Στενά του Ορμούζ: Τι σημαίνουν τα διόδια 20% στην αξία του φορτίου που ανακοίνωσε ο Τραμπ

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο και τη φύλαξη των Στενών του Ορμούζ, επιβάλλοντας τέλος 20% επί της αξίας του φορτίου για την παροχή ασφάλειας.

Η πρόταση του Τραμπ εγείρει ερωτήματα για το πώς θα υπολογίζεται το τέλος και αν οι μεταφορείς θα είναι διατεθειμένοι να το πληρώσουν, καθώς το 20% είναι πολύ υψηλό σε σύγκριση με τα συνήθη ναυτιλιακά τέλη.

Τα Στενά του Ορμούζ είναι διεθνής πλωτή οδός με δικαίωμα ελεύθερης διέλευσης, και η επιβολή υποχρεωτικών τελών από το Ιράν ή άλλους θεωρείται παράνομη βάσει διεθνούς δικαίου.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών αντιτίθεται σε τέλη διέλευσης μέσω θαλάσσιων διαύλων και τονίζει ότι δεν υπάρχει νομική βάση για υποχρεωτικές χρεώσεις.

Αξιωματούχοι της ναυτιλιακής βιομηχανίας εκφράζουν ανησυχίες ότι η πρωτοβουλία Τραμπ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα και τις εγγυήσεις ασφάλειας που προσφέρει. Snapshot powered by AI

Από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, οι ναυτιλιακές εταιρείες ζητούν μεγαλύτερη προστασία για τα πλοία που επιθυμούν να διασχίσουν με ασφάλεια τα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη εμπορική οδό που ελέγχεται από το Ιράν. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λέει τώρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να το παράσχουν αυτό - αλλά με αντάλλαγμα ένα τέλος 20% για το φορτίο που διακινείται μέσω της πλωτής οδού.

«Οι ΗΠΑ θα είναι, από εδώ και στο εξής, γνωστές ως "οι φύλακες των Στενών του Ορμούζ", αλλά ως εκ τούτου, και για λόγους δικαιοσύνης, θα αποζημιώνονται, με ποσοστό 20% επί όλου του φορτίου που μεταφέρεται, για οποιοδήποτε και όλα τα έξοδα που είναι απαραίτητα για την παροχή ασφάλειας σε αυτό το πολύ ασταθές τμήμα του κόσμου», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social τη Δευτέρα.

Η πρότασή του, ωστόσο, εγείρει αρκετά ερωτήματα νομιμότητας και σκοπιμότητας.

Ποιος θα πλήρωνε τον λογαριασμό;

Πρώτα και κύρια, οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν πόσο θα κοστίσει για να αξιολογήσουν κατά πόσον θέλουν να χρησιμοποιήσουν την εν λόγω υπηρεσία, δήλωσε στο CNN ο Τζον ΜαΚάουν, ανώτερος συνεργάτης στο Κέντρο Ναυτιλιακής Στρατηγικής. Από την ανάρτηση του Tραμπ όμως, δεν είναι σαφές πώς θα υπολογιστεί το τέλος.

«Είναι το 20% του κόστους μας για τον αποκλεισμό, διαιρούμενο με κάποιο τρόπο με τον αριθμό των πλοίων;» ρώτησε ο MαΚάουν. Άλλες πιθανότητες περιλαμβάνουν το 20% του κόστους που βαρύνει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ για τη συνοδεία φορτίου ή μια χρέωση 20% επί της αξίας των μεταφερόμενων αγαθών. Σε κάθε περίπτωση, το τέλος πιθανότατα θα είναι αρκετά υψηλό με αποτέλεσμα κανένα μέρος να μην είναι διατεθειμένο να το πληρώσει, κατέληξε.

Κατά γενικό κανόνα, οι φορτωτές πληρώνουν στους μεταφορείς το 2%-3% της αξίας των προϊόντων τους σε τέλη, σύμφωνα με τον ΜαΚάουν, πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας logistics ναυτιλιακών εταιρειών Trailer Bridge. Ένα τέλος περίπου δεκαπλάσιο, πιθανότατα θα ήταν εντελώς απρόσιτο για τους μεταφορείς, είπε.

Οι ασφαλιστές ενδέχεται να έχουν τον τελευταίο λόγο, ωστόσο, καθώς ενδέχεται να αρνηθούν να καλύψουν σκάφη που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ εάν κρίνουν ότι οι κίνδυνοι ασφαλείας είναι πολύ υψηλοί, ανεξάρτητα από το αν οι ιδιοκτήτες είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για την προστασία των ΗΠΑ.

Είναι νόμιμη η χρέωση;

Τα Στενά του Ορμούζ είναι μια διεθνής πλωτή οδός όπου τα πλοία έχουν το δικαίωμα ελεύθερης διέλευσης βάσει του διεθνούς δικαίου. Το Ιράν έχει επιβάλει στο παρελθόνς τέλη εξυπηρέτησης στα πλοία , αν και αυτές οι χρεώσεις δεν ισχύουν επί του παρόντος. Αυτά τα τέλη ήταν ουσιαστικά διόδια, σύμφωνα με τον Τζέιμς Κράσκα, καθηγητή διεθνούς ναυτικού δικαίου στη Ναυτική Σχολή Πολέμου των ΗΠΑ. Λέει ότι η πρακτική αυτή δεν επιτρέπεται βάσει του διεθνούς δικαίου.

Η ερμηνεία που δίνει στην ανάρτηση του Τραμπ είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε: «Θα περάσουμε από εδώ με συνοδεία πλοία, και αν θέλετε να συμμετάσχετε, ιδού το κόστος». Αυτή η επιλογή θα ήταν σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο κατά τον Κράσκα, επειδή επιβάλλεται οικειοθελώς και οι φορτωτές θα μπορούσαν να αποφασίσουν εάν θέλουν να πληρώσουν για προστασία ή όχι, σε αντίθεση με ένα τέλος που καθορίζει εάν το φορτίο μπορεί να διαμετακομίσει.

Αλλά πρόσθεσε ότι μόνο και μόνο επειδή κάτι είναι νόμιμο, δεν σημαίνει ότι θα το συμβούλευε απαραίτητα. «Η τελευταία φορά που ο κόσμος αντιμετώπισε μια παρόμοια κατάσταση ήταν όταν η Δανία χρέωνε ξένα πλοία για τη διέλευση από το Έρεσουντ, από τις αρχές του 1400 έως τα μέσα του 1800. Τα τέλη επιβάλλονταν επίσης με βάση τη δηλωμένη αξία φορτίου», δήλωσε ο Μπιορν Βανγκ Γιένσεν, εκτελεστικός σύμβουλος στην Xeneta, μια πλατφόρμα ανάλυσης εμπορευματικών μεταφορών. «Κατά ειρωνικό τρόπο, αυτή η πρακτική σταμάτησε με αμερικανική παρέμβαση».

ΟΗΕ: «Δεν υπάρχει νομική βάση»

Ο ναυτιλιακός οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε πάντως πως αντιτίθεται στο ενδεχόμενο επιβολής τελών σε πλοία που διέρχονται μέσω θαλάσσιων διαύλων. «Γνωρίζουμε την ανάρτηση και αναμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες», δήλωσε εκπρόσωπος Τύπου του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας των ΗΕ.

«Υπήρξαμε πάντα συνεπείς στη στάση μας σχετικά με τα τέλη. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) τάσσεται σθεναρά κατά της χρέωσης τελών για διέλευση μέσω πορθμών που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Δεν υπάρχει καμία νομική βάση μέσω της οποίας να εισαγάγονται υποχρεωτικά τέλη απλά για να διέλθει κανείς από έναν πορθμό».

Αξιωματούχοι της ναυτιλιακής βιομηχανίας εξέφρασαν ανησυχία σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις, προσθέτοντας πως μια τέτοια ενέργεια, κατά την εκτίμησή τους, θα παραβίαζε το διεθνές δίκαιο. «Πώς αυτό θα καταστήσει ασφαλέστερη τη διέλευση από εκεί και ποιες εγγυήσεις θα προσφέρει;», είπε ένας αξιωματούχος, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, σχετικά με την ανάρτηση Τραμπ.

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