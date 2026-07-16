Ιράν: Εκρήξεις στις πόλεις Αχβάζ και Μπουσέρ – Η Τεχεράνη θέλει συμφωνία, λέει ο Λευκός Οίκος

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ιράν: Εκρήξεις στις πόλεις Αχβάζ και Μπουσέρ – Η Τεχεράνη θέλει συμφωνία, λέει ο Λευκός Οίκος
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στην Αχβάζ του νότιου Ιράν σημειώνονται εκρήξεις κατά τη διάρκεια πέμπτου συνεχόμενου κύματος αμερικανικών επιθέσεων.
  • Η CENTCOM ανέφερε ότι οι επιθέσεις στοχεύουν στην αποδυνάμωση των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων.
  • Εκρήξεις έχουν αναφερθεί επίσης στα νησιά Κεσμ, Μπαντάρ Αμπάς και Τσαμπάχαρ.
  • Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ.
  • Οι αμερικανικές επιθέσεις σχετίζονται με παραβίαση του μνημονίου συνεννόησης από το Ιράν, ειδικά όσον αφορά επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.
Snapshot powered by AI

Εκρήξεις σημειώνονται στις πόλεις Αχβάζ και Μπουσέρ στο νότιοι Ιράν την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων για πέμπτο συνεχόμενο βράδυ.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, το οποίο επικαλείται τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας Χουζεστάν, αυτή την ώρα ακούγονται εκρήξεις στην Αχβάζ.Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, μεταδίδει ότι σημειώνονται εκρήξεις στη Μπουσέρ.

Παράλληλα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι ξεκίνησε ένα πέμπτο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν στις 21:00 Ώρα Ελλάδος «με σκοπό την περαιτέρω αποδυνάμωση των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων».

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νωρίτερα εκρήξεις στο νησί Κεσμ, στο Μπαντάρ Αμπάς και στο Τσαμπάχαρ.

Λευκός Οίκος: Το Ιράν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ διαβεβαίωσε σήμερα ότι το Ιράν εξακολουθεί να συνομιλεί με τις ΗΠΑ και επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας. «Ο λόγος για τις επιθέσεις των τελευταίων ημερών είναι ότι το Ιράν παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης που είχαμε συνάψει», δήλωσε η Λέβιτ.

«Ειδικότερα, βάσει του μνημονίου συνεννόησης που υπέγραψαν, (σ.σ.οι Ιρανοί) δεν έπρεπε να εξαπολύσουν πυρά εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ. Αλλά δυστυχώς έλαβαν την τραγική για εκείνους απόφαση να το κάνουν», συμπλήρωσε.

Η Λέβιτ ανέφερε επίσης πως τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοικτά για πλοία που δεν ταξιδεύουν προς ή από ιρανικά λιμάνια και ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ παραμένει στην περιοχή για να διασφαλίσει πως θα συμβεί αυτό ακριβώς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:46ΕΥ ΖΗΝ

Τι να κάνετε αν σας τσιμπήσει μέδουσα στην παραλία: Οδηγός επιβίωσης για το καλοκαίρι

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκρήξεις στις πόλεις Αχβάζ και Μπουσέρ – Η Τεχεράνη θέλει συμφωνία, λέει ο Λευκός Οίκος

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Σχεδιάζει να απαγορεύσει την πώληση ενεργειακών ποτών με καφεΐνη σε παιδιά

22:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Το αναλυτικό πρόγραμμα του πρωταθλήματος 2026-27

22:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2026-27: Όλα τα ντέρμπι της σεζόν - Ξεκίνημα με Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

22:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Οι αγώνες στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος 2026-27

22:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο Τραμπ δεν χάνει τον τελικό Αργεντινή - Ισπανία - Θα είναι παρών στο γήπεδο

22:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα ενοικίου: Πώς να κάνετε την αίτηση στον ΟΠΕΚΑ

22:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Μπορείς να κερδίσεις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρώος, μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου»

22:10ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (16/7): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κύπρο στις 27 Ιουλίου ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: «Τι ψυχή έχει αυτός ο άνθρωπος; Η διαφορά μας ήταν 1,5 ευρώ», λέει ο 92χρονος που τον περιέλουσε με πετρέλαιο υπάλληλος βενζινάδικου

21:52ΚΟΣΜΟΣ

Καύσωνας: Τουλάχιστον 12.000 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν στην Ευρώπη

21:43ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σε εξέλιξη το πέμπτο κύμα επιθέσεων στο Ιράν

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Απολύθηκε ο χειριστής οτοκιού των ομιλιών του - Έβαζε στοιχήματα για το τι θα πει ο πρόεδρος

21:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το 76% των άρσεων ασυλίας αφορά στην αντιπολίτευση - Είναι αντιπολίτευση υποδίκων;

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Άδεια: Οι αλλαγές στη χορήγηση διακοπών στους εργαζομένους

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Ασπρόπυργο

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ορίστηκε ο νέος υπουργός Άμυνας - Ποιος είναι ο Γιεβγκένιι Χμάρα 

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Πραγματογνώμονες του ΤΕΕ θα κάνουν ελέγχους στα κτίρια με τις ρωγμές - Γεωτεχνική μελέτη πριν την επανέναρξη των εργασιών του μετροπόντικα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:32LIFESTYLE

Αποχωρεί από τον ANT1 ο Παναγιώτης Στάθης

09:53ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Από πότε πέφτει η θερμοκρασία 10 βαθμούς

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Η αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα προσλαμβάνει: Ποιες είναι οι θέσεις και ποιοι οι μισθοί

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: «Τι ψυχή έχει αυτός ο άνθρωπος; Η διαφορά μας ήταν 1,5 ευρώ», λέει ο 92χρονος που τον περιέλουσε με πετρέλαιο υπάλληλος βενζινάδικου

17:50LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Η πρώτη ανάρτηση μετά το deal με τον ΑΝΤ1

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Λειψοί: Αντιμέτωποι με καρχαριοειδές ήλθαν οι λουόμενοι στην παραλία - Βίντεο

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητη ταλαιπωρία: Επιβάτης αεροπλάνου άνοιξε την έξοδο κινδύνου πριν την απογείωση και η πτήση ακυρώθηκε

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Νέα σοβαρή προειδοποίηση Τούρκου καθηγητή: «Αναμένουμε ισχυρό σεισμό στη βόρεια γραμμή του ρήγματος του Μαρμαρά»

06:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου - Όλες οι ημερομηνίες

15:07ΕΛΛΑΔΑ

ΕΣΗΕΑ κατά Καλλιακμάνη: Χρησιμοποιεί παραπλανητικά αστυνομική ιδιότητα ενώ είναι υποψήφιος βουλευτής

20:49LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Βελέτση: Η συνεργάτιδα του Ντόναλντ Τραμπ παντρεύτηκε στη Μύκονο - Βίντεο

20:07LIFESTYLE

Survivor: Ο Σταύρος Φλώρος επέστρεψε στην Ελλάδα δύο μήνες μετά το σοβαρό ατύχημά του

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρησμός Marfin: Καρέ – καρέ η στιγμή της δολοφονικής επίθεσης στην τράπεζα – Βίντεο ντοκουμέντο

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Fly over, ΒΟΑΚ, Ε65, ηλεκτρικές διασυνδέσεις: Τα μεγάλα έργα που αλλάζουν την Ελλάδα – Δείτε χάρτες

22:10ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (16/7): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν

22:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Μπορείς να κερδίσεις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρώος, μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου»

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Εργασιακός μεσαίωνας στην Πάρο: Σερβιτόροι εκτελούν χρέη... οινοχόων μέσα στη θάλασσα

19:28ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ξέρω τι διάολο χτύπησα, τώρα τρώω πίτσα»: Η απίστευτη απάθεια ενός 18χρονου ενώ χτύπησε με το αυτοκινητό του 84χρονο ηλικιωμένο

22:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2026-27: Όλα τα ντέρμπι της σεζόν - Ξεκίνημα με Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: 60χρονη δαγκώθηκε από δηλητηριώδες φίδι δύο μέτρων που μπλέχτηκε στην αλυσίδα του ποδηλάτου της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ