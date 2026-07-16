Ιράν: Εκρήξεις στις πόλεις Αχβάζ και Μπουσέρ – Η Τεχεράνη θέλει συμφωνία, λέει ο Λευκός Οίκος

Snapshot Στην Αχβάζ του νότιου Ιράν σημειώνονται εκρήξεις κατά τη διάρκεια πέμπτου συνεχόμενου κύματος αμερικανικών επιθέσεων.

Η CENTCOM ανέφερε ότι οι επιθέσεις στοχεύουν στην αποδυνάμωση των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων.

Εκρήξεις έχουν αναφερθεί επίσης στα νησιά Κεσμ, Μπαντάρ Αμπάς και Τσαμπάχαρ.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές επιθέσεις σχετίζονται με παραβίαση του μνημονίου συνεννόησης από το Ιράν, ειδικά όσον αφορά επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ. Snapshot powered by AI

Εκρήξεις σημειώνονται στις πόλεις Αχβάζ και Μπουσέρ στο νότιοι Ιράν την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων για πέμπτο συνεχόμενο βράδυ.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, το οποίο επικαλείται τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας Χουζεστάν, αυτή την ώρα ακούγονται εκρήξεις στην Αχβάζ.Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, μεταδίδει ότι σημειώνονται εκρήξεις στη Μπουσέρ.

Παράλληλα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι ξεκίνησε ένα πέμπτο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν στις 21:00 Ώρα Ελλάδος «με σκοπό την περαιτέρω αποδυνάμωση των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων».

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νωρίτερα εκρήξεις στο νησί Κεσμ, στο Μπαντάρ Αμπάς και στο Τσαμπάχαρ.

Λευκός Οίκος: Το Ιράν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ διαβεβαίωσε σήμερα ότι το Ιράν εξακολουθεί να συνομιλεί με τις ΗΠΑ και επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας. «Ο λόγος για τις επιθέσεις των τελευταίων ημερών είναι ότι το Ιράν παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης που είχαμε συνάψει», δήλωσε η Λέβιτ.

«Ειδικότερα, βάσει του μνημονίου συνεννόησης που υπέγραψαν, (σ.σ.οι Ιρανοί) δεν έπρεπε να εξαπολύσουν πυρά εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ. Αλλά δυστυχώς έλαβαν την τραγική για εκείνους απόφαση να το κάνουν», συμπλήρωσε.

Η Λέβιτ ανέφερε επίσης πως τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοικτά για πλοία που δεν ταξιδεύουν προς ή από ιρανικά λιμάνια και ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ παραμένει στην περιοχή για να διασφαλίσει πως θα συμβεί αυτό ακριβώς.

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