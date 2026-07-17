CENTCOM: Αμερικανοί πεζοναύτες έκαναν ρεσάλτο σε εμπορικό πλοίο για να το απομακρύνουν από το Ιράν

Ο νέος ναυτικός αποκλεισμός ξεκίνησε την Τετάρτη και τρία εμπορικά πλοία έχουν ανακατευθυνθεί μέχρι τώρα

Ελένη Ευστρατίου

CENTCOM: Αμερικανοί πεζοναύτες έκαναν ρεσάλτο σε εμπορικό πλοίο για να το απομακρύνουν από το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι πεζοναύτες επιβιβάστηκαν σε εμπορικό πλοίο για να το απομακρύνουν από το Ιράν.
  • Τρία εμπορικά πλοία έχουν ανακατευθυνθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις λόγω παραβίασης του ναυτικού αποκλεισμού.
  • Ο νέος ναυτικός αποκλεισμός ξεκίνησε μετά την παραβίαση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
  • Οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται σε ιρανικές υποδομές και στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στον Κόλπο.
  • Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά, εκτός από τα πλοία που επιχειρούν να προσεγγίσουν το Ιράν ή δεν συμμορφώνονται με τις εντολές της Τεχεράνης.
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Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση στη Μέση Ανατολή ανέφερε ότι οι ομάδα Πεζοναυτών έχει επέμβει σε τρία εμπορικά σκάφη έως τώρα, τα οποία επιχείρησαν να παραβιάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν.

Ο νέος αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια ξεκίνησε πριν από δύο ημέρες, αφού ΗΠΑ και Ιράν παραβίασαν το μνημόνιο κατανόησης που είχε υπογραφεί προκειμένου να καταλήξουν σε μία συμφωνία εκεχειρίας.

Οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή είναι καθημερινές σε κρίσιμες υποδομές του Ιράν καθώς και στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στις υπόλοιπες χώρες του Κόλπου. Παράλληλα, οι ΗΠΑ επεμβαίνουν και στα εμπορικά πλοία που προσπαθούν να φτάσουν στα ιρανικά λιμάνια, στα πλαίσια των νέων κυρώσεων που επιβάλλει η χώρα.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της CENTCOM τρία εμπορικά σκάφη έχουν ανακατευθυνθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις, ενώ στο ένα οι πεζοναύτες έπρεπε να επιβιβαστούν στο πλοίο για να βεβαιωθούν ότι θα συμμορφωθεί.

Τα Στενά του Ορμούζ και τα γύρω νερά παραμένουν ελεύθερα και ανοιχτά, εκτός από τα σκάφη που προσπαθούν να πλησιάσουν στο Ιράν. Παρόλα αυτά, η Τεχεράνη εξαπολύει επιθέσεις και σε δεξαμενόπλοια που πλέουν στα Στενά και δεν ακολουθούν τις εντολές της.

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