New York Times: «Στο Ιράν, ο Τραμπ διακινδυνεύει έναν ακόμη αμερικανικό πόλεμο χωρίς τέλος»

Snapshot Ο πρόεδρος Τραμπ κινδυνεύει να εμπλακεί σε έναν αέναο πόλεμο με το Ιράν, παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις του να τερματίσει τους πολέμους.

Η στρατιωτική και διπλωματική στρατηγική των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν δεν έχει καταφέρει να επιτύχει τους στόχους για αλλαγή καθεστώτος ή τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος.

Το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ από το Ιράν δημιουργεί νέο και δύσκολα επιλύσιμο πρόβλημα, αυξάνοντας τις πιθανότητες μακροχρόνιας στρατιωτικής εμπλοκής των ΗΠΑ.

Η εμπειρία των προηγούμενων αμερικανικών πολέμων στο Αφγανιστάν και το Ιράκ δείχνει τους κινδύνους της έλλειψης σαφούς στρατηγικής και του παρατεταμένου αγώνα χωρίς νικητή.

Η πιθανότητα διαπραγματευμένου τέλους στον πόλεμο με το Ιράν είναι περιορισμένη, καθώς καμία πλευρά δεν τηρεί τις συμφωνίες, αυξάνοντας τον κίνδυνο μόνιμης σύγκρουσης. Snapshot powered by AI

Κανείς δεν ξεκινά έναν πόλεμο περιμένοντας να διαρκέσει για πάντα. Ωστόσο, από το Βιετνάμ, οι Αμερικανοί πρόεδροι έχουν επανειλημμένα εμπλακεί σε συγκρούσεις που φαίνονται ότι θα μπορούσαν να διαρκέσουν για πάντα, τουλάχιστον μέχρι ο επόμενος πρόεδρος - ή ο επόμενος - να αποφασίσει ότι το κόστος και ο πολιτικός πόνος δεν αξίζουν τον κόπο, να κηρύξει τη νίκη και να...πάει σπίτι του.

Στο θέμα του Ιράν, ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να έχει πέσει στην ίδια παγίδα.Έκανε προεκλογική εκστρατεία για το αξίωμα υποσχόμενος να τερματίσει πολέμους, όχι να ξεκινήσει, και να μην εμπλακεί ποτέ σε έναν αέναο πόλεμο, πόσο μάλλον στη Μέση Ανατολή. Κι όμως, ρισκάρει να το κάνει στο Ιράν, λένε οι επικριτές του. Ο πόλεμος που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ με τόση δύναμη εναλλάσσεται μεταξύ στιγμών διαπραγμάτευσης και στρατιωτικών επιθέσεων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν πετύχει τους δηλωμένους στόχους του Τραμπ για αλλαγή καθεστώτος ή τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, ενώ ο πόλεμος έχει δημιουργήσει ένα νέο, φαινομενικά δυσεπίλυτο πρόβλημα, το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ.

Με τη διπλωματία σε αδιέξοδο, τουλάχιστον προς το παρόν, ο απογοητευμένος Τραμπ βρίσκεται ξανά σε πόλεμο, με την εκεχειρία να έχει παραβιαστεί και τα Στενα αποκλεισμένα. Το μνημόνιο κατανόησης που όπως είχε πει «επιτυγχάνει όλα όσα έχουμε θέσει ως στόχο να πετύχουμε» παρά τις εξαιρετικά διαφορετικές ερμηνείες του - είναι υπό κατάρρευση μετά από λιγότερο από ένα μήνα.

«Και οι δύο πλευρές έβλεπαν το μνημόνιο κατανόησης ως τη συνέχιση του πολέμου με άλλα μέσα, όχι ως γέφυρα προς την ειρήνη», δήλωσε ο Αλί Βαέζ, διευθυντής έργου για το Ιράν στην Διεθνή Ομάδα Κρίσεων. Χωρίς μακροπρόθεσμη στρατηγική για την επίτευξη μιας βιώσιμης διευθέτησης, είπε, υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν «οι συνθήκες για έναν αέναο πόλεμο».

Η ιδέα των «αέναων πολέμων» ξεκίνησε με την 11η Σεπτεμβρίου

Η ιδέα των «αέναων πολέμων» ξεκίνησε με την 11η Σεπτεμβρίου και τον «παγκόσμιο πόλεμο κατά της τρομοκρατίας», παρασύροντας τις ΗΠΑ σε μακροχρόνιες στρατιωτικές εμπλοκές, με στρατεύματα επί τόπου, τόσο στο Αφγανιστάν όσο και στο Ιράκ. Αυτές οι συγκρούσεις, οι οποίες ξεκίνησαν με την ανατροπή εχθρικών καθεστώτων πριν μετατραπούν σε εκστρατείες κατά της εξέγερσης, κατέληξαν είτε χωρίς σαφή νικητή, είτε με ήττα μετά από σημαντικές δαπάνες και απώλειες ζωών.

Οι ισχυροί ηγέτες με ισχυρούς στρατούς είναι επιρρεπείς στο να πέσουν στην «πλάνη του βραχυπρόθεσμου πολέμου», λέει ο Λόρενς Φρίντμαν, ομότιμος καθηγητής πολεμικών σπουδών στο King’s College του Λονδίνου, ο οποίος πέρυσι έγραψε ένα άρθρο με τίτλο «Η Εποχή των Αιώνιων Πολέμων». «Νομίζουν ότι μπορούν να κερδίσουν γρήγορα και να μην υποστούν αρνητικές συνέπειες», είπε.

Όπως ο Τραμπ στο Ιράν και ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας στην Ουκρανία, «δεν εκτιμούν τα όρια της στρατιωτικής ισχύος και έτσι θέτουν στόχους που μπορούν να επιτευχθούν, αν όχι καθόλου, μόνο μέσω παρατεταμένου αγώνα», είπε. Και ακόμη και οι πιο εξελιγμένες στρατιωτικές δυνάμεις δεν επαρκούν, αν δεν υπάρχει στρατηγική για να μετατραπεί η υπεροχή στο πεδίο της μάχης σε διαρκή πολιτική και διπλωματική επιτυχία. Ο Τραμπ αντιμετωπίζει την πρόσθετη πρόκληση να προσπαθήσει να κερδίσει χρησιμοποιώντας μόνο αεροπορική και θαλάσσια ισχύ, χωρίς πολιτικά δυσάρεστη χρήση χερσαίων στρατευμάτων σε ιρανικό έδαφος.

To δύσκολο «μάθημα» του Αφγανιστάν

Ο πόλεμος του Περσικού Κόλπου του 1991 ήταν γρήγορος και πέτυχε τους στόχους του, επειδή ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος είχε έναν περιορισμένο πολιτικό στόχο - να εκδιώξει τον Σαντάμ Χουσεΐν από το Κουβέιτ. Αυτό ήταν ένα μάθημα που χάθηκε για τον γιο του, τον πρόεδρο Τζορτζ Μπους, στον δεύτερο πόλεμο κατά του Ιράκ, ο οποίος κατέληξε στην ενίσχυση του Ιράν στην περιοχή. Στο Αφγανιστάν, αφού ο νεότερος Μπους έδιωξε τους Ταλιμπάν, αυτός και οι διάδοχοί του προσπάθησαν ανεπιτυχώς να αναδιαμορφώσουν την κοινωνία, αλλά όταν η Ουάσιγκτον κουράστηκε από την προσπάθεια, οι Ταλιμπάν επέστρεψαν.

Υπάρχει ένα επιχείρημα, που μερικές φορές προβάλλεται από τον ίδιο τον Τραμπ, ότι ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ιράν για να τερματίσει τελικά αυτό που θεωρούσε 47χρονο πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε με την πτώση του Σάχη του Ιράν το 1979 και την απαγωγή περισσότερων από 60 Αμερικανών ομήρων.

Ο «αιώνιος πόλεμος» ΗΠΑ-Ιράν, υποστήριξε ο Βάλι Νασρι, καθηγητής στη Σχολή Προηγμένων Διεθνών Σπουδών Johns Hopkins, είναι απλώς ένας ακόμη γύρος μιας σύγκρουσης που άλλοτε έχει εξαντληθεί και άλλοτε έχει οδηγήσει σε συμφωνία, όπως η πυρηνική συμφωνία του 2015 που ο κ. Τραμπ κατήγγειλε το 2018. Ο Άαρον Ντέιβιντ Μίλερ, ανώτερος συνεργάτης στο Carnegie Endowment for International Peace, δήλωσε ότι ο Τραμπ, παροτρυνόμενος από το Ισραήλ, έχει επίσης εισέλθει σε έναν παράλληλο «αιώνιο πόλεμο» - αυτόν μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, ο οποίος διεξάγεται με τους πληρεξούσιους του Ιράν στον Λίβανο, τα παλαιστινιακά εδάφη και την Υεμένη.

Ο Τραμπ προσπαθεί να πουλήσει αυτόν τον αντιδημοφιλή πόλεμο στη βάση του ως κάποια νίκη και να πάει σπίτι. Αλλά προς έκπληξη πολλών, φαίνεται να διπλασιάζει τις δυνάμεις του, αν και χωρίς σαφή πορεία προς μια διπλωματική διευθέτηση. Και η δέσμευσή του να διατηρήσει ανοιχτά τ Στενά ατου Ορμούζ, ενώ το Ιράν επιμένει να διατηρήσει τον έλεγχο, θα μπορούσε να σημαίνει μια πολύ μακρά αμερικανική στρατιωτική εμπλοκή, ακόμη και με τη βοήθεια συμμάχων.

Ωστόσο, ο πόλεμος του Ιράν είναι διαφορετικός, ειδικά σε σύγκριση με το Αφγανιστάν και τον δεύτερο πόλεμο εναντίον του Ιράκ. Και στους δύο αυτούς πολέμους, χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες ήταν στο έδαφος για μεγάλα χρονικά διαστήματα και κατέληξαν να πολεμούν πολιτοφυλακές και τρομοκράτες που αντιτίθενται σε νέες κυβερνήσεις που υποστηρίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες - όχι να πολεμούν ένα κράτος όπως το Ιράν.

Το Ιράν μπορεί να προκαλέσει οικονομικό πόνο στις ΗΠΑ

Και σε αντίθεση με την περίπτωση του Βιετνάμ, του Ιράκ ή του Αφγανιστάν, το Ιράν μπορεί να προκαλέσει οικονομικό πόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες εμποδίζοντας την πρόσβαση στο Ορμούζ, κάτι που δίνει στην Τεχεράνη πιο αποτελεσματική μόχλευση και είναι ένας κύριος λόγος για τον οποίο θα αρνηθεί να παραδώσει τον έλεγχο.Δεν θα υπάρξει επιστροφή στην κατάσταση πριν από τον πόλεμο, σημειώνει η Σούζαν Μαλόνι, διευθύντρια εξωτερικής πολιτικής στο Brookings Institution. Όπως και στο Ιράκ, οι αμερικανικές υποθέσεις και οι λανθασμένες αντιλήψεις άλλαξαν την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή, είπε, και τώρα οι ημέρες του ελεύθερου για τη ναυσιπλοϊα Ορμούζ πιθανότατα έχουν τελειώσει. Μπορεί να υπάρξει «μια νέα κανονικότητα», είπε, «αλλά με πολύ υψηλότερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή» δεδομένης της ικανότητας του Ιράν να χτυπά πλοία όποτε θέλει.

Επειδή τα συμφέροντα της Ουάσιγκτον σε αυτόν τον πόλεμο είναι απλώς μικρότερα από αυτά του Ιράν, είπε ο Νασρ, ο οποίος εργάστηκε στον πόλεμο του Αφγανιστάν, «η ειρήνη αρχίζει να επιβραδύνεται, ενώ η άλλη πλευρά είναι πρόθυμη να διατηρήσει το ίδιο επίπεδο έντασης». Καθώς η Αμερική άρχισε να αποσύρεται από το Αφγανιστάν, όπως και από το Βιετνάμ, «η ισορροπία άρχισε να μετατοπίζεται». Ωστόσο, ένα διαπραγματευμένο τέλος του πολέμου στο Ιράν δύσκολα μπορεί να επιτευχθεί. Και οι δύο πλευρές έχουν αποδείξει ότι δεν μπορούν ούτε καν να τηρήσουν μια ελάχιστη συμφωνία-πλαίσιο που να αναβάλλει όλα τα ουσιαστικά ζητήματα για το μέλλον, είπε ο Βάεζ. Αν δεν μπορούν να κάνουν ούτε αυτό, πρόσθεσε, «αυτό θα μπορούσε να αφαιρέσει το τελευταίο εμπόδιο μεταξύ της προσωρινής σύγκρουσης και ενός αέναου πολέμου».