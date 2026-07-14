Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δύο δεξαμενόπλοια των ΗΑΕ στα Στενά του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις σε δύο δεξαμενόπλοια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στα Στενά του Ορμούζ, την ώρα που οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις εχθροπραξίες κατά στόχων του Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα.

Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντας την «απρόκλητη», ενώ ανακοίνωσε ότι ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του.

Δείτε βίντεο που δημοσίευσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, που δείχνει την εκτόξευση πυραύλων:

https://www.instagram.com/reel/DaxOslojzOd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Οι εχθροπραξίες των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν συνεχίζονται για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, καθώς η Τεχεράνη εξαπολύει επιθέσεις ως αντίποινα κατά συμμάχων των ΗΠΑ, λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός θα αναλάβει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, επιβάλλοντας διόδια 20% επί της αξίας του φορτίου στα πλοία για την ασφαλή διέλευσή τους.

Σε ανακοίνωση του, ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι κατά την διάρκεια μιας πεντάωρης επιχείρησής που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης, χτυπήθηκαν στόχοι σε ολόκληρο το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων-λιμανιών Μπουσέρ και Μπαντάρ Αμπάς.

Από την πλευρά της, η κρατική τηλεόραση του Ιράν έκανε επίσης λόγο για πέντε εκρήξεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ, στην περιοχή της Μπαντάρ Αμπάς, που τίθεται τις τελευταίες μέρες στο στόχαστρο αμερικανικών πληγμάτων.

«Πριν από μερικά λεπτά, πέντε εκρήξεις ακούστηκαν δυτικά της Μπαντάρ Αμπάς», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις

Παράλληλα, τοπικές αρχές ανέφεραν ότι αμερικανικά πλήγματα χτύπησαν μια περιοχή στο νοτιοδυτικό Ιράν, σε μια πετρελαϊκή ζώνη κοντά στο Ιράκ και το Κουβέιτ

Την ίδια ώρα, πέρα από τα δύο δεξαμενόπλοια των ΗΑΕ, το Ιράν έπληξε το Μπαχρέιν, όπου εδρεύει ο Πέμπτος Στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και την Ιορδανία, όπου φιλοξενούνται δυνάμεις της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Το Μπαχρέιν δήλωσε ότι κατάφερε να αναχαιτίσει αρκετές από τις επιθέσεις που δέχτηκε, κατηγορώντας το Ιράν ότι στοχεύει αμάχους πολίτες, αφού ακούστηκαν εκρήξεις στην πρωτεύουσά της χώρας, τη Μανάμα. Η Ιορδανία ανακοίνωσε επίσης ότι αναχαίτισε τέσσερις πυραύλους από το Ιράν.

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