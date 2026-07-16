Τι προέβλεπε ο αποθανών εμίρης του Κατάρ για τον πόλεμο των Αμερικανών εναντίον του Ιράν

Δείτε τις δηλώσεις του πρώην εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Χάμαντ Μπιν Χαλίφα αλ Θάνι, που είχε κάνει το 2007 για έναν πιθανό πόλεμο των Αμερικανών εναντίον του Ιράν

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Τι προέβλεπε ο αποθανών εμίρης του Κατάρ για τον πόλεμο των Αμερικανών εναντίον του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
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Σε συνέντευξη που είχε παραχωρεί το 2007, ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ Μπιν Χαλίφα αλ Θάνι, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στις 12 Ιουλίου σε ηλικία 74 ετών, είχε προειδοποιήσει ότι μια επίθεση εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου και να πλήξει την παγκόσμια οικονομία.

Απαντώντας στο ερώτημα του δημοσιογράφου Τσάρλι Ρόουζ, για το ποια συμβουλή θα έδινε στους Αμερικανούς, εάν πραγματοποιούσαν επίθεση κατά του Ιράν, επειδή πίστευαν ότι βρίσκονται κοντά στην ανάπτυξη πυρηνικού όπλου, ο σεΐχης Χάμαντ είπε ότι πιστεύει στην προσπάθεια εξεύρεσης μιας ειρηνικής λύσης μέσω του διαλόγου.

«Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο στην περιοχή μας, τότε όλος ο κόσμος θα επηρεαζόταν από αυτό», είχε πει, προειδοποιώντας ότι οι τιμές του πετρελαίου θα έφταναν τα 120 ή 150 δολάρια ανά βαρέλι.

Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, εν μέσω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, οι προειδοποιήσεις του πρώην εμίρη φαίνεται να βγήκαν πραγματικές, καθώς οι αγορές ενέργειας αντιμετωπίζουν αστάθεια, οι τιμές του αργού πετρελαίου Brent αυξάνονται και οι ανησυχίες για την ασφάλεια της διέλευσης των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, μιας ζωτικής διαδρομής για τις παγκόσμιες μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, εντείνονται.

Δείτε τις δηλώσεις του πρώην εμίρη του Κατάρ:

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