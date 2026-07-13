Τραμπ: Θα ελέγχουμε τα Στενά του Ορμούζ και θα πληρωνόμαστε γι αυτό

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποζημιώνονται για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε τις ΗΠΑ ως «φύλακα των Στενών» που θα διαχειρίζεται τη διέλευση των πλοίων.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν παραβίασε μια συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε την ιρανική ηγεσία «μια κακή ομάδα ανθρώπων». Snapshot powered by AI

Ιδιαίτερα σκληρούς τόνους κατά του Ιράν χρησιμοποίησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον σκοπεύει να αναλάβει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Μάλιστα, σε αυτό το πλαίσιο και μιλώντας στο Fox News, δήλωσε πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποζημιώνονται για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Τόνισε σε αυτό το πλαίσιο πως Ηνωμένες Πολιτείες «θα κρατήσουν τα Στενά» και «πιθανότατα θα τα διαχειρίζονται», προσθέτοντας ότι θα λειτουργούν ως «φύλακας των Στενών», διασφαλίζοντας τη διέλευση των πλοίων.

«Θα γίνουμε ο φύλακας των Στενών. Ίσως μας αποκαλούν τον φύλακα-άγγελο των Στενών. Και θα πρέπει να αποζημιωνόμαστε γι' αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Reuters.

«Παραβιάστηκε από το Ιράν η συμφωνία»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι υπήρχε συμφωνία με το Ιράν, η οποία, όπως είπε, παραβιάστηκε από την Τεχεράνη, ενώ χαρακτήρισε την ιρανική ηγεσία «μια κακή ομάδα ανθρώπων».

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