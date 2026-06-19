Τέλος εποχής για το ιστορικό Air Force One του Λευκού Οίκου – Πότε παραλαμβάνονται τα νέα αεροσκάφη

Το βαθιά τροποποιημένο Boeing 747–200, γνωστό ως Air Force One, αποχαιρέτησαν δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ από τη Γαλλία για τη Σύνοδο των G7. Οι αναρτήσεις τους έρχονται τη στιγμή που τα πρώτα από τα τρία νέα προεδρικά αεροσκάφη αναμένεται να παραδοθούν σύντομα.

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στιβ Τσέουνγκ, δημοσίευσε φωτογραφία του αεροσκάφους, το οποίο υπηρετεί ως Air Force One για περισσότερα από 30 χρόνια. «Η τελευταία διαδρομή», έγραψε. «Καλή δουλειά, πιστέ και αφοσιωμένε υπηρέτη».

"Well done, good and faithful servant.”



The Last Ride. pic.twitter.com/YGNCDvjRSB — Steven Cheung (@StevenCheung47) June 18, 2026

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο, δημοσίευσε βίντεο του αεροσκάφους, σημειώνοντας ότι είχε την τύχη να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο με αυτό το εμβληματικό αεροπλάνο επί πεντέμισι χρόνια, σε μία περίοδο κατά την οποία το αεροσκάφος εξυπηρετούσε τους Αμερικανούς προέδρους επί συνολικά 35 χρόνια.

I have been fortunate to fly around the world on this iconic plane for 5 1/2 years — of the 35 years it has been serving U.S. Presidents…



THANK YOU…



AIR FORCE ONE 2900???? pic.twitter.com/tnh8xYtZDU — Dan Scavino (@Scavino47) June 18, 2026

Οι αναρτήσεις συμπίπτουν με την επικείμενη αντικατάσταση των υφιστάμενων αεροσκαφών από τρία νέα Boeing 747–800, εκ των οποίων το ένα είναι πολυτελές αεροσκάφος που δωρήθηκε από την κυβέρνηση του Κατάρ.

Νέο αεροσκάφος εν όψει της 250ής επετείου

Το αμφιλεγόμενο Air Force One που προέρχεται από δωρεά του Κατάρ, αναμένεται να τεθεί σύντομα σε υπηρεσία για τις μετακινήσεις του προέδρου.

Η United States Air Force είχε προηγουμένως αναφέρει ότι το νέο Boeing 747, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί μέσα στο καλοκαίρι, θα φέρει νέο χρωματικό σχεδιασμό.

Το αεροσκάφος θα υιοθετήσει χρωματισμό που σχεδιάστηκε με τη συμβολή του Ντόναλντ Τραμπ, με αποχρώσεις κόκκινου, λευκού, σκούρου μπλε και χρυσού, εγκαταλείποντας τη χαρακτηριστική λευκή και γαλάζια εμφάνιση που είχε σχεδιαστεί από την πρώην πρώτη κυρία, Τζάκι Κένεντι.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι η παράδοση του αεροσκάφους αναμένεται την 4η Ιουλίου.

Αποσύρεται το σημερινό Air Force One;

Ο όρος Air Force One δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο αεροσκάφος, αλλά αποτελεί την κλήση οποιουδήποτε αεροπλάνου μεταφέρει τον εκάστοτε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο σημερινός στόλος περιλαμβάνει δύο αεροσκάφη Boeing 747, γνωστά στην Αεροπορία ως VC–25A. Παράλληλα, διατίθεται στόλος τροποποιημένων αεροσκαφών Boeing 757, γνωστών ως C–32A, τα οποία χρησιμοποιούνται από τον αντιπρόεδρο, μέλη του υπουργικού συμβουλίου και άλλους ανώτερους αξιωματούχους.

Τα νέα αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένου του πολυτελούς τζετ που δωρήθηκε από το Κατάρ, φέρουν την ονομασία VC–25B και αναμένεται να ενταχθούν στον στόλο μέσα στο καλοκαίρι. Ωστόσο, τα σημερινά VC–25A δεν πρόκειται να αποσυρθούν άμεσα και θα εξακολουθήσουν να μπορούν να χρησιμοποιούνται ως Air Force One όταν μεταφέρουν τον πρόεδρο.