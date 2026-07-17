Διαψεύδει η Τεχεράνη την απελευθέρωση Αμερικανίδας που κρατούνταν για κατασκοπεία υπέρ των ΗΠΑ

Snapshot Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την απελευθέρωση Αμερικανίδας που κρατούνταν στο Ιράν για κατασκοπεία και την αποχώρησή της από τη χώρα.

Ο δικηγόρος της γυναίκας επιβεβαίωσε την απελευθέρωσή της και την επιστροφή της στις ΗΠΑ.

Οι ιρανικές δικαστικές αρχές διέψευσαν την απελευθέρωση, δηλώνοντας ότι δεν έχουν στοιχεία για τέτοιο γεγονός ή για ανταλλαγή κρατουμένων.

Το Ιράν ανέφερε ότι δεν υπάρχει κρατούμενος που να ταιριάζει με την περιγραφή που έδωσε ο Τραμπ σχετικά με Αμερικανίδα κατηγορούμενη για κατασκοπεία. Snapshot powered by AI

Διέψευσαν οι Ιρανικές δικαστικές αρχές την απελευθέρωση μίας Αμερικανίδας πολίτη που κρατούνταν για κατασκοπεία από τον Δεκέμβρη του 2024.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανήρτησε εχθές Πέμπτη στο Truth Social την είδηση ότι αφέθηκε ελεύθερη μία Αμερικανίδα πολίτης που βρισκόταν υπό κράτηση στο Ιράν. Σχολίασε ότι έχει αποχωρήσει από τη χώρα, ενώ χαιρέτισε την κίνηση της Τεχεράνης ως πράξη καλής θελήσεως.

Λίγο αργότερα, ο δικηγόρος της γυναίκας σχολίασε πως έχει απελευθερωθεί και επιστρέφει στις ΗΠΑ.

Διαψεύδει η Τεχεράνη

Οι δικαστικές αρχές του Ιράν υποστήριξαν ότι δεν έχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτό το γεγονός, αναφέροντας πως κανένας καταδικασμένος Αμερικανός, κατηγορούμενος για κατασκοπεία υπέρ των ΗΠΑ που ταιριάζει με την περιγραφή που έδωσε ο Τραμπ ή οποιοσδήποτε άλλος Αμερικανός κρατούμενος αφέθηκε ελεύθερος από ιρανικές φυλακές ή απελευθερώθηκε στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων.

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