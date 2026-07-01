Μέσα στο νέο υπερπολυτελές Air Force One του Τραμπ – Βίντεο και φωτογραφίες

Το αεροσκάφος που στοίχισε 400 εκατ. δολάρια και είναι δώρο του Κατάρ στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ διαθέτει πολυτελείς και άνετους χώρους

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Μέσα στο νέο υπερπολυτελές Air Force One του Τραμπ – Βίντεο και φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε φωτογραφίες από το εσωτερικό του νέου υπερπολυτελούς Air Force One, δώρο του Κατάρ στον Ντόναλντ Τραμπ, που κόστισε 400 εκατ. δολάρια.
  • Το αεροσκάφος διαθέτει πολυτελείς χώρους, όπως αίθουσα συσκέψεων με εντοιχιζόμενη βιβλιοθήκη και μεγάλη τηλεόραση, ενώ τα εξωτερικά χρώματα επιλέχθηκαν από τον ίδιο τον Τραμπ.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ενθουσιασμένος για την πρώτη πτήση του νέου Air Force One, το οποίο θα τον μεταφέρει στα εγκαίνια της Προεδρικής Βιβλιοθήκης Θίοντορ Ρούσβελτ στη Βόρεια Ντακότα.
  • Το αεροσκάφος θεωρείται το καλύτερο Boeing 747 που έχει κατασκευαστεί και παραχωρήθηκε στον Τραμπ από τον εμίρη του Κατάρ ως δώρο προς τις ΗΠΑ.
  • Στην πρώτη πτήση συνοδεύουν τον Τραμπ ο γιος του Ντον Τραμπ Τζούνιορ και η σύζυγός του Μπετίνα Άντερσον.
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Φωτογραφίες από το εσωτερικό του νέου υπερπολυτελούς Air Force One στο πρώτο του ταξίδι έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος.

Το αεροσκάφος που στοίχισε 400 εκατ. δολάρια και είναι δώρο του Κατάρ στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ διαθέτει πολυτελείς και άνετους χώρους προκειμένου να ταξιδεύει ο πλανητάρχης και τα μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σε μία από τις φωτογραφίες φαίνονται οι εργαζόμενοι του Λευκού Οίκου να ποζάρουν πριν ξεκινήσουν στο πρώτο ταξίδι του αεροσκάφους. Ανάμεσα τους βρίσκεται η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ και ο σύμβουλος Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Στίβεν Μίλερ.

Σε μία δεύτερη εικόνα φαίνεται ένας από τους χώρους συσκέψεων με εντοιχιζόμενη βιβλιοθήκη με κρυφό φωτισμό και μία μεγάλη τηλεόραση. Στο εξωτερικό του αεροσκάφους κυριαρχούν τα χρώματα κόκκινο, λευκό, χρυσό και μπλε τα οποία διάλεξε προσωπικά ο ίδιος ο Τραμπ.

Λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους: «Μπορείς να κάνεις δύο πράγματα. Μπορείς να κρατήσεις χαμηλούς τόνους ή να το αναδείξεις. Και πιστεύω ότι η χώρα πρέπει να είναι πολύ περήφανη γι’ αυτό (σ.σ. το αεροσκάφος)».

Ο Τραμπ δήλωσε «ενθουσιασμένος» για την πρώτη του πτήση με το νέο Air Force One, το οποίο θα τον μεταφέρει στη Βόρεια Ντακότα για τα εγκαίνια της νέας Προεδρικής Βιβλιοθήκης Θίοντορ Ρούσβελτ.

«Πήγα στη Boeing και ρώτησα: “Ποιος έχει το καλύτερο;” Μου απάντησαν: “Το Κατάρ”», δήλωσε ο Τραμπ.

Και συνέχισε: «Δεν έχει υπάρξει ποτέ αεροπλάνο σαν αυτό. Ειλικρινά, δεν θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε ένα τέτοιο αεροπλάνο, γιατί δεν θα ήμασταν διατεθειμένοι να ξοδέψουμε τόσα χρήματα… Έτσι, ο επικεφαλής της Boeing είπε ότι αυτό θεωρείται το καλύτερο 747 που έχουν κατασκευάσει ποτέ. Πήγα στο Κατάρ και είπα ότι θα ήθελα να το χρησιμοποιήσω για ένα διάστημα, επειδή τα άλλα, όπως γνωρίζετε, βρίσκονται υπό κατασκευή, θα είναι έτοιμα σε δύο χρόνια… Έτσι, είπα ότι θα ήθελα να το χρησιμοποιήσω και ο εμίρης, ο [Σέιχ] Ταμίμ, που είναι ένας εξαιρετικός κύριος, είπε: ‘Όχι, όχι, θα ήθελα να προσφέρω κάτι στη χώρα’, οπότε ήταν πολύ ωραίο, και καταφέραμε να το κάνουμε σε περίπου πέντε μήνες, να το φέρουμε στα προεδρικά πρότυπα, δηλαδή από άποψη ασφάλειας.»

Στην πτήση τον Ντόναλντ Τραμπ συνοδεύουν και ο γιος του Ντον Τραμπ Τζούνιορ και η σύζυγός του Μπετίνα Άντερσον.

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