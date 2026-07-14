ΗΠΑ: Για πρώτη φορά χρησιμοποίησαν θαλάσσια drones σε επίθεση κατά του Ιράν (βίντεο)

Snapshot Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά θαλάσσια drones τύπου Corsair σε επίθεση κατά ιρανικής ναυτικής βάσης στο Μπαντάρ Αμπάς.

Τα Corsair είναι μη επανδρωμένα σκάφη μήκους 7,3 μέτρων με μέγιστη ταχύτητα 64 χλμ/ώρα και επιχειρησιακή εμβέλεια πάνω από 1.600 χιλιόμετρα.

Η χρήση των θαλάσσιων drones σηματοδοτεί την αυξανόμενη σημασία των μη επανδρωμένων τεχνολογιών στον αμερικανικό στρατό, ειδικά στη Μέση Ανατολή.

Η εταιρεία Saronic Technologies, ιδρυμένη από τον Ελληνοαμερικανό Ντίνο Μαυρόκα, κατασκευάζει τα Corsair και επενδύει 300 εκατ. δολάρια στην ανάπτυξη ναυπηγείου στη Λουιζιάνα με στόχο την παραγωγή αυτόνομων θαλάσσιων σκαφών.

Οι θαλάσσιες επιθέσεις με drones ακολουθούν το παράδειγμα της Ουκρανίας, που χρησιμοποιεί παρόμοια μέσα για να πλήξει ρωσικούς στόχους και να μετασχηματίσει τον ναυτικό πόλεμο. Snapshot powered by AI

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι τρία μη επανδρωμένα σκάφη τύπου Corsair έπληξαν τη ναυτική βάση του Μπαντάρ Αμπάς την Κυριακή, σηματοδοτώντας την πρώτη επιχειρησιακή χρήση θαλάσσιων drones από τις ΗΠΑ σε πραγματικές πολεμικές επιχειρήσεις. Βίντεο που δημοσιοποίησε η CENTCOM δείχνει τα σκάφη να πλήττουν υποβρύχιο που βρισκόταν σε εγκατάσταση συντήρησης του ιρανικού ναυτικού.

Λίγο αργότερα, η αμερικανική εταιρεία Saronic Technologies, που κατασκευάζει τα συγκεκριμένα σκάφη, επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για το μοντέλο Corsair, μήκους περίπου 7,3 μέτρων, με μέγιστη ταχύτητα περίπου 64 χιλιομέτρων την ώρα και επιχειρησιακή εμβέλεια που ξεπερνά τα 1.600 χιλιόμετρα.

Η επίθεση προσφέρει μια πρόγευση για το τι πρόκειται να ακολουθήσει καθώς οι μάχες ξαναρχίζουν μετά την κατάρρευση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν εντείνει τις επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες, καθώς τα δύο έθνη μάχονται για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Οι επιθέσεις με θαλάσσια μη επανδρωμένα αεροσκάφη υπογραμμίζουν την αυξανόμενη σημασία των μη επανδρωμένων τεχνολογιών που δοκιμάζονται σε μάχη από τις ΗΠΑ για πρώτη φορά στη Μέση Ανατολή. Εκτός από τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών για την καταπολέμηση του Ιράν, το Πεντάγωνο επιδιώκει να αγοράσει μη επανδρωμένα συστήματα σε μεγάλους αριθμούς για να αποτρέψει αντιπάλους όπως η Κίνα και να αξιοποιήσει τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ταταχύπλοα σκάφη που αναπτύχθηκαν στην επίθεση της Κυριακής, γνωστά ως Saronic Corsairs, έφτασαν στη Μέση Ανατολή στα τέλη Μαρτίου μετά την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Κατασκευάζονται στο Τέξας από την Saronic, μια αμερικανική εταιρεία που συνιδρύθηκε από έναν πρώην μέλος των Navy SEALS. Κοστίζουν λιγότερο από 1 εκατομμύριο δολάρια το καθένα και έχουν σχεδιαστεί για να εκτελούν μια σειρά αποστολών, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας. Ένα Corsair χρησιμοποιήθηκε τον Ιούνιο για τη διάσωση του πληρώματος ενός ελικοπτέρου Apache που καταρρίφθηκε στα ανοικτά των ακτών του Ομάν.

«Είμαστε περήφανοι που η τεχνολογία μας υποστήριξε αυτήν την αποστολή και βοήθησε στην υποβάθμιση των απειλών για την εμπορική ναυτιλία», δήλωσε η Saronic.

Η επιχείρηση με το μη επανδρωμένο σκάφος σηματοδοτεί ένα αξιοσημείωτο ορόσημο για τον αρχηγό της Centcom, Ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, ο οποίος το 2021 ξεκίνησε μια ομάδα εργασίας για τεχνητή νοημοσύνη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή. Ως διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, ο Κούπερ έχει δεσμευτεί να ενισχύσει την καινοτομία και να προσφέρει τεχνολογίες αιχμής στο μέτωπο.

«Η πρώτη χρήση από τον αμερικανικό στρατό θαλάσσιων drones μονής κατεύθυνσης σε μάχη είναι ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η περίοδος πολέμου οδηγεί στην ταχεία υιοθέτηση νέων δυνατοτήτων», δήλωσε η Σίνθια Κουκ, ειδικός σε ναυτικά drones στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Οι επιθέσεις με drones στη θάλασσα έχουν σε μεγάλο βαθμό δοκιμαστεί στην Ουκρανία, η οποία έχει επιδιώξει να φέρει επανάσταση στον ναυτικό πόλεμο με τον ίδιο τρόπο που τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν μεταμορφώσει τον ουρανό. Το Κίεβο χρησιμοποιεί μη επανδρωμένα σκάφη τουλάχιστον από το 2022, όταν έπληξε μια ρωσική ναυτική βάση. Το επόμενο καλοκαίρι, ανέπτυξε ναυτικά drones «Sea Baby» σε μια επίθεση υψηλού προφίλ σε μια γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την κατεχόμενη Κριμαία.

Πιο πρόσφατα, έχει χρησιμοποιήσει θαλάσσια drones για να καταρρίψει ρωσικά πολεμικά πλοία και εμπορικά πλοία. Η Ουκρανία λέει ότι έχει πλήξει δεκάδες πετρελαιοφόρα και πορθμεία τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν επίσης τοποθετήσει πυραύλους και ρουκέτες σε θαλάσσια drones για να καταρρίπτουν αεροσκάφη και να χτυπούν χερσαίους στόχους. Πέρυσι, η υπηρεσία ασφαλείας της χώρας δήλωσε ότι «ουσιαστικά απενεργοποίησε» ένα ρωσικό υποβρύχιο με ένα υποβρύχιο drone - μια φημολογούμενη πρωτιά σε πόλεμο. Τη Δευτέρα, μια ουκρανική μονάδα δημοσίευσε βίντεο που φαινόταν να δείχνει ένα αυτόνομο σκάφος να προσγειώνεται σε μια παραλία και στη συνέχεια να εκτοξεύει ένα χερσαίο drone ενάντια σε μια ρωσική θέση.

Τα μη επανδρωμένα σκάφη έχουν διάφορους περιορισμούς. Το μικρό τους μέγεθος μπορεί να επηρεάσει την εμβέλειά τους. Είναι ευάλωτα σε διακοπή των επικοινωνιών τους από ηλεκτρονικό πόλεμο. Και η επικοινωνία με υποβρύχια drones είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν και πειραματίζονται με θαλάσσια drones σε νερά σε όλο τον κόσμο για να εκτελέσουν μια σειρά αποστολών, όπως η διεξαγωγή θαλάσσιας επιτήρησης, η απομάκρυνση θαλάσσιων ναρκών και η προσομοίωση σμηνών επιθέσεων. Μια σειρά από καθιερωμένες αμυντικές εταιρείες -συμπεριλαμβανομένων των BAE Systems και Naval Group- και μια σειρά από νεοφυείς επιχειρήσεις -από την Anduril έως την Kraken Technology- σπεύδουν να κατασκευάσουν νέα μη επανδρωμένα σκάφη με ολοένα και μεγαλύτερη εμβέλεια και εκρηκτική ισχύ.

Ο Ελληνοαμερικανός πρώην κομάντο που επενδύει στα ναυπηγεία των ΗΠΑ

Η Saronic ιδρύθηκε το 2022 από τον Ελληνοαμερικανό Ντίνο Μαυρόκα —ο οποίος πέρασε πάνω από μια δεκαετία στην επίλεκτη μονάδα κομάντο SEAL του Ναυτικού— μαζί με τους συνιδρυτές Ρομπ Λέμαν, Βίμπχαβ Αλτεκάρ και Νταγκ Λάμπερτ.

Η Saronic ξεκίνησε την ανάπτυξη αυτόνομων πλοίων με στόχο την αύξηση της ναυπηγικής ικανότητας των ΗΠΑ και τον «επαναπροσδιορισμό της ναυτιλιακής υπεροχής» χρησιμοποιώντας την αυτονομία, δήλωσε ο Μαυρόκας σε μια συνέντευξη σε podcast πέρυσι.

Η Saronic έχει σημειώσει ραγδαία άνοδο στον κλάδο της αμυντικής τεχνολογίας και υποστηρίζεται από εξέχοντες επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των 8VC του Joe Lonsdale, Caffeinated Capital και Andreessen Horowitz. Νωρίτερα φέτος, η εταιρεία δήλωσε ότι είχε συγκεντρώσει 1,75 δισεκατομμύρια δολάρια με αποτίμηση 9,25 δισεκατομμύρια δολάρια.

O Nτίνος Μαυρόκας

Η Saronic Technologies επενδύει 300 εκατ. δολάρια στο ναυπηγείο Franklin της Λουιζιάνα, εστιάζοντας στην κατασκευή αυτόνομων θαλάσσιων σκαφών για το Πολεμικό Ναυτικό. Η επένδυση προβλέπει δημιουργία 1.500 νέων θέσεων εργασίας με μέσο ετήσιο μισθό 87.936 δολάρια, σηματοδοτώντας την αναγέννηση της τοπικής ναυπηγικής βιομηχανίας.

Ο Μαυρόκας γνωρίζει καλά τις ανάγκες των σύγχρονων στρατιωτικών επιχειρήσεων και πιστεύει ότι η τεχνολογία μπορεί να σώσει ζωές, μειώνοντας την ανάγκη να εκτίθενται άνθρωποι σε επικίνδυνες αποστολές. Αν και Αμερικανός πολίτης, το επώνυμό του και η επιλογή του ονόματος «Saronic» -που παραπέμπει στον Σαρωνικό Κόλπο- φανερώνουν την ελληνική του καταγωγή.

Σε δηλώσεις του για την επέκταση στο Franklin ανέφερε ότι «η επέκταση του ναυπηγείου μας στο Φράνκλιν είναι ένα σημαντικό βήμα για την αμερικανική ναυπηγική βιομηχανία. Δημιουργούμε θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας, ενισχύουμε τη θαλάσσια οικονομία του Κόλπου και χτίζουμε τις προηγμένες ναυτικές δυνατότητες που χρειάζεται το έθνος μας».

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