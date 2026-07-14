Λούλα: «Η πληρωμή τελών 20% στις ΗΠΑ για τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ είναι πειρατεία»

Τι δήλωσε ο πρόεδρος της Βραζιλίας μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ

Επιμέλεια - Ελένη Ευστρατίου

Λούλα: «Η πληρωμή τελών 20% στις ΗΠΑ για τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ είναι πειρατεία»

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Luiz Inacio Lula da Silva 

AP/Eraldo Peres
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  • Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, χαρακτήρισε τις ΗΠΑ «πειρατές» λόγω της επιβολής τελών διέλευσης από το Στενό του Ορμούζ.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα εισπράττουν τέλη ίσα με το 20% της αξίας κάθε φορτίου που περνά από το Στενό του Ορμούζ.
  • Η είσπραξη των τελών περιγράφεται ως αποζημίωση για την υπηρεσία φύλαξης που παρέχουν οι ΗΠΑ στο Στενό του Ορμούζ.
  • Ο Λούλα τόνισε ότι η πρακτική αυτή θα θεωρούνταν πειρατεία σε άλλες εποχές και δεν ταιριάζει στη συμπεριφορά των ΗΠΑ.
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«Πειρατές» αποκάλεσε τις ΗΠΑ ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβάλει τέλη στα πλοία που περνούν από το Στενό του Ορμούζ.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ανέφερε μέσω Truth Social ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν να εισπράττουν εν είδει αποζημίωσης για την υπηρεσία που παρέχουν ως «φύλακες» του στενού ποσό ίσο με το 20% της αξίας του φορτίου κάθε σκάφους που θα το διαπλέει, «άμεσα».

«Σε άλλες εποχές, θα το θεωρούσαμε πειρατεία αυτό», είπε ο Λούλα κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στη Σάο Καετάνου ντο Σουλ, στην πολιτεία Σάο Πάουλου.

«Οι ΗΠΑ, μεγάλη χώρα που, πιστεύω, πολεμούσαν για πολύ καιρό την πειρατεία, δεν μπορούν σήμερα να συμπεριφέρονται σαν πειρατές», πρόσθεσε.

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