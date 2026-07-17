Διαψεύδει η Τεχεράνη την απελευθέρωση Αμερικανίδας που κρατούνταν για κατασκοπεία υπέρ των ΗΠΑ

Την είδηση είχε αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ μέσω ανάρτησης στο Truth Social

Ελένη Ευστρατίου

Διαψεύδει η Τεχεράνη την απελευθέρωση Αμερικανίδας που κρατούνταν για κατασκοπεία υπέρ των ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την απελευθέρωση Αμερικανίδας που κρατούνταν στο Ιράν για κατασκοπεία και την αποχώρησή της από τη χώρα.
  • Ο δικηγόρος της γυναίκας επιβεβαίωσε την απελευθέρωσή της και την επιστροφή της στις ΗΠΑ.
  • Οι ιρανικές δικαστικές αρχές διέψευσαν την απελευθέρωση, δηλώνοντας ότι δεν έχουν στοιχεία για τέτοιο γεγονός ή για ανταλλαγή κρατουμένων.
  • Το Ιράν ανέφερε ότι δεν υπάρχει κρατούμενος που να ταιριάζει με την περιγραφή που έδωσε ο Τραμπ σχετικά με Αμερικανίδα κατηγορούμενη για κατασκοπεία.
Snapshot powered by AI

Διέψευσαν οι Ιρανικές δικαστικές αρχές την απελευθέρωση μίας Αμερικανίδας πολίτη που κρατούνταν για κατασκοπεία από τον Δεκέμβρη του 2024.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανήρτησε εχθές Πέμπτη στο Truth Social την είδηση ότι αφέθηκε ελεύθερη μία Αμερικανίδα πολίτης που βρισκόταν υπό κράτηση στο Ιράν. Σχολίασε ότι έχει αποχωρήσει από τη χώρα, ενώ χαιρέτισε την κίνηση της Τεχεράνης ως πράξη καλής θελήσεως.

Λίγο αργότερα, ο δικηγόρος της γυναίκας σχολίασε πως έχει απελευθερωθεί και επιστρέφει στις ΗΠΑ.

Διαψεύδει η Τεχεράνη

Οι δικαστικές αρχές του Ιράν υποστήριξαν ότι δεν έχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτό το γεγονός, αναφέροντας πως κανένας καταδικασμένος Αμερικανός, κατηγορούμενος για κατασκοπεία υπέρ των ΗΠΑ που ταιριάζει με την περιγραφή που έδωσε ο Τραμπ ή οποιοσδήποτε άλλος Αμερικανός κρατούμενος αφέθηκε ελεύθερος από ιρανικές φυλακές ή απελευθερώθηκε στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:41ΚΟΣΜΟΣ

Περισσότερα από 2.000 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα στο Κονγκό - 828 είναι οι νεκροί

01:17ΚΟΣΜΟΣ

Κουβέιτ: Αναχαίτισε 32 ιρανικά drones με κατεύθυνση σε κρίσιμες υποδομές

00:40ΚΟΣΜΟΣ

Διαψεύδει η Τεχεράνη την απελευθέρωση Αμερικανίδας που κρατούνταν για κατασκοπεία υπέρ των ΗΠΑ

00:15ΕΛΛΑΔΑ

Έργα στην Εθνική Οδό, μεγάλες καθυστερήσεις στο ύψος της Καλυφτάκη

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έστειλε αποχαιρετιστήριο SMS σε φίλο του και αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα

23:56ΕΘΝΙΚΑ

ΗΠΑ: «Πράσινο φως» για την πώληση «καμικάζι drones» Switchblade 300 στην Ελλάδα

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Πουλήθηκε το σπίτι της παιδικής ηλικίας του στη Νέα Υόρκη – Δείτε φωτογραφίες

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Ο πανέμορφος γάμος που υποκλίθηκε στην αυθεντική κρητική παράδοση

23:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ σκιαγράφησε ο Τσίπρας σε συζήτηση με μέλη του κόμματος

23:22LIFESTYLE

«Ink»: Η ταινία που αφηγείται τη ζωή του μεγιστάνα των μίντια, Ρούπερτ Μέρντοχ

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Ο Νικήτας Κακλαμάνης εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία της Μάρως Κοντού - «Ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο»

23:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή φόρου 2026: Τι ισχύει με τους συμψηφισμούς και τις οφειλές

22:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Πνίγονται» στον καπνό οι βόρειες πολιτείες - Συγκλονιστικές εικόνες

22:46ΕΥ ΖΗΝ

Τι να κάνετε αν σας τσιμπήσει μέδουσα στην παραλία: Οδηγός επιβίωσης για το καλοκαίρι

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκρήξεις στις πόλεις Αχβάζ και Μπουσέρ – Η Τεχεράνη θέλει συμφωνία, λέει ο Λευκός Οίκος

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Σχεδιάζει να απαγορεύσει την πώληση ενεργειακών ποτών με καφεΐνη σε παιδιά

22:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Το αναλυτικό πρόγραμμα του πρωταθλήματος 2026-27

22:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2026-27: Όλα τα ντέρμπι της σεζόν - Ξεκίνημα με Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

22:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Οι αγώνες στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος 2026-27

22:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο Τραμπ δεν χάνει τον τελικό Αργεντινή - Ισπανία - Θα είναι παρών στο γήπεδο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:23ΕΛΛΑΔΑ

Η αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα προσλαμβάνει: Ποιες είναι οι θέσεις και ποιοι οι μισθοί

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Ο πανέμορφος γάμος που υποκλίθηκε στην αυθεντική κρητική παράδοση

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έστειλε αποχαιρετιστήριο SMS σε φίλο του και αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα

09:53ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Από πότε πέφτει η θερμοκρασία 10 βαθμούς

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: «Τι ψυχή έχει αυτός ο άνθρωπος; Η διαφορά μας ήταν 1,5 ευρώ», λέει ο 92χρονος που τον περιέλουσε με πετρέλαιο υπάλληλος βενζινάδικου

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Ο Νικήτας Κακλαμάνης εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία της Μάρως Κοντού - «Ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο»

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Νέα σοβαρή προειδοποίηση Τούρκου καθηγητή: «Αναμένουμε ισχυρό σεισμό στη βόρεια γραμμή του ρήγματος του Μαρμαρά»

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Fly over, ΒΟΑΚ, Ε65, ηλεκτρικές διασυνδέσεις: Τα μεγάλα έργα που αλλάζουν την Ελλάδα – Δείτε χάρτες

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρησμός Marfin: Καρέ – καρέ η στιγμή της δολοφονικής επίθεσης στην τράπεζα – Βίντεο ντοκουμέντο

14:32LIFESTYLE

Αποχωρεί από τον ANT1 ο Παναγιώτης Στάθης

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες ο Καναδάς: Μαίνονται ανεξέλεγκτες 857 φωτιές - Κινδυνεύει ο τελικός του Μουντιάλ;

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Λειψοί: Αντιμέτωποι με καρχαριοειδές ήλθαν οι λουόμενοι στην παραλία - Βίντεο

17:50LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Η πρώτη ανάρτηση μετά το deal με τον ΑΝΤ1

20:49LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Βελέτση: Η συνεργάτιδα του Ντόναλντ Τραμπ παντρεύτηκε στη Μύκονο - Βίντεο

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητη ταλαιπωρία: Επιβάτης αεροπλάνου άνοιξε την έξοδο κινδύνου πριν την απογείωση και η πτήση ακυρώθηκε

06:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου - Όλες οι ημερομηνίες

00:15ΕΛΛΑΔΑ

Έργα στην Εθνική Οδό, μεγάλες καθυστερήσεις στο ύψος της Καλυφτάκη

23:56ΕΘΝΙΚΑ

ΗΠΑ: «Πράσινο φως» για την πώληση «καμικάζι drones» Switchblade 300 στην Ελλάδα

19:28ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ξέρω τι διάολο χτύπησα, τώρα τρώω πίτσα»: Η απίστευτη απάθεια ενός 18χρονου ενώ χτύπησε με το αυτοκινητό του 84χρονο ηλικιωμένο

22:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2026-27: Όλα τα ντέρμπι της σεζόν - Ξεκίνημα με Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ