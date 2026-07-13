Νew York Times: Πώς ο Τραμπ απέτυχε να διασφαλίσει τα Στενά του Ορμούζ στη συμφωνία του με το Ιράν

Για δύο μήνες, βάσει μιας κρυφής συμφωνίας με το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, τα εμπορικά δεξαμενόπλοια απενεργοποίησαν τους αναμεταδότες τους για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους από το Ιράν καθώς διέσχιζαν τα επικίνδυνα Στενά του Ορμούζ για να μεταφέρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε όλο τον κόσμο. Ο στρατός προσέφερε κάποια αεροπορική κάλυψη σε περίπτωση επίθεσης του Ιράν, καθώς οι αξιωματικοί του ναυτικού έδιναν οδηγίες στα πλοία μέσω ασυρμάτου να πλησιάσουν τις ακτές του Ομάν, απέναντι από τις ακτές του Ιράν. Η διαδικασία αυτή επέτρεψε μία αύξηση της κυκλοφορίας μέσω των Στενών από τον Μάιο έως τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια μιας προσωρινής εκεχειρίας στον πόλεμο.

Αλλά η συμφωνία-πλαίσιο που υπέγραψε ο πρόεδρος Τραμπ με το Ιράν τον περασμένο μήνα τερμάτισε την προσπάθεια, λόγω της διατύπωσής της που έδινε στο Ιράν επίσημη εξουσία στα Στενά και της αοριστίας της σε σημαντικές φράσεις. Ο Τραμπ γιόρτασε τη συμφωνία, που επιτεύχθηκε στις 14 Ιουνίου, ως επαναλειτουργία του Ορμούζ. «Πλοία του Κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει!»

Αλλά οι επικριτές λένε ότι στην πραγματικότητα επισημοποίησε μια πραγματικότητα που Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν καταστήσει σαφή καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου: Τώρα ελέγχουν τα Στενά. Οι επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Ιράν σε εμπορικά πλοία στα Στενά ουσιαστικά τα έκλεισαν αμέσως μετά την έναρξη του πολέμου από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ . Στη συνέχεια, εβδομάδες αφότου οι ΗΠΑ και το Ιράν σύναψαν μια προσωρινή και άτυπη εκεχειρία στις αρχές Απριλίου, ορισμένα δεξαμενόπλοια άρχισαν να ακολουθούν μια νότια διαδρομή μέσω των Στενών, πιο μακριά από τις ακτές του Ιράν.

Τώρα, με την επίθεση της περασμένης εβδομάδας σε αυτήν την περιοχή, το Ιράν προσπαθεί να αναγκάσει τα πλοία να ταξιδεύουν μέσω των χωρικών του υδάτων στη βόρεια πλευρά των Στενών, όπου η Τεχεράνη μπορεί να προσπαθήσει να δικαιολογήσει την χρέωση διοδίων ή τελών . Ιρανικές μονάδες επιτέθηκαν σε τρία πλοία την Τρίτη κατά μήκος της νότιας διαδρομής, δήλωσε ο αμερικανικός στρατός. Ο Τραμπ απάντησε διατάσσοντας αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν. Οι εντάσεις κλιμακώθηκαν με ανακοίνωση αυτό το Σαββατοκύριακο από το Ναυτικό του Ιράν ότι είχε πλήξει ένα άλλο πλοίο στο Ορμούζ και έκλεινε την πλωτή οδό «μέχρι το τέλος της παρέμβασης των ΗΠΑ στην περιοχή».

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι έπληξε περίπου 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους ως απάντηση, σε σύνολο 310 αμερικανικών επιθέσεων την τελευταία εβδομάδα. Με τον Τραμπ να προειδοποιεί ότι η συμφωνία του Ιουνίου έχει «τελειώσει», οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας αυξάνονται ξανά, μαζί με τους φόβους για επιστροφή σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Πριν από τον πόλεμο, το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου περνούσε από τα Στενά από παραγωγούς στη Μέση Ανατολή.

Η τελευταία κρίση είναι ένα προβλέψιμο αποτέλεσμα της συμφωνίας του Ιουνίου, λένε Αμερικανοί πρώην αξιωματούχοι και αναλυτές. Αντιμέτωπος με την οργή για τις υψηλές τιμές του φυσικού αερίου και την άνοδο του πληθωρισμού, ο Τραμπ ήταν πρόθυμος να ανοίξει ξανά τα Στενά και να μειώσει την πίεση στην παγκόσμια οικονομία. Μεταξύ άλλων, συμφώνησε να τερματίσει τον αμερικανικό στρατιωτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων και να επιτρέψει στην Τεχεράνη να επαναλάβει τις πωλήσεις πετρελαίου για 60 ημέρες με αντάλλαγμα το άνοιγμα του Ορμούζ.

Η συμφωνία του Ιουνίου, που ονομάζεται μνημόνιο συνεννόησης , οδήγησε επίσης σε πρόσθετες διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη ενός ευρύτερου και πιο διαρκούς ειρηνευτικού σχεδίου. Ενώ πολλοί Αμερικανοί και ξένοι αξιωματούχοι χαιρέτισαν την κατάπαυση του πυρός, οι επικριτές προειδοποίησαν ότι η συμφωνία ήταν επικίνδυνα ασαφής, ιδιαίτερα η διατύπωση στην πέμπτη παράγραφο που ανέφερε ότι το Ιράν θα «κάνει διευθετήσεις καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων» μέσω του Στενού του Ορμούζ.



«Κανείς δεν πρέπει να εκπλήσσεται που το Ιράν το θεωρεί αυτό ως ρητή παραχώρηση ενός διαρκούς ρόλου ελέγχου της διέλευσης από το Ορμούζ», δήλωσε ο Μάικλ Ράτνεϊ, συνταξιούχος διπλωμάτης καριέρας που ήταν ο πιο πρόσφατος πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία. «Ο έλεγχος του Ιράν προφανώς του δίνει ισχυρό πλεονέκτημα», είπε, «και φαίνεται να είναι πρόθυμο να ρισκάρει μια επανάληψη της σύγκρουσης, ίσως ακόμη και μια κατάρρευση της εκεχειρίας, για να διατηρήσει αυτό το πλεονέκτημα».

Σε συνέντευξη Τύπου στις 18 Ιουνίου , ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επέμεινε ότι οι απαιτήσεις του Τραμπ σχετικά με τα Στενά θα κατοχυρωθούν σε μια μελλοντική συμφωνία. «Έχουμε όλα τα χαρτιά», είπε. Ο ανταγωνισμός για τον έλεγχο των Στενών θέτει ένα δίλημμα για τις ναυτιλιακές εταιρείες: Πρέπει να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ μέσω του νότιου διαδρόμου πιο κοντά στο Ομάν και να διακινδυνεύσουν να δεχθούν επίθεση από το Ιράν; Ή μήπως πρέπει να επιλέξουν τον βόρειο ιρανικό διάδρομο, πληρώνοντας υψηλά τέλη και ενισχύοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης περί εξουσίας;

Ένα έγγραφο γεμάτο κινδύνους

Για σχεδόν 60 χρόνια, εμπορικά πλοία διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ κατά μήκος μιας διαδρομής που είχε καθιερωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη. Η κυβέρνηση του Ιράν υποστήριξε τη δημιουργία της διαδρομής το 1968 και δεν προσπάθησε να την ελέγξει, παρόλο που περνούσε από τα ιρανικά χωρικά ύδατα. Οι ηγέτες που ανέλαβαν την εξουσία στο Ιράν κατά τη διάρκεια της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979 δήλωσαν ότι δεν δεσμεύονταν από τη συμφωνία του ΟΗΕ, αν και όλα αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση έχει αμφισβητήσει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά μόνο περιστασιακά.

Αυτό άλλαξε μετά την επίθεση των αμερικανικών και ισραηλινών δυνάμεων στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Ο στρατός του Ιράν άρχισε γρήγορα να χτυπά εμπορικά πλοία και να τοποθετεί νάρκες, διακόπτοντας την κυκλοφορία. Μόνο σε όσους ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν μεγάλα ποσά στο Ιράν επιτράπηκε η ασφαλής διέλευση κατά μήκος των ακτών του. Οι επικριτές λένε ότι ο Τραμπ παραδέχτηκε αυτό το νέο status quo στη συμφωνία του Ιουνίου με την Τεχεράνη. Με την επιμονή των Ιρανών διαπραγματευτών, αυτό το έγγραφο των 14 σημείων αναγνωρίζει την ισχύ του Ιράν στα Στενά.

Απαγορεύει την επιβολή διοδίων ή τελών, αλλά μόνο για 60 ημέρες, όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για μια άλλη συμφωνία. Το μνημόνιο επίσης δεν περιλαμβάνει μια ακλόνητη εγγύηση ότι τα πλοία μπορούν να πλεύσουν με ασφάλεια σε οποιοδήποτε τμήμα των Στενών. Ιρανοί αξιωματούχοι και διπλωματικοί εμπειρογνώμονες λένε ότι η τελική γραμμή παραχώρησε επίσημα στο Ιράν έναν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση της πλωτής οδού: «Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα διεξάγει διάλογο με το Ομάν για να καθορίσει τη μελλοντική διοίκηση και τις ναυτιλιακές υπηρεσίες στα Στενά του Ορμούζ, σε συζήτηση με άλλα παράκτια κράτη του Περσικού Κόλπου, σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των παράκτιων κρατών του Στενού του Ορμούζ».

Εκείνη την εποχή, ο Τραμπ επαίνεσε τη συμφωνία ως επιστροφή στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα. Ωστόσο, Ιρανοί αξιωματούχοι σύντομα την επικαλέστηκαν ως βάση για να υπαγορεύσουν πού θα έπρεπε να πλέουν τα πλοία - δηλαδή, κατά μήκος μιας διαδρομής κοντά στην ακτογραμμή του Ιράν. Ο Ντένις Ρος, πρώην μακροχρόνιος διαπραγματευτής για τη Μέση Ανατολή σε προέδρους και των δύο κομμάτων, δήλωσε ότι η άποψη του Ιράν για τη συμφωνία ήταν σαφής.

«Άνοιξε τα Στενά, αλλά μόνο με την προϋπόθεση ότι το Ιράν θα είχε τον πλήρη έλεγχο και ότι οποιεσδήποτε άλλες διαδρομές δεν θα ήταν αποδεκτές», είπε ο Ρος. Ο Χουσεΐν Ιμπίσ, ακαδημαϊκός στο Ινστιτούτο Αραβικών Κρατών του Κόλπου, μια ομάδα έρευνας και υπεράσπισης , δήλωσε ότι «όλο το διεθνές δίκαιο πηγαίνει προς τη μία κατεύθυνση και το Μνημόνιο Συνεργασίας πηγαίνει προς την άλλη».

Ναυτική καθοδήγηση

Οι Ιρανοί διαπραγματευτές γνώριζαν ότι είχαν επιρροή στους Αμερικανούς καθώς συζητούσαν την προτεινόμενη συμφωνία στις αρχές του καλοκαιριού. Στις 4 Μαΐου, ο αμερικανικός στρατός ξεκίνησε μια επιχείρηση με την ονομασία Project Freedom για να ξεκινήσει το άνοιγμα των Στενών συνοδεύοντας τα ακινητοποιημένα εμπορικά πλοία.

Ο Τραμπ εγκατέλειψε την προσπάθεια σε λιγότερο από 48 ώρες αφότου ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, φοβούμενος ιρανικά αντίποινα, αρνήθηκε να επιτρέψει στους Αμερικανούς να χρησιμοποιήσουν τον σαουδαραβικό εναέριο χώρο για την επιχείρηση.

Το Πεντάγωνο στη συνέχεια επιχείρησε μια πιο διακριτική προσπάθεια που αφορούσε κυρίως την καθοδήγηση μέσω ασυρμάτου. Από τις αρχές Μαΐου, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν δώσει καθοδήγηση κατά μήκος του Ομάν σε περισσότερα από 800 εμπορικά πλοία που μεταφέρουν 400 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, δήλωσε ο λοχαγός Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, η οποία επιβλέπει τον αμερικανικό στρατό στη Μέση Ανατολή.

Τα πλοία ακολούθησαν μια διαδρομή που είχε οριστεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, ένα παράρτημα των Ηνωμένων Εθνών με έδρα το Λονδίνο που ρυθμίζει την παγκόσμια ναυτιλία. Ο οργανισμός καθόρισε τη διαδρομή σε συνεννόηση με το Ομάν, σε μια προσπάθεια εκκένωσης περίπου 600 πλοίων που είχαν ακινητοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό.



Μια άτυπη κατάπαυση του πυρός μετατράπηκε σε επίσημη με την υπογραφή της συμφωνίας του Ιουνίου. Στις επτά ημέρες που ξεκίνησαν στις 20 Ιουνίου, σχεδόν 400 πλοία διέσχισαν το στενό, σύμφωνα με την Kpler, μια εταιρεία ναυτιλιακών δεδομένων. Αυτός ήταν ο υψηλότερος αριθμός σε μια εβδομάδα από την έναρξη του πολέμου.

Αλλά την Πέμπτη, μετά τις επιθέσεις του Ιράν, μόνο 22 πλοία πέρασαν από τα Στενά.

Περισσότερα από δώδεκα πολεμικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων δύο αεροπλανοφόρων, και δεκάδες αεροσκάφη επίθεσης και επιτήρησης με αεροπλανοφόρα και χερσαία αεροσκάφη εξακολουθούν να επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή της Αραβικής Θάλασσας. Ο αμερικανικός στρατός διεξάγει επίσης αποστολές ανίχνευσης ναρκών στο στενό χρησιμοποιώντας αυτόνομα θαλάσσια σκάφη.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν καταστήσει το Ιράν υπεύθυνο για την αδικαιολόγητη επιθετικότητά του προς την εμπορική ναυτιλία, ενώ παράλληλα διευκολύνουν τη διέλευση από τα Στενά», δήλωσε ο καπετάνιος Χόκινς. Ωστόσο, πρόσθεσε, δεν υπάρχει «καμία εγγύηση» ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές οδηγίες θα προστατεύσουν τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά.

Το Ιρανικό Πέρασμα

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ορισμένοι ναυτιλιακοί φορείς επέλεξαν να πλεύσουν πιο κοντά στο Ιράν και να βασίζονται στην εγγύηση ασφαλούς διέλευσης του ιρανικού στρατού. Το Ιράν τους είπε ότι θα έπρεπε να πληρώσουν έως και 2 εκατομμύρια δολάρια ανά πλοίο. Το Ιράν έχει δηλώσει ότι οποιαδήποτε πλοία διέρχονται από το Ορμούζ πρέπει να ακολουθήσουν αυτήν τη διαδρομή και να λάβουν άδεια για να το πράξουν από την Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου, έναν φορέα που δημιούργησε η Τεχεράνη τον Μάιο.

Μέχρι να σταματήσει την πρακτική βάσει των όρων της κατάπαυσης του πυρός του Ιουνίου, το Ιράν επέμενε ότι τα τέλη αφορούσαν υπηρεσίες ασφάλειας και περιβάλλοντος. Ορισμένοι ειδικοί αποκαλούν αυτό μια προσπάθεια του Ιράν να εμφανιστεί ότι συμμορφώνεται με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία επιτρέπει τέτοια τέλη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Στην πραγματικότητα, λένε, το Ιράν στην πραγματικότητα θεσπίζει de facto διόδια, τα οποία η σύμβαση απαγορεύει. Το Ιράν υπέγραψε αλλά δεν επικύρωσε ποτέ τη σύμβαση, επομένως λέει ότι οι όροι δεν ισχύουν για αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης δεν έχουν επικυρώσει ποτέ τη σύμβαση. Οι ΗΠΑ και ορισμένες άλλες χώρες απέρριψαν το αίτημα του Ιράν να χρησιμοποιούν τα πλοία αυτή τη βόρεια διαδρομή και, σε απάντηση, ο αμερικανικός στρατός καθιέρωσε τη νότια διαδρομή τον Μάιο κατά μήκος των ακτών του Ομάν.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η διαδρομή ήταν «απόλυτα ασφαλής, προστατευμένη και παρθένα». Αλλά καθώς το Ιράν και οι ΗΠΑ συνεχίζουν την αντιπαράθεση, χρησιμοποιώντας κυρίως τους στρατούς τους, οι κίνδυνοι για τις ναυτιλιακές εταιρείες θα μπορούσαν να αυξηθούν, δήλωσε ο Νταν Αλαμαρίου, επικεφαλής γεωπολιτικός στρατηγικός αναλυτής στην Alpine Macro, μια εταιρεία επενδυτικής έρευνας.

Το Ιράν έχει υποστεί οικονομικές δυσκολίες, αλλά μπορεί να είναι διατεθειμένο να υπομείνει περισσότερες. Ο Τραμπ επανέφερε την περασμένη εβδομάδα την απαγόρευση των ΗΠΑ στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου, την οποία είχε άρει προσωρινά τον περασμένο μήνα. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη επιβάλει εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν. Το μεγάλο ερώτημα για τους αναλυτές είναι ποιο θα καταρρεύσει πρώτο: η ιρανική οικονομία ή η παγκόσμια οικονομία;»

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