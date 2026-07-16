ΗΠΑ: Θέλουν να ανοίξουν το Ορμούζ αλλά θα χρειαστούν μήνες – Η εντολή του Ιράν στους Χούθι

Snapshot Οι ΗΠΑ έχουν εντείνει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, πλήττοντας στόχους κοντά στην Τεχεράνη και διευρύνοντας το φάσμα των επιθέσεων.

Ο πρόεδρος Τραμπ προανήγγειλε τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ, αλλά στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η απόκτηση του ελέγχου θα απαιτήσει μήνες και μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις.

Η κίνηση πλοίων στα Στενά του Ορμούζ έχει μειωθεί λόγω αυξημένου κινδύνου, επιβεβαιώνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ για τη διασφάλιση της ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα.

Το Ιράν έδωσε εντολή στους Χούθι της Υεμένης να αποκλείσουν τη διαδρομή πετρελαίου μέσω της Ερυθράς Θάλασσας σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές.

Οι Χούθι έχουν τοποθετήσει πυραύλους και drones κοντά στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ και είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν επιθέσεις σύμφωνα με τις εντολές της Τεχεράνης. Snapshot powered by AI

Εντείνουν τις επιθέσεις οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, καθώς έπληξαν στόχους βόρεια και πιο κοντά στην πρωτεύουσα Τεχεράνη. Την ίδια στιγμή το Ιράν συνεχίζει τα χτυπήματα σε βάρος των συμμάχων των Αμερικανών στην περιοχή και υπόσχεται «αντίσταση μέχρι τέλους».

Το θερμόμετρο έχει ανέβει τις τελευταίες ημέρες καθώς ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν τις επιθέσεις. Το μνημόνιο κατανόησης έχει μπει στο περιθώριο και ενισχύονται οι φόβοι ότι ο πόλεμος είναι πιθανόν να ξεκινήσει και πάλι.

Οι αμερικανικές επιθέσεις έφτασαν σε περιοχές γύρω από την πρωτεύουσα του Ιράν και δείχνουν ότι το φάσμα των στόχων των Αμερικανών διευρύνεται. Από τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ που κήρυξε τις ΗΠΑ «φύλακες» των Στενών του Ορμούζ και προανήγγειλε την επιβολή διοδίων 20% σε όλα τα φορτία φάνηκε ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει το σενάριο να ανοίξει δια της βίας το στενό.

Ωστόσο, στρατιωτικοί αναλυτές ανέφεραν στην εφημερίδα Wall Street Journal ότι για να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο του στενού θα χρειαστούν περισσότερα αμερικανικά στρατεύματα, μήνες προσπάθειας και θα αντιμετωπίσουν ακόμη μεγαλύτερο ρίσκο.

Στις αρχές αυτής της εβδομάδας, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ορμούζ ήταν ανοιχτό και υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Ωστόσο, μέχρι την Τετάρτη, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν μάχονταν για τον ζωτικής σημασίας αυτό θαλάσσιο διάδρομο, η εταιρεία παρακολούθησης πλοίων Kpler ανέφερε ότι η κυκλοφορία των πλοίων είχε μειωθεί, καθώς ο κίνδυνος αυξανόταν για όσους επιχειρούσαν τον διάπλου.

Το αποτέλεσμα επιβεβαίωσε αυτό που πολλοί αναλυτές και πρώην στρατιωτικοί υποστηρίζουν εδώ και καιρό στις ΗΠΑ, δηλαδή ότι το να διασφαλιστούν τα Στενά του Ορμούζ και να πειστούν οι ναυτιλιακές εταιρείες ότι η διέλευση είναι ασφαλής χωρίς τη συγκατάθεση του Ιράν θα απαιτούσε πιθανώς είτε μια αποστολή ναυτικής συνοδείας από τις ΗΠΑ που θα αντιμετώπιζε σοβαρούς κινδύνους είτε μια εκτεταμένη και δαπανηρή χερσαία επιχείρηση στο νότιο Ιράν. Οι δύο επιλογές απαιτούν την συμμετοχή μεγάλου αριθμού στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ.

Ιράν: Έδωσε εντολή στους Χούθι να αποκλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα

Από την πλευρά του το Ιράν, το οποίο γνωρίζει ότι το ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί του και η προβολή ισχύος στην περιοχή είναι ο έλεγχος του στα Στενά του Ορμούζ, έδωσε εντολή στους αντάρτες Χούθι της Υεμένης να είναι έτοιμοι να κλείσουν τη διαδρομή μεταφοράς πετρελαίου μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.

Ο αποκλεισμός θα γίνει σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, όπως ανέφεραν τρεις πηγές στο Reuters.Αυτό θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στον παγκόσμιο εφοδιασμό της αγοράς ενέργειας.

Η ιδέα αυτή έχει συζητηθεί στην ηγεσία του Ιράν και το μήνυμα έχει μεταφερθεί στους Χούθι, σύμφωνα με δύο ανώτερες ιρανικές πηγές και μια περιφερειακή πηγή που επικαλείται το Reuters. Οι πηγές αναφέρουν ότι οι Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται και χρηματοδοτούνται από το Ιράν, ενημερώθηκαν πρόσφατα για το αίτημα της Τεχεράνης.

Ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο αν το μήνυμα της Τεχεράνης δόθηκε αφού ο Τραμπ απείλησε να επιτεθεί στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν. Μια πηγή κοντά στους Χούθι αναφέρει ότι η ομάδα ολοκλήρωσε τις προετοιμασίες για επίθεση σε θαλάσσιους στόχους. Κατά την ίδια πηγή οι Χούθι τοποθέτησαν πυραύλους και drones κοντά στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, το οποίο αποτελεί την πύλη προς την Ερυθρά Θάλασσα και βρίσκεται στα ορεινά της Υεμένης με θέα προς τη Χοντέιντα και τον Κόλπο του Άντεν, και αναμένουν εντολή για να ξεκινήσουν.

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