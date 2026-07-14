Νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις - Για πρώτη φορά με θαλάσσια drones

Διαδοχικά ήταν τα χτυπήματα των αμερικανικών δυνάμεων κατά στόχων στο Ιράν τις τελευταίες ώρες.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την τελευταία σειρά επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν με επιτυχία στρατιωτικούς στόχους σε ολόκληρο το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Μπουσέρ, Τσαχ Μπαχάρ, Τζασκ, Κονάρακ, Αμπού Μούσα και Μπαντάρ Αμπάς, με σκοπό να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Πάντως ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από πύραυλο 13 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Λίμα, στο Ομάν, ενώ έπλεε προς τα έξω ακολουθώντας τη νότια διαδρομή, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO). Η UKMTO ανέφερε ότι οι αρχές διερευνούν το περιστατικό. Συνέστησε στα πλοία της περιοχής να πλέουν με προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα

Κατά τα λοιπά στην ανακοίνωσή της η CENTCOM πρόσθεσε:

«Οι δυνάμεις της CENTCOM χρησιμοποίησαν πυρομαχικά ακριβείας εναντίον ιρανικών συστημάτων παράκτιας άμυνας, εγκαταστάσεων πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και ναυτικών δυνατοτήτων.

«Πάνω από 50.000 μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων βρίσκονται επί του παρόντος αναπτυγμένα σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, αποτελεσματικές και έτοιμες.»

US forces carried out a wave of strikes on coastal Iranian targets over a period of five hours last night -CENTCOM



Newly released strike footage: pic.twitter.com/o3LDKt6QPA — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 14, 2026

Οι ΗΠΑ χτύπησαν δύο τοποθεσίες στην επαρχία Μπουσέρ, στο νότιο Ιράν, σε τρεις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, επιβεβαίωσε σήμερα ο κυβερνήτης της επαρχίας. Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ή τραυματισμοί, σύμφωνα με τον κυβερνήτη.

Επίσης χθες οι αμερικανικές δυνάμεις έδωσαν στην δημοσιότητα βίντεο που δείχνει την πρώτη χρήση καμικάζι - θαλάσσιων drones κατά τη διάρκεια επιθέσεων εναντίον ιρανικού υποβρυχίου και εγκαταστάσεων συντήρησης πλοίων την Κυριακή.

«Τρία μη επανδρωμένα επιφανειακά σκάφη τύπου Corsair χτύπησαν το λιμάνι της Ναυτικής Βάσης Μπαντάρ Αμπάς, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν θαλάσσια drone σε πολεμικές επιχειρήσεις», αναφέρει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) στο X.

«Οι χθεσινοβραδινές επιθέσεις αποδυνάμωσαν την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων», πρόσθεσε η CENTCOM.

Yesterday, using multiple one-way attack surface drones, CENTCOM forces successfully struck a submarine and ship maintenance facility in Iran. Three Corsair unmanned surface vessels hit the port at Bandar Abbas Naval Base, marking the first time American forces have employed sea… pic.twitter.com/bOM2kmgRxz — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 13, 2026

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