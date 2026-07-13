Απάντηση του ΟΗΕ στον Τραμπ: Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή διοδίων στα Στενά του Ορμούζ

Snapshot Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ αντιτίθεται στην επιβολή τελών διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον IMO, δεν υπάρχει νομική βάση για υποχρεωτικά διόδια απλώς και μόνο για τη διέλευση από διεθνή στενά.

Ο IMO αναμένει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και τα διόδια 20%.

Αξιωματούχοι του ναυτιλιακού τομέα εκφράζουν ανησυχία ότι η επιβολή διοδίων παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η διαδικασία για τα διόδια θα ξεκινήσει άμεσα, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις. Snapshot powered by AI

Αντίθετος με την επιβολή των τελών στα πλοία που διέρχονται από θαλάσσιες οδούς δηλώνει ο ναυτιλιακός οργανισμός του ΟΗΕ. Ωστόσο υπογραμμίζει ότι θα περιμένει περισσότερες λεπτομέρειες για τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα επιβάλει διόδια 20% σε όλα τα φορτία που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ.

«Έχουμε λάβει γνώση της ανάρτησης και αναμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες», δήλωσε εκπρόσωπος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) του ΟΗΕ.

Και συνέχισε: «Η στάση μας όσον αφορά τα τέλη ήταν πάντα συνεπής. Ο IMO αντιτίθεται κατηγορηματικά στην επιβολή τελών για τη διέλευση από στενά που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα στενό».

Αξιωματούχοι του ναυτιλιακού κλάδου εκφράζουν ανησυχία για την τελευταία αυτή εξέλιξη και προσθέτουν ότι μία τέτοια κίνηση θα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. «Πώς θα καταστεί έτσι ασφαλέστερη η διέλευση και ποιες εγγυήσεις θα προσφέρει αυτό;», είπε στο Reuters αξιωματούχος, αναφερόμενος στην ανάρτηση του Τραμπ.

Ο Τραμπ ανέφερε στο Truth Social ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

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