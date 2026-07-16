ΗΠΑ: Θέλουν να ανοίξουν το Ορμούζ αλλά θα χρειαστούν μήνες – Η εντολή του Ιράν στους Χούθι

Η Τεχεράνη έδωσε εντολή στους αντάρτες Χούθι να είναι έτοιμοι να αποκλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα αν δεχθούν επίθεση οι ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις από τις ΗΠΑ

Εύη Απολλωνάτου

ΗΠΑ: Θέλουν να ανοίξουν το Ορμούζ αλλά θα χρειαστούν μήνες – Η εντολή του Ιράν στους Χούθι
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι ΗΠΑ έχουν εντείνει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, πλήττοντας στόχους κοντά στην Τεχεράνη και διευρύνοντας το φάσμα των επιθέσεων.
  • Ο πρόεδρος Τραμπ προανήγγειλε τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ, αλλά στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η απόκτηση του ελέγχου θα απαιτήσει μήνες και μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις.
  • Η κίνηση πλοίων στα Στενά του Ορμούζ έχει μειωθεί λόγω αυξημένου κινδύνου, επιβεβαιώνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ για τη διασφάλιση της ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα.
  • Το Ιράν έδωσε εντολή στους Χούθι της Υεμένης να αποκλείσουν τη διαδρομή πετρελαίου μέσω της Ερυθράς Θάλασσας σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές.
  • Οι Χούθι έχουν τοποθετήσει πυραύλους και drones κοντά στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ και είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν επιθέσεις σύμφωνα με τις εντολές της Τεχεράνης.
Snapshot powered by AI

Εντείνουν τις επιθέσεις οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, καθώς έπληξαν στόχους βόρεια και πιο κοντά στην πρωτεύουσα Τεχεράνη. Την ίδια στιγμή το Ιράν συνεχίζει τα χτυπήματα σε βάρος των συμμάχων των Αμερικανών στην περιοχή και υπόσχεται «αντίσταση μέχρι τέλους».

Το θερμόμετρο έχει ανέβει τις τελευταίες ημέρες καθώς ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν τις επιθέσεις. Το μνημόνιο κατανόησης έχει μπει στο περιθώριο και ενισχύονται οι φόβοι ότι ο πόλεμος είναι πιθανόν να ξεκινήσει και πάλι.

Οι αμερικανικές επιθέσεις έφτασαν σε περιοχές γύρω από την πρωτεύουσα του Ιράν και δείχνουν ότι το φάσμα των στόχων των Αμερικανών διευρύνεται. Από τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ που κήρυξε τις ΗΠΑ «φύλακες» των Στενών του Ορμούζ και προανήγγειλε την επιβολή διοδίων 20% σε όλα τα φορτία φάνηκε ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει το σενάριο να ανοίξει δια της βίας το στενό.

Ωστόσο, στρατιωτικοί αναλυτές ανέφεραν στην εφημερίδα Wall Street Journal ότι για να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο του στενού θα χρειαστούν περισσότερα αμερικανικά στρατεύματα, μήνες προσπάθειας και θα αντιμετωπίσουν ακόμη μεγαλύτερο ρίσκο.

Στις αρχές αυτής της εβδομάδας, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ορμούζ ήταν ανοιχτό και υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Ωστόσο, μέχρι την Τετάρτη, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν μάχονταν για τον ζωτικής σημασίας αυτό θαλάσσιο διάδρομο, η εταιρεία παρακολούθησης πλοίων Kpler ανέφερε ότι η κυκλοφορία των πλοίων είχε μειωθεί, καθώς ο κίνδυνος αυξανόταν για όσους επιχειρούσαν τον διάπλου.

Το αποτέλεσμα επιβεβαίωσε αυτό που πολλοί αναλυτές και πρώην στρατιωτικοί υποστηρίζουν εδώ και καιρό στις ΗΠΑ, δηλαδή ότι το να διασφαλιστούν τα Στενά του Ορμούζ και να πειστούν οι ναυτιλιακές εταιρείες ότι η διέλευση είναι ασφαλής χωρίς τη συγκατάθεση του Ιράν θα απαιτούσε πιθανώς είτε μια αποστολή ναυτικής συνοδείας από τις ΗΠΑ που θα αντιμετώπιζε σοβαρούς κινδύνους είτε μια εκτεταμένη και δαπανηρή χερσαία επιχείρηση στο νότιο Ιράν. Οι δύο επιλογές απαιτούν την συμμετοχή μεγάλου αριθμού στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ.

Ιράν: Έδωσε εντολή στους Χούθι να αποκλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα

Από την πλευρά του το Ιράν, το οποίο γνωρίζει ότι το ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί του και η προβολή ισχύος στην περιοχή είναι ο έλεγχος του στα Στενά του Ορμούζ, έδωσε εντολή στους αντάρτες Χούθι της Υεμένης να είναι έτοιμοι να κλείσουν τη διαδρομή μεταφοράς πετρελαίου μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.

Ο αποκλεισμός θα γίνει σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, όπως ανέφεραν τρεις πηγές στο Reuters.Αυτό θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στον παγκόσμιο εφοδιασμό της αγοράς ενέργειας.

Η ιδέα αυτή έχει συζητηθεί στην ηγεσία του Ιράν και το μήνυμα έχει μεταφερθεί στους Χούθι, σύμφωνα με δύο ανώτερες ιρανικές πηγές και μια περιφερειακή πηγή που επικαλείται το Reuters. Οι πηγές αναφέρουν ότι οι Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται και χρηματοδοτούνται από το Ιράν, ενημερώθηκαν πρόσφατα για το αίτημα της Τεχεράνης.

Ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο αν το μήνυμα της Τεχεράνης δόθηκε αφού ο Τραμπ απείλησε να επιτεθεί στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν. Μια πηγή κοντά στους Χούθι αναφέρει ότι η ομάδα ολοκλήρωσε τις προετοιμασίες για επίθεση σε θαλάσσιους στόχους. Κατά την ίδια πηγή οι Χούθι τοποθέτησαν πυραύλους και drones κοντά στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, το οποίο αποτελεί την πύλη προς την Ερυθρά Θάλασσα και βρίσκεται στα ορεινά της Υεμένης με θέα προς τη Χοντέιντα και τον Κόλπο του Άντεν, και αναμένουν εντολή για να ξεκινήσουν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα προθεσμία για τα προγράμματα «Εξοικονομώ» από το υπουργείο Ενέργειας

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Στην Παγκόσμια και την Πανευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Ρομποτικής δύο ελληνικές μαθητικές ομάδες

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία – Ουκρανία: Επιτέθηκαν σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Ανέβηκαν οι τιμές στα σιτηρά

17:52ΕΛΛΑΔΑ

«Ήρθε να της κάνει έκπληξη»: Ασύλληπτος ισχυρισμός του δικηγόρου του μποξέρ που ήρθε από την Γερμανία στην Κρήτη και ξυλοκόπησε την πρώην του

17:50LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Η πρώτη ανάρτηση μετά το deal με τον ΑΝΤ1

17:50ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τσιτσιπάς: Προκρίθηκε στους «8» του ATP 250 του Γκστάαντ μετά τη χτεσινή διακοπή

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητη ταλαιπωρία: Επιβάτης αεροπλάνου άνοιξε την έξοδο κινδύνου πριν την απογείωση και η πτήση ακυρώθηκε

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Ο φόβος του «Λευκού Δωματίου» στο Κονγκό: Εξοργισμένοι συγγενείς επιτέθηκαν σε νοσοκομείο Έμπολα - Έτρεχαν να σωθούν ασθενείς και προσωπικά

17:42ΕΛΛΑΔΑ

«Ασπίδες»: Η Ελλάδα ανέλαβε τη διοίκηση της επιχείρησης με τον αντιναύαρχο Γρυπάρη

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: «Συναγερμός» για λειψυδρία λόγω ζέστης και ξηρασίας στη χώρα

17:31ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Σπαραγμός» και σκληρή κριτική από τα Βρετανικά ΜΜΕ στον Τούχελ μετά τον αποκλεισμό της Αγγλίας

17:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής – Το σχόλιο της Κουμουνδούρου

17:17ANNOUNCEMENTS

Νέο Πρόγραμμα Αποφοίτων της Allwyn Hellas για τους επαγγελματίες του αύριο

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Διόδια: Από αύριο σε λειτουργία χιλιομετρική χρέωση στον Κόμβο Βάρδας στην Ολύμπια Οδό

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας – Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

17:06ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θέλουν να ανοίξουν το Ορμούζ αλλά θα χρειαστούν μήνες – Η εντολή του Ιράν στους Χούθι να αποκλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε πέντε περιοχές - Ανάμεσά τους και η Αττική

17:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης κατά Μαμουλάκη και Παναγιωτόπουλου για τις ανεξαρτητοποιήσεις τους από τον ΣΥΡΙΖΑ – Τους εγκαλεί γιατί… μπλοκάρουν «πολακικούς»

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος για την Κυψέλη: «Επιβάλλεται άμεσος έλεγχος» - Τι είπε για την αντισεισμικότητα των κτιρίων με ρωγμές

16:58LIFESTYLE

Λορέντζο Καριέρε: Το Σάββατο στο Παλαιό Ψυχικό η κηδεία του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:49ΚΟΣΜΟΣ

Νέα σοβαρή προειδοποίηση Τούρκου καθηγητή: «Αναμένουμε ισχυρό σεισμό στη βόρεια γραμμή του ρήγματος του Μαρμαρά»

09:53ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Από πότε πέφτει η θερμοκρασία 10 βαθμούς

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Η αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα προσλαμβάνει: Ποιες είναι οι θέσεις και ποιοι οι μισθοί

14:32LIFESTYLE

Αποχωρεί από τον ANT1 ο Παναγιώτης Στάθης

13:55LIFESTYLE

Η Σία Κοσιώνη στον ΑΝΤ1

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Το παιδί –ιδιοφυΐα της Φλόριντα: Η ασύλληπτη βαθμολογία που ανάγκασε τα σχολεία να αλλάξουν κανόνες

15:42ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέο χάπι ρίχνει κατακόρυφα την «κακή» χοληστερόλη - Πήρε έγκριση στις ΗΠΑ

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός σε καραμπόλα σωματοφύλακας διασημοτήτων - Από την Κιμ Καρντάσιαν μέχρι τους ΑΒΒΑ

15:07ΕΛΛΑΔΑ

ΕΣΗΕΑ κατά Καλλιακμάνη: Χρησιμοποιεί παραπλανητικά αστυνομική ιδιότητα ενώ είναι υποψήφιος βουλευτής

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Εργασιακός μεσαίωνας στην Πάρο: Σερβιτόροι εκτελούν χρέη... οινοχόων μέσα στη θάλασσα

06:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου - Όλες οι ημερομηνίες

16:25ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Έρχονται 40αρια από την Κυριακή – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρόμος από δίδυμα αδέλφια - Ο ένας έσπασε περιπολικά, ο άλλος αυτοκίνητα και σπίτια

17:52ΕΛΛΑΔΑ

«Ήρθε να της κάνει έκπληξη»: Ασύλληπτος ισχυρισμός του δικηγόρου του μποξέρ που ήρθε από την Γερμανία στην Κρήτη και ξυλοκόπησε την πρώην του

13:12ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Με μία λέξη τα είπε όλα – Η αντίδραση του πρίγκιπα Γουίλιαμ στην ήττα της Αγγλίας

15:58WHAT THE FACT

Έριξαν 120 εκατ. τόνους άμμου στον Ατλαντικό και έχτισαν μια ολόκληρη πόλη

14:06WHAT THE FACT

Πάπυρος με απόσπασμα της «Ιλιάδας» του Ομήρου ανακαλύφθηκε σε αιγυπτιακή μούμια 1600 ετών

16:58LIFESTYLE

Λορέντζο Καριέρε: Το Σάββατο στο Παλαιό Ψυχικό η κηδεία του

00:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισπανία - Αργεντινή: Πότε θα γίνει ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ 2026 - Η ώρα και το κανάλι

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η δυσκολότερη ημέρα με 40άρια στις πόλεις – Η πρόγνωση Αρναούτογλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ