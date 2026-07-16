Ιράν: «Tα Στενά του Ορμούζ είναι κόκκινη γραμμή, θα αντισταθούμε μέχρι τέλους»

Το Ιράν προειδοποίησε ότι τα Στενό του Ορμούζ αποτελούν για την Τεχεράνη «κόκκινη γραμμή» και διεμήνυσε στις ΗΠΑ ότι θα αντισταθεί μέχρι τέλους

Νατάσα Παυλοπούλου

Ιράν: «Tα Στενά του Ορμούζ είναι κόκκινη γραμμή, θα αντισταθούμε μέχρι τέλους»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Ιράν θεωρεί τα Στενά του Ορμούζ ως απαραβίαστη «κόκκινη γραμμή» και απειλεί να αντισταθεί μέχρι τέλους σε οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση.
  • Οι ΗΠΑ έχουν επανειλημμένα επιτεθεί σε ιρανικές υποδομές και επανέφεραν ναυτικό αποκλεισμό για το άνοιγμα των Στενών μετά την κατάρρευση εκεχειρίας.
  • Η Τεχεράνη απειλεί να πλήξει όλες τις υποδομές στην περιοχή του Κόλπου σε περίπτωση επιθέσεων, ενώ ζητά την τήρηση συμφωνίας 14 σημείων για την επαναλειτουργία των Στενών.
  • Το Ιράν στοχοποίησε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Ιορδανία, προειδοποιώντας γειτονικές χώρες να μην υποστηρίξουν αμερικανικές επιθέσεις.
  • Η ένταση αυξάνει τον κίνδυνο επιστροφής σε πόλεμο πλήρους κλίμακας στην περιοχή, με το Ιράν να ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει συμμάχους του για να κλείσει και άλλες κρίσιμες ενεργειακές αρτηρίες.
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Το Ιράν δήλωσε σήμερα (16/7) ότι τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν απαραβίαστη «κόκκινη γραμμή», προειδοποιώντας ότι εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του να επιτεθεί στις υποδομές τη χώρας, θα απαντήσει πλήττοντας όλες τις υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή του Κόλπου. Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν χθες για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεις και επανέφεραν τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν, ο οποίος, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, αποσκοπεί στο άνοιγμα του Ορμούζ, μετά την κατάρρευση μιας εύθραυστης εκεχειρίας.

Μετά τα πρώτα πλήγματα το βράδυ της Τετάρτης, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμεντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ, εξέδωσε δήλωση λέγοντας: «Βρισκόμαστε σε έναν ουσιαστικό και υπαρξιακό πόλεμο με την Αμερική».Ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, ταξίαρχος Μοχάμεντ Ακραμίνια, δήλωσε την Πέμπτη ότι το Ορμούζ, το οποίο μετέφερε περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποστολών πετρελαίου και φυσικού αερίου πριν από τον πόλεμο , ήταν μια «κόκκινη γραμμή» για το Ιράν, όπου διατηρεί σταθερό έλεγχο.

«Οι Αμερικανοί πίστευαν ότι επιτιθέμενοι σε ορισμένες από τις βάσεις μας στις νότιες ακτές της χώρας, θα μπορούσαν να πάρουν τον έλεγχο αυτού του στρατηγικού στενού», δήλωσε.«Ωστόσο, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει τη δυνατότητα να ασκεί έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ από κάθε σημείο της επικράτειάς της και αυτό το ζήτημα δεν εξαρτάται ποτέ από ακτές και νησιά»

«Θα ανοίξουμε το Ορμούζ, αν οι ΗΠΑ συμμορφωθούν»

Τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι οι αμερικανικές επιδρομές που αποσκοπούν στο άνοιγμα των Στενών στοχεύουν επίσης τις ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες που οι ΗΠΑ θα ήθελαν να καταστρέψουν πριν εκτελέσουν πιο σύνθετες επιχειρήσεις.Ο στρατός του Ιράν δήλωσε νωρίτερα αναφερόμενος στο Ορμούζ: «Αναμφίβολα θα αντισταθούμε μέχρι τέλους και θα εξουδετερώσουμε τις αμερικανικές επεμβάσεις στην περιοχή».Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του Ιράν δήλωσε ότι ο μόνος τρόπος για να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ είναι οι ΗΠΑ να συμμορφωθούν με το μνημόνιο συνεννόησης 14 σημείων που υπέγραψαν οι δύο πλευρές τον Ιούνιο και να εφαρμόσουν τους «ιρανικούς κανονισμούς» σχετικά με την κυκλοφορία πλοίων στα στενά.

Ο Τραμπ απείλησε πάντως την Τρίτη να χτυπήσει ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες την επόμενη εβδομάδα, εκτός εάν η Τεχεράνη επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις. Ο ταξίαρχος Ακραμίνια δήλωσε ότι εάν ο Τραμπ υλοποιούσε την απειλή, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν θα χτυπούσαν «όλες τις εναπομένουσες υποδομές» σε όλη την περιοχή και η απάντηση θα ήταν πιο σοβαρή, ευρύτερης εμβέλειας και πιο καταστροφική από τις προηγούμενες επιθέσεις.

Το Ιράν δήλωσε την Πέμπτη ότι στοχοποίησε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και την Ιορδανία, προειδοποιώντας τους γείτονές του ότι το να επιτρέψει στις ΗΠΑ να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον του δεν θα μείνει χωρίς απάντηση. «Οι γείτονές μας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η παροχή βάσης στους Αμερικανούς και η άδεια να πυροβολούν σε ιρανικό έδαφος είναι απαράδεκτη και δεν θα μείνει αναπάντητη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ιρανικός στρατός.

Ο στρατός του Ιράν δήλωσε ότι στόχευσε την αεροπορική βάση Αλ Αζράκ στην Ιορδανία με βαλλιστικούς πυραύλους, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν το κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών και το ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης στην αεροπορική βάση Άλι Αλ Σαλέμ, καθώς και μια στρατιωτική προβλήτα των ΗΠΑ στην περιοχή Αλ Σουάιμπα του Κουβέιτ. Το υπουργείο Άμυνας του Μπαχρέιν δήλωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν μια σειρά από ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις που στόχευαν το βασίλειο.

Η τελευταία κλιμάκωση και οι απειλές του Ιράν να διακόψει περισσότερες περιφερειακές εξαγωγές ενέργειας και ενδεχομένως να πλήξει τις περιφερειακές υποδομές, εγείρουν το ενδεχόμενο επιστροφής σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας στην περιοχή. Αναλυτές λένε ότι το Ιράν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τους συμμάχους του Χούθι στην Υεμένη για να κλείσει την πύλη Μπαμπ ελ-Μαντέμπ προς την Ερυθρά Θάλασσα, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο εναντίον της Ουάσινγκτον και θέτοντας σε κίνδυνο μια σκόμη από τις πιο ζωτικές ενεργειακές αρτηρίες του κόσμου.Ο πόλεμος έχει σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους και έχει εκτοπίσει εκατομμύρια, κυρίως στο Ιράν και τον Λίβανο, όπου αναζωπυρώθηκε η σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν μαχητικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

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