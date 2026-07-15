Σχέδιο για την «εξαφάνιση» των Στενών του Ορμούζ: Οι αγωγοί και τα λιμάνια που παρακάμπτουν το Ιράν

Οι παραγωγοί πετρελαίου στον Περσικό Κόλπο καταρτίζουν σχέδια για την παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ με νέους αγωγούς και ένα νέο λιμάνι, αφού το Ιράν έχει επανειλημμένα επιτεθεί σε πλοία και έχει μπλοκάρει την κυκλοφορία.

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Σχέδιο για την «εξαφάνιση» των Στενών του Ορμούζ: Οι αγωγοί και τα λιμάνια που παρακάμπτουν το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι παραγωγοί πετρελαίου στον Περσικό Κόλπο σχεδιάζουν νέους αγωγούς και λιμάνια για να παρακάμψουν τα Στενά του Ορμούζ λόγω των επανειλημμένων επιθέσεων και μπλοκαρίσματος από το Ιράν.
  • Η Goldman Sachs εκτιμά ότι έως το τέλος του 2027 η χωρητικότητα των εναλλακτικών αγωγών θα μπορεί να καλύψει το 45% των προπολεμικών εξαγωγών πετρελαίου της περιοχής, φτάνοντας τα 7,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως μέχρι το 2028.
  • Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προωθούν τον αγωγό Δύσης-Ανατολής και σχεδιάζουν νέο λιμάνι στην Αραβική Θάλασσα για να μειώσουν την εξάρτηση από τα Στενά του Ορμούζ.
  • Το Ιράκ κατασκευάζει τον αγωγό Βασόρα-Χαντίθα για σύνδεση με Ιορδανία, Συρία και Τουρκία, ενώ η Σαουδική Αραβία εξετάζει την επέκταση του αγωγού προς την Ερυθρά Θάλασσα για χωρητικότητα 9 εκατ. βαρελιών ημερησίως.
  • Παρά τις νέες υποδομές, 7-9 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως θα παραμένουν εξαρτημένα από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ η εναλλακτική διέλευση μέσω Ερυθράς Θάλασσας αντιμετωπίζει απειλές από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι.
Snapshot powered by AI

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν εδώ και δεκαετίες την πιο κρίσιμη και ταυτόχρονα την πιο εύθραυστη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη, ελέγχοντας ιστορικά το 20% των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου. Καθώς ο πόλεμος στην περιοχή διανύει πλέον τον πέμπτο μήνα του, οι παραγωγοί πετρελαίου του Περσικού Κόλπου σπεύδουν να εφαρμόσουν εναλλακτικά σχέδια για να απεγκλωβιστούν από τη γεωπολιτική κρίση.

Οι επανειλημμένες επιθέσεις του Ιράν σε εμπορικά πλοία, το μπλοκάρισμα της ναυσιπλοΐας και η απόσπαση εκατομμυρίων δολαρίων ως «χρήματα προστασίας» ανά πετρελαιοφόρο έχουν καταστήσει σαφές ότι η εξάρτηση από το Ορμούζ εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους. Επιπλέον, η απειλή της Τεχεράνης και του Τραμπ για την επιβολή αυθαίρετων διοδίων στα Στενά, τα οποία θα μπορούσαν να κοστίσουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, επιταχύνουν τις εξελίξεις για τη δημιουργία νέων αγωγών και λιμανιών.

Η εκτίμηση της Goldman Sachs και ο στόχος του 2028

Οι αναλυτές της Goldman Sachs εκτιμούν ότι η κατασκευή νέων υποδομών στη Μέση Ανατολή μπορεί να προχωρήσει με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς. Σύμφωνα με την αναλύτρια Aλεξάνδρα Πάουλους, η χωρητικότητα των εναλλακτικών αγωγών θα είναι επαρκής για να εκτρέψει έως και το 45% των προπολεμικών εξαγωγών πετρελαίου του Περσικού Κόλπου μέχρι το τέλος του 2027.

Με την ολοκλήρωση των υπό εξέλιξη έργων, η παραγωγή που θα παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ αναμένεται να φτάσει τα 7,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μέχρι το τέλος του 2028, καθιστώντας το 60% του πετρελαίου του Κόλπου πλήρως απρόσβλητο από τις ιρανικές απειλές και τις παρεμβάσεις στα στενά.

ΗΑΕ: Η διπλή στρατηγική αγωγών και λιμένων

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας, υλοποιώντας το πολυδιαφημισμένο έργο του αγωγού Δύσης-Ανατολής. Ο αγωγός αυτός, μήκους 405 χιλιομέτρων έχει ήδη ολοκληρωθεί κατά περίπου 50% και ο πρίγκιπας διάδοχος Σεΐχης Χαλέντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ έχει δώσει εντολή για την πλήρη παράδοσή του έως το 2027.

h.jpg

Όταν τεθεί σε λειτουργία, θα εκτείνεται παράλληλα με τον υφιστάμενο αγωγό της Φουτζάιρα, διπλασιάζοντας τη χερσαία χωρητικότητα των ΗΑΕ στα 3,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Ο Σουλτάν Αλ Τζάμπερ, επικεφαλής της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι (ADNOC), υπογράμμισε ότι η τρέχουσα κρίση δικαιώνει την απόφαση που έλαβαν τα ΗΑΕ πριν από μία δεκαετία να επενδύσουν σε υποδομές παράκαμψης, καθώς πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα της παγκόσμιας ενέργειας εξακολουθεί να διέρχεται από ελάχιστα, ευάλωτα σημεία.

Παράλληλα, το Ντουμπάι και τα ΗΑΕ σχεδιάζουν να κατασκευάσουν ένα νέο λιμάνι και τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στην πλευρά της Αραβικής Θάλασσας, έξω από το Ορμούζ. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην εισαγωγή εμπορευμάτων στην περιοχή χωρίς την ανάγκη διέλευσης από την πλωτή οδό, δημιουργώντας έναν ισχυρό ανταγωνιστή για το λιμάνι του Τζεμπέλ Αλί και μειώνοντας περαιτέρω την εξάρτηση της χώρας από τα Στενά.

Ιράκ και Σ.Αραβία: Νέες δίοδοι προς τη Δύση

Το Ιράκ συμμετέχει ενεργά σε αυτή τη γεωγραφική αναδιανομή με ένα εξαιρετικά φιλόδοξο έργο: τον πετρελαιαγωγό Βασόρα-Χαντίθα, μήκους 700 χιλιομέτρων. Ο αγωγός αυτός σχεδιάζεται να συνδεθεί με την Ιορδανία, τη Συρία και την Τουρκία, μεταφέροντας 2,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα.

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι, έχει χαρακτηρίσει το έργο ως εγγύηση για την προστασία των εθνικών εξαγωγών από τις περιφερειακές αναταράξεις. Αν και το έργο εγκρίθηκε αρχικά το 2024 και η κατασκευή του ξεκίνησε επίσημα στις αρχές Μαΐου με προϋπολογισμό 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί οριστικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή του.

Από την πλευρά της, η Σαουδική Αραβία εξετάζει σοβαρά την επέκταση της χωρητικότητας του δικού της αγωγού αργού πετρελαίου προς την Ερυθρά Θάλασσα, στοχεύοντας στο εντυπωσιακό νούμερο των 9 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα. Το Ριάντ βρίσκεται ήδη σε προκαταρκτικές συνομιλίες με γειτονικές χώρες για τον συντονισμό και την υλοποίηση αυτού του γιγαντιαίου εγχειρήματος.

Οι γεωπολιτικοί περιορισμοί και οι νέες εστίες κινδύνου

Παρά την κινητοποίηση, η Μέση Ανατολή δεν θα μπορέσει να εκμηδενίσει πλήρως την επιρροή του Ιράν, λένε οι αναλυτές. Ακόμη και με την ολοκλήρωση όλων των σχεδιαζόμενων υποδομών, περίπου 7 έως 9 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων την ημέρα θα εξακολουθούν να εξαρτώνται αναγκαστικά από το Στενό του Ορμούζ.

Η εναλλακτική λύση της μεταφοράς μέσω της Ερυθράς Θάλασσας άλλωστε δεν είναι απαλλαγμένη από κινδύνους. Η σταθερότητα στη συγκεκριμένη περιοχή απειλείται άμεσα από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι θα στοχεύσουν το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, μεταφέροντας το σκηνικό της έντασης από τη μία πλευρά της αραβικής χερσονήσου στην άλλη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:27ΚΟΣΜΟΣ

Λαμίν Γιαμάλ: Ο 3χρονος αδερφός του «λιώνει» καρδιές στο Μουντιάλ - Οι viral αντιδράσεις και οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί του

08:27ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κόλαση» από νωρίς σε Κηφισό και κέντρο, καθυστερήσεις σε Πειραιά, Κηφισίας, Μεσογείων

08:14ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας πανηγύρισε έξαλλα την πρόκριση στον τελικό

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Θρήνος για το νεαρό ζευγάρι δικηγόρων που έχασε τη ζωή του από αναθυμιάσεις - Πώς μετατράπηκε το γκαράζ σε παγίδα θανάτου

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Αποζημίωση 5,6 εκατ. δολαρίων κατέβαλε ο Τραμπ στην Τζιν Κάρολ μετά την καταγγελία για σεξουαλική επίθεση και κακοποίση

08:03ΑΠΟΨΕΙΣ

Η θάλασσα του Κόλπου καταπίνει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης…

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τώρα μπορείς ν’ απαντήσεις με φωτογραφίες στα σχόλια του Instagram

07:58ΚΟΣΜΟΣ

«Σήμερα, συγκυβερνήτης είναι η κόρη μου» – Η ανακοίνωση πιλότου που συγκίνησε ολόκληρο το αεροπλάνο

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθαρίζει ο καιρός μέχρι τέλος του μήνα: Πότε δύο μοντέλα προβλέπουν ραγδαία πτώση θερμοκρασίας

07:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αγγλία – Αργεντινή: Στο κυνήγι της ιστορίας και της δόξας στο… last dance - Η ώρα και το κανάλι

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Σχέδιο «εξαφάνισης» των Στενών του Ορμούζ: Η Μέση Ανατολή κατασκευάζει νέους αγωγούς και λιμάνια για να παρακάμψει τον έλεγχο του Ιράν

07:40LIFESTYLE

Έξι παρουσιαστές που αναμένουν στο ακουστικό τους – Ποιο είναι το τηλεοπτικό τους μέλλον;

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Πορτοκαλί συναγερμός εκδήλωσης φωτιάς σε τρεις Περιφέρειες - Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Τετάρτης 15 Ιουλίου

07:36ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Διανομέας άφησε την παραγγελία και κάθισε στο σπίτι να δει το πέναλτι του Οϊαρθάμπαλ

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτες εκπτώσεις στα καύσιμα: Πότε θα πέσουν οι τιμές σε βενζίνη και diesel

07:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δικαστική απόφαση για τα Airbnb: Απαγορεύονται αν δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας

07:20ΥΓΕΙΑ

Είναι καρδιακή προσβολή ή καρδιακή ανακοπή; Ζήτημα ζωής και θανάτου να ξέρετε τη διαφορά

07:19ΜΑΝΤΕΙΟ

Με Dior στους Γάλλους η Κίμπερλυ, στην Αίθουσα 223 το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ, τους μάλωσε τους κύκλους ο Ανδρουλάκης

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Μεταφέρθηκε από τη Ζάκυνθο το F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση - Βίντεο

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Προτείνεται η εφαρμογή της «προληπτικής προσαγωγής» και σε ανήλικα άτομα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Contender» επέστρεψε: Ο μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας επανεμφανίστηκε μετά από μήνες απουσίας

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Παραλίγο τραγωδία: Αεροπλάνο που εκτελούσε πτήση από Λούτον για Αθήνα απογειώθηκε στο τέλος του διαδρόμου – Το αδιανόητο λάθος των πιλότων

07:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δικαστική απόφαση για τα Airbnb: Απαγορεύονται αν δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Χειροπέδες σε 44χρονο που κατηγορείται ότι βίασε επανειλημμένα την πεθερά του - Τι είπε στον εισαγγελέα

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Μεταφέρθηκε από τη Ζάκυνθο το F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση - Βίντεο

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθαρίζει ο καιρός μέχρι τέλος του μήνα: Πότε δύο μοντέλα προβλέπουν ραγδαία πτώση θερμοκρασίας

21:41ΕΛΛΑΔΑ

«Μέσα σε 10 λεπτά άρχισαν να ζαλίζονται, σα να μεθούσαν»: Από υποξία ο θάνατος του ζευγαριού στον Πειραιά; Πραγματογνώμονας εξηγεί στο Newsbomb

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Θρήνος για το νεαρό ζευγάρι δικηγόρων που έχασε τη ζωή του από αναθυμιάσεις - Πώς μετατράπηκε το γκαράζ σε παγίδα θανάτου

07:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αγγλία – Αργεντινή: Στο κυνήγι της ιστορίας και της δόξας στο… last dance - Η ώρα και το κανάλι

06:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου - Όλες οι ημερομηνίες

11:48ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Αυγούστου - Πρόγνωση με βάση 400 πιθανά σενάρια από 8 κέντρα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:27WHAT THE FACT

Hφαίστειο ξυπνά μετά από 700.000 χρόνια και οι επιστήμονες δεν έχουν την πολυτέλεια να το αγνοήσουν

07:40LIFESTYLE

Έξι παρουσιαστές που αναμένουν στο ακουστικό τους – Ποιο είναι το τηλεοπτικό τους μέλλον;

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Επιβλητική «φούρια ρόχα» έκανε… πλάκα στους Γάλλους και πέρασε στον τελικό!

07:58ΚΟΣΜΟΣ

«Σήμερα, συγκυβερνήτης είναι η κόρη μου» – Η ανακοίνωση πιλότου που συγκίνησε ολόκληρο το αεροπλάνο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Τρεις και όχι δύο οι αστυνομικοί στην αιματηρή συμπλοκή - Τι ισχυρίστηκαν

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H «μητέρα» των δημοσκοπήσεων: Στο 29,6% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου - Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ με 17,3%

22:20WHAT THE FACT

Καλώς ήρθατε στον μεγαλύτερο αστεροειδή του ηλιακού συστήματος: 530 χλμ. διάμετρο και ένα βουνό διπλάσιο από το Έβερεστ

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στην πίστα: Η στιγμή που αεροπλάνο της Ryanair χάνει τη ρόδα του και γίνεται viral

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ