, στις πόλεις Αχβάζ και Μπουσέρ, στο μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στην Σιρίκ, σύμφωνα με ιρανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν από τα αμερικανικά πλήγματα. Από τους βομβαρδισμούς καταστράφηκαν επίσης δύο γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν, ενώ σημειώθηκε τουλάχιστον ένα πλήγμα και στο αεροδρόμιο Ιρανσάρ (νοτιοανατολικά).

Σφοδρές επιθέσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής ότι η αεράμυνα της χώρας βρίσκεται σε κατάσταση ενεργοποίησης, προκειμένου να αντιμετωπίσει «εχθρικές» απειλές από πυραύλους και drones.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δυνατοί ήχοι που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας οφείλονταν σε επιχειρήσεις αναχαίτισης των εισερχόμενων απειλών από την αεράμυνα.

Την ίδια ώρα σειρήνες ήχησαν και στο Μπαχρέιν. Στην ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών αναφέρεται: «Η σειρήνα συναγερμού έχει ενεργοποιηθεί. Παρακαλούμε τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος».

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι ο στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας στόχευσε αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη σε αεροπορική βάση στο Μπαχρέιν, «σε απάντηση στην εχθρική ενέργεια του αντιπάλου, ο οποίος στόχευσε αστικές υποδομές και αθώους ανθρώπους».

Εκρήξεις και στη Ντόχα, Κατάρ

Αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ντόχα του Κατάρ, σύμφωνα με μαρτυρία που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων.

Παράλληλα, οι αρχές του Κατάρ απέστειλαν προειδοποιητικό μήνυμα ασφαλείας σε κινητά

Η κυβέρνηση λίγο μετά έστειλε έναν ακόμη κινητό συναγερμό λέγοντας ότι η απειλή είχε εξαλειφθεί και ότι η κατάσταση είχε «επιστρέψει στο φυσιολογικό».

Τραμπ:

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στο έκτακτο διάγγελμα που έκανε στις 4 π.μ. (ώρα Ελλάδος), ότι οι ΗΠΑ κερδίζουν σε μεγάλο βαθμό το Ιράν.

Όπως δήλωσε, «έχτισε» ξανά το στρατό της χώρας και τον μετέτρεψε στο πιο ισχυρό στον κόσμο.

«Δυστυχώς, είμαστε αναγκασμένοι να το χρησιμοποιήσουμε τώρα. Κερδίσαμε στη Βενεζουέλα, η οποία τώρα συνεργάζεται μαζί μας για την παραγωγή εκατομμυρίων και εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην επίθεσή του στη χώρα της Νότιας Αμερικής στις 3 Ιανουαρίου.

«Κερδίζουμε επίσης μεγάλα ποσά στο Ιράν και θα δείτε τους καρπούς αυτής της εργασίας πολύ, πολύ σύντομα».

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