Ντόναλντ Τραμπ: Πουλήθηκε το σπίτι της παιδικής ηλικίας του στη Νέα Υόρκη – Δείτε φωτογραφίες

Snapshot Το σπίτι όπου έζησε μέρος της παιδικής ηλικίας του ο Ντόναλντ Τραμπ στο Κουίνς της Νέας Υόρκης πουλήθηκε, χωρίς να αποκαλυφθούν η τελική τιμή και ο αγοραστής.

Ο πατέρας του Τραμπ, Φρεντ Τραμπ, έχτισε το σπίτι το 1940 και η οικογένεια έζησε εκεί μέχρι το 1950.

Το 2025, ο επιχειρηματίας Τόμι Λιν αγόρασε το σπίτι για 835.000 δολάρια και επένδυσε περίπου 500.000 δολάρια σε οκτώ μήνες ανακαίνισης.

Το ακίνητο ανακαινίστηκε πλήρως και διαθέτει 290 τ.μ., πέντε υπνοδωμάτια, τέσσερα μπάνια και μεγάλη κουζίνα με επαγγελματικές συσκευές.

Το σπίτι καταχωρήθηκε προς πώληση στην τιμή των 2,2 εκατομμυρίων δολαρίων μετά την αρχική απόσυρση από την αγορά. Snapshot powered by AI

Το σπίτι όπου έζησε μέρος των παιδικών χρόνων του ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ πουλήθηκε. Βρίσκεται στο Κουίνς της Νέας Υόρκης και δεν έχει γίνει γνωστή ούτε η τελική τιμή πώλησης ούτε ο νέος αγοραστής.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post, ο εκλιπών πατέρα του Αμερικανού προέδρου, ο εργολάβος Φρεντ Τραμπ έχτισε την συγκεκριμένη κατοικία το 1940.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε μικρή ηλικία

Ο Φρεντ Τραμπ και η οικογένειά του έμεναν εκεί μέχρι το 1950, οπότε μετακόμισαν σε ένα μεγαλύτερο σπίτι στην ίδια γειτονιά, όταν ο σημερινός πρόεδρος ήταν μόλις 4 ετών.

Το 2025 ένας επιχειρηματίας του κλάδου ακινήτων, ο Τόμι Λιν αγόρασε το σπίτι για 835.000 δολάρια. Εκείνη την εποχή το σπίτι ήταν σχεδόν ερειπωμένο με διαρροή στη στέγη, αδέσποτες γάτες που ζούσαν μέσα και έναν κήπο εντελώς κατάφυτο.

Το εξωτερικό του σπιτιού

Ο Λιν, όμως, είδε μια ευκαιρία.«Ο μόνος λόγος που ανέλαβα αυτό το έργο ήταν επειδή πρόκειται για το σπίτι όπου μεγάλωσε ο Τραμπ», δήλωσε ο Λιν στο Mansion Global.Έτσι, επένδυσε περίπου 500.000 δολάρια και οκτώ μήνες εργασίας σε μια πλήρη ανακαίνιση. Επιδιόρθωσε τις ζημιές και έδωσε στο σπίτι μια εντελώς νέα όψη.

Οι φωτογραφίες δείχνουν μια μεγάλη κουζίνα με επαγγελματικές συσκευές και ξύλινα δάπεδα σε μοτίβο ψαροκόκαλου. Μεγάλα παράθυρα γεμίζουν με φως τον χώρο των 290 τ.μ.

Το ακίνητο διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια και τέσσερα μπάνια. Αφού καταχωρήθηκε τον Νοέμβριο σε ένα μεσιτικό γραφείο, το ακίνητο αποσύρθηκε από την αγορά στα τέλη Ιανουαρίου.

Δύο μήνες αργότερα, μία άλλη εταιρεία το έβαλε εκ νέου προς πώληση στην τιμή των 2,2 εκατομμυρίων δολαρίων.