New York Times: Οι βομβαρδισμοί και η προσωρινή συμφωνία δεν λειτούργησαν. Έχει ο Τραμπ Plan C ;

Snapshot Η συμφωνία Τραμπ με το Ιράν απέτυχε καθώς οι βομβαρδισμοί και οι οικονομικές κυρώσεις δεν οδήγησαν σε αλλαγή συμπεριφοράς από το Ιράν.

Οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει τις στρατιωτικές επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους χωρίς να έχουν προγραμματιστεί νέες διαπραγματεύσεις.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εγκαταλείψει τις διπλωματικές «καρότες» και επιστρέφει σε σκληρές κυρώσεις και στρατιωτική πίεση χωρίς σαφές σχέδιο.

Οι εσωτερικές διαιρέσεις στο Ιράν και οι διαφορετικές ερμηνείες της συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ περιπλέκουν την κατάσταση στην περιοχή.

Η στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ βρίσκεται σε αδιέξοδο, καθώς οι επιθέσεις προκαλούν αντιδράσεις που δυσχεραίνουν την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών στον Κόλπο. Snapshot powered by AI

Τις ημέρες πριν ο πρόεδρος Τραμπ υπογράψει την προκαταρκτική συμφωνία του με το Ιράν μετά από ένα δείπνο στις Βερσαλλίες -όπου έληξε επίσημα ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος- ο ίδιος και οι βοηθοί του περιέγραψαν τη στρατηγική τους: Τα Στενά του Ορμούζ θα άνοιγαν για την κυκλοφορία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άνοιγαν τη στρόφιγγα, ώστε το Ιράν να μπορέσει να πουλήσει πετρέλαιο αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η λογική σύμφωνα με τον Τραμπ, είναι ότι μετά από χρόνια κυρώσεων, το Ιράν θα εθιζόταν γρήγορα σε έναν χείμαρρο εσόδων και στην πρόσβαση σε δολάρια σε δυτικές τράπεζες. Ήταν μια «πραγματικά καλή συμφωνία για το Ιράν», δήλωσε ο πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφο των New York Times τρεις ημέρες πριν υπογράψει το μνημόνιο συνεννόησης της 17ης Ιουνίου. «Είναι πραγματικά περήφανοι γι' αυτό», είπε για τους Ιρανούς διαπραγματευτές. «Νομίζω ότι είχαν κουραστεί να δέχονται χτυπήματα».

Προφανώς όχι. Λιγότερο από ένα μήνα μετά την έναρξη της συμφωνίας, οι επιθέσεις σε τρία πλοία που περνούσαν από το Ορμούζ, σε ένα κανάλι πέρα ​​από τον έλεγχο του Ιράν, έκαναν τον Τραμπ να ανακαλέσει τη ρήτρα που επέτρεπε στο Ιράν να πουλάει πετρέλαιο. Οι ΗΠΑ έχουν βομβαρδίσει περισσότερους από 170 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους σε διάστημα δύο ημνερών. Και δεν έχουν προγραμματιστεί διαπραγματεύσεις, τουλάχιστον προς το παρόν, για την πολύ μεγαλύτερη, πιο περίπλοκη και φαινομενικά μόνιμη συμφωνία που οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει να διαπραγματευτούν σε 60 ημέρες.

Αν ο Τραμπ και οι συνεργάτες του έχουν τώρα ένα Plan C — μετά την αποτυχία των βομβαρδισμών και μιας προκαταρκτικής συμφωνίας — δεν το έχουν κοινοποιήσει. Αντίθετα, φαίνεται ότι επιστρέφουν στις κυρώσεις για το πετρέλαιο και στις επιθέσεις που ο Τραμπ περιγράφει ως καταστροφικές, αλλά που μέχρι στιγμής έχουν οδηγήσει μόνο στο τρέχον χάος. «Λοιπόν, η λογική είναι πολύ απλή», δήλωσε την Τετάρτη ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς. «Αν πυροβολήσουν πλοία, θα τους εξοντώσουμε εντελώς», πρόσθεσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ο οποίος αντιτάχθηκε στην αρχική επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου, αλλά έκτοτε έχει αναλάβει την υπεράσπιση του πολέμου και τη διαπραγμάτευση μιας εξόδου από αυτόν.

Με άλλα λόγια, τα καρότα εξαφανίστηκαν. Τα μαστίγια επέστρεψαν. Αλλά η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη απαντήσει γιατί πιστεύει ότι αυτός ο συνδυασμός οικονομικού πολέμου και βομβαρδισμών θα αποφέρει διαφορετικό αποτέλεσμα αυτή τη φορά. «Βρισκόμαστε σε ένα είδος στρατηγικού αδιεξόδου», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Ν. Χάας, ένας μακροχρόνιος διπλωμάτης που υπηρέτησε στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας υπό διάφορες κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης Τζορτζ Μπους του νεότερου κατά τις πρώτες ημέρες του πολέμου στο Ιράκ.

«Το δίλημμα εδώ είναι ότι όσο περισσότερο επιτιθέμεθα, τόσο περισσότερο επιτίθενται οι Ιρανοί στις πετρελαϊκές και ενεργειακές υποδομές του Κόλπου», είπε. «Και η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη καταλάβει πώς να υπερασπιστεί αυτές τις εγκαταστάσεις». Ο Τραμπ, είπε, «πρώτα ήλπιζε ότι θα μπορούσε να τους βομβαρδίσει με στόχο την αλλαγή καθεστώτος, και μετά ήλπιζε ότι θα μπορούσε να τους βομβαρδίσει με στόχο τη συνθηκολόγηση — κανένα από τα δύο δεν λειτούργησε».

Ούτε η απόφαση να επιτρέψουμε στο Ιράν να καρπωθεί τα οφέλη από τις πωλήσεις πετρελαίου που βασιζόταν στην πεποίθηση - μια πεποίθηση που διαπέρασε τις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα πέρυσι - ότι ακόμη και οι επαναστάτες έχουν οράματα για σύγχρονες, ομαλά λειτουργούσες οικονομίες που θα γεμίσουν τους λαούς τους με κέρδη.

Ο Τραμπ βρίσκεται επίσης παγιδευμένος από τις έντονες διαιρέσεις στο Ιράν. Αυτές φάνηκαν έντονα αυτή την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της κηδείας του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου ηγέτη που σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες της επίθεσης στην Τεχεράνη. Ένας από τους βασικούς διαπραγματευτές, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί, δέχτηκε μια πέτρα κατά τη διάρκεια μιας από τις νεκρώσιμες πομπές και κατηγορήθηκε οτι κατευνάζει τα πλήθη. Οι επιτιθέμενοι τον καταράστηκαν και ζήτησαν τον θάνατό του. Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δεν τα πήγε πολύ καλύτερα και χρειάστηκε να διασωθεί από ένα εξαγριωμένο πλήθος από την ομάδα ασφάλειάς του.

Αλλά όταν ο Τραμπ μιλάει δημόσια για το Ιράν, σπάνια μιλάει για τις διαιρέσεις που διαπερνούν την κοινωνία. Αντίθετα, μιλάει σαν να πρόκειται για μία οργανωμένη κυβέρνηση , με επικεφαλής τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, τον γιο του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη και έναν από την ομάδα των αναδυόμενων ηγετών που μόλις πριν από λίγες εβδομάδες ο κ. Τραμπ αποκαλούσε πιο «λογικούς» από τους προκατόχους τους. Την Τετάρτη, στην Άγκυρα σημειωτέον τους αποκάλεσε «αποβράσματα».

Την Πέμπτη, μόλις επέστρεψε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ και οι βοηθοί του είπαν λίγα δημόσια για τα επόμενα βήματά τους. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να είναι προσηλωμένη στην εξεύρεση μιας ειρηνικής λύσης και αναμένει ότι οι «τεχνικές συνομιλίες» θα συνεχιστούν. Αλλά ακόμη και αυτή η φράση είναι γεμάτη αντιφάσεις, επειδή οι διαιρέσεις που αντιμετωπίζουν η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον δεν είναι «τεχνικές» - είναι πολιτικές, και οι διαπραγματευτές χαμηλότερου επιπέδου δεν θα έχουν την εξουσία να τις επιλύσουν.

Ένα παράδειγμα αφορά στο μέλλον του πυρηνικού προγράμματος. Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Ιουνίου είναι ασαφής σε όλα τα σημαντικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του εάν το Ιράν θα διατηρήσει τον έλεγχο των αποθεμάτων πυρηνικών καυσίμων του. Με βάση μια συμφωνία του 2015, την οποία υπέγραψε ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, αλλά την οποία ο Τραμπ αργότερα απέσυρε, το Ιράν παρέδωσε πάνω από το 97% των τότε υπαρχόντων αποθεμάτων του.

Αλλά η πρώτη πολιτική διαμάχη μπορεί να έχει να κάνει με τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, όπου η κυβέρνηση πληρώνει το τίμημα για μια αόριστα διατυπωμένη παράγραφο στο μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψε ο Τραμπ στις Βερσαλλίες. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το τι συμβαίνει όταν Ιρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι παραποιούν τις διαφορές σε ένα διαπραγματευμένο έγγραφο και στη συνέχεια το ερμηνεύουν πολύ διαφορετικά.

Η παράγραφος 5 της συμφωνίας αναφέρει: «Με την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα προβεί σε διευθετήσεις, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, για την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων, χωρίς χρέωση για μόνο 60 ημέρες, από τον Περσικό Κόλπο στη Θάλασσα του Ομάν και αντίστροφα».

Ο Τραμπ και οι βοηθοί του πίστευαν ότι αυτό ήταν το κλειδί για την απελευθέρωση της κυκλοφορίας των πλοίων και ότι έριχνε την ευθύνη στους Ιρανούς. Οι Ιρανοί το θεώρησαν ως άνοιγμα για τον έλεγχο του βασικού περάσματος μεταφοράς πετρελαίου, επιμένοντας ότι τα πλοία πρέπει να ταξιδεύουν σε ένα κανάλι που βρίσκεται πλησιέστερα στις ακτές τους. Τελικά, το Ιράν έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να χρεώνει για τη διέλευση από το Ορμούζ.

Όταν το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ άρχισε να συνοδεύει πλοία όχι και τόσο κρυφά μέσω ενός διαφορετικού καναλιού, κοντά στο Ομάν, η αντίδραση του Ιράν ήταν να ανοίξει πυρ σε μερικά από τα πλοία. Τώρα, σύμφωνα με τους Lloyd's του Λονδίνου, υπάρχει πολύ μικρή κίνηση μέσω των Στενών. Αυτό είναι που έχει απογοητεύσει τον Τραμπ και οδήγησε στη δήλωσή του ότι η συμφωνία έχει «τελειώσει».Οι βοηθοί του Τραμπ επιμένουν ότι δεν παραβιάζουν τη συμφωνία.

Το μνημόνιο συνεννόησης, λένε, βασίζεται στην απόδοση και οι ενέργειες του Ιράν απέτυχαν σε αυτή τη δοκιμασία. Όλα αυτά οδηγούν τον Τραμπ πίσω στο σημείο που βρισκόταν τον Απρίλιο, όταν ανακάλυψε ότι η στρατιωτική βία δεν μπορούσε να λύσει το πρόβλημα - και ότι πολλοί στο Ιράν βλέπουν οποιαδήποτε διπλωματική λύση ως ένα μοτίβο αναμονής μέχρι την επόμενη ισραηλινο-αμερικανική επίθεση.

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