Γιατί ο Τραμπ πήγε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ με το παλιό Air Force One - Η σύσταση της Μυστικής Υπηρεσίας

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε το παλιό Air Force One για την επιστροφή του από την Τουρκία λόγω αιτημάτων της Μυστικής Υπηρεσίας για λόγους ασφαλείας.

Το νέο Air Force One στάλθηκε νωρίτερα στη Βρετανία, ώστε οι Αμερικανοί στρατιωτικοί να το δουν από κοντά, ενώ δεν χρησιμοποιήθηκε κατά την πρώτη διεθνή αποστολή του.

Υπάρχουν ανησυχίες για τις δυνατότητες ασφαλείας του νέου αεροσκάφους, καθώς δεν διαθέτει ορισμένα προηγμένα συστήματα που έχει το παλιό Air Force One.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι αποτελεί βασικό στόχο του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει βρεθεί σε λίστες δολοφονίας και η απειλή παραμένει ενεργή.

Οι απειλές κατά του Τραμπ συνδέονται με την αμερικανική δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Σουλεϊμανί το 2020 και συνεχείς προσπάθειες δολοφονίας με στόχο πρώην αξιωματούχους της κυβέρνησής του. Snapshot powered by AI

Το παλιό Air Force One χρησιμοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ για την αναχώρησή του από την Τουρκία μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, καθώς η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ ζήτησε την αλλαγή αεροσκάφους για λόγους ασφαλείας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ταξιδέψει στη σύνοδο με το νέο αεροσκάφος που του παραχωρήθηκε από το Κατάρ, ωστόσο το συγκεκριμένο τζετ στάλθηκε νωρίτερα στη Βρετανία, προκειμένου να βρίσκεται στη βάση RAF Mildenhall στο Σάφολκ πριν από την άφιξή του εκεί.

Μετά την προσγείωσή του στη βρετανική βάση με το παλιό Air Force One, ο Τραμπ επιβιβάστηκε στο νέο αεροσκάφος για την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον.

Ο ίδιος υποστήριξε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι η αποστολή του νέου αεροσκάφους στη Βρετανία έγινε ώστε οι Αμερικανοί στρατιωτικοί να έχουν την ευκαιρία να το δουν από κοντά.

«Όλοι είναι ενθουσιασμένοι και θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να είναι οι πρώτοι που θα περιηγηθούν στο αεροσκάφος. Για χάρη των παλιών ημερών, θα πάρουμε το προηγούμενο Air Force One από την Τουρκία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, η απόφαση να μην χρησιμοποιηθεί το νέο αεροσκάφος κατά την πρώτη του διεθνή αποστολή προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με τις δυνατότητες ασφαλείας του, ειδικά σε μια περίοδο έντασης με το Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, επικαλούμενο πηγές ασφαλείας, το νέο αεροπλάνο δεν διαθέτει ορισμένα από τα προηγμένα συστήματα που υπάρχουν στο παλιό Air Force One. Παράλληλα, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η αλλαγή δεν έγινε λόγω κάποιας συγκεκριμένης απειλής.

Οι δημοσιογράφοι που επέβαιναν στην πτήση ενημερώθηκαν να κρατήσουν κλειστά τα σκίαστρα των παραθύρων στην καμπίνα Τύπου κατά την απογείωση, χωρίς να δοθεί επίσημη εξήγηση για την οδηγία.

To νέο Air Force One AP

Οι απειλές από το Ιράν

Η αλλαγή αεροσκάφους σημειώθηκε την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόταν δημόσια σε προηγούμενες φερόμενες απόπειρες δολοφονίας εναντίον του από το Ιράν.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αποτελεί βασικό στόχο της Τεχεράνης.

«Θέλουν να εξοντώσουν τον ηγέτη των ΗΠΑ – εμένα. Είμαι σε κάθε λίστα τους», ανέφερε.

«Είμαι σε κάθε μία από τις λίστες τους και μέχρι στιγμής υποθέτω ότι ήμουν λίγο τυχερός, αλλά αυτό μπορεί να μην κρατήσει για πάντα», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά τις αναφορές ότι σκληροπυρηνικοί κύκλοι στο Ιράν είχαν ζητήσει επιθέσεις εναντίον του κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη σύνοδο. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της κηδείας του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, εμφανίστηκαν αφίσες με απειλητικά μηνύματα κατά του Αμερικανού προέδρου.

Σε ορισμένες από αυτές υπήρχε το πρόσωπο του Τραμπ μέσα σε κόκκινο στόχαστρο, συνοδευόμενο από το μήνυμα: «Αργά ή γρήγορα, τα κεφάλια σας θα κυλήσουν».

Άλλες αφίσες παρουσίαζαν τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ μέσα σε στόχαστρα, με τη φράση «Θα υπάρξει αίμα».

Κατά τη διάρκεια της πομπής της κηδείας ακούστηκαν επίσης συνθήματα κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ενώ καταγράφηκαν περιστατικά καύσης αμερικανικών και βρετανικών σημαιών.

Το παρελθόν των απειλών μετά τον θάνατο Σουλεϊμανί

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Τραμπ και το Ιράν έχει τις ρίζες της στην πρώτη προεδρική του θητεία, όταν οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν το 2020 επιχείρηση με drone στη Βαγδάτη, σκοτώνοντας τον διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, Κασέμ Σουλεϊμανί.

Μετά την επιχείρηση, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι το Ιράν σχεδίαζε αντίποινα, ακόμη και μέσω σχεδίων δολοφονίας του Τραμπ ή πρώην αξιωματούχων της κυβέρνησής του.

Αμερικανοί εισαγγελείς είχαν απαγγείλει κατηγορίες σε Ιρανό πράκτορα, ο οποίος φέρεται να προσέφερε 300.000 δολάρια για τη δολοφονία του πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, Τζον Μπόλτον, στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο και ο πρώην απεσταλμένος για το Ιράν Μπράιαν Χουκ είχαν τεθεί υπό αυξημένη κυβερνητική προστασία.

Μετά την επιβίβασή του στο νέο Air Force One, ο Τραμπ συνέχισε τις αναφορές του στις απειλές, λέγοντας σε δημοσιογράφο ότι «βρίσκεται πιθανώς σε μια επικίνδυνη πτήση εξαιτίας των καθαρμάτων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε», αναφερόμενος προφανώς στο Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε στη συνέχεια τους Ιρανούς ηγέτες «άρρωστους ανθρώπους», υποστηρίζοντας ότι η απειλή εναντίον του παραμένει ενεργή.

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