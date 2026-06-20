Ο Τραμπ παρέλαβε το νέο Air Force One, δώρο του Κατάρ, και ετοιμάζει ταξίδι σε Τουρκία

Snapshot Το νέο αεροσκάφος Air Force One, δωρεά από το Κατάρ, έφτασε νωρίτερα στη Βάση Άντριους στο Μέριλαντ για σταδιακή ένταξη στον προεδρικό στόλο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε προγραμματισμένα ταξίδια στην Τουρκία και στην Κίνα εντός του 2026.

Το αεροσκάφος, αξίας περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων, αποτελεί το μεγαλύτερο ξένο δώρο που έχει λάβει η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Η παραλαβή του αεροσκάφους προκάλεσε ηθικά και συνταγματικά ερωτήματα σχετικά με τα όρια των δώρων από ξένες δυνάμεις.

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ξεκίνησε πτήσεις δοκιμών για την επαλήθευση των δυνατοτήτων του αεροσκάφους. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα ταξιδέψει στην Τουρκία και θα πραγματοποιήσει άλλη μία επίσκεψη στην Κίνα κάποια στιγμή εντός του 2026.

«Κάνουμε πολλά ταξίδια. Θα πάμε στην Τουρκία. Θα επιστρέψουμε, κάποια στιγμή εντός της χρονιάς, στην Κίνα» είπε από την Κοινή Βάση Άντριους του Μέριλαντ, ενώ παρουσίαζε το νέο προεδρικό αεροσκάφος Boeing 747 που του δώρισε το Κατάρ.

«Ο πρόεδρος (της Κίνας) Σι (Τζινπίνγκ) θα έρθει εδώ τον Σεπτέμβριο αλλά εμείς θα επιστρέψουμε για μια μεγάλη σύνοδο στην Κίνα», πρόσθεσε.

Το νέο αεροσκάφος, η αξία του οποίου υπολογίζεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, είναι λευκό, με μια μεγάλη, οριζόντια κόκκινη λωρίδα και σκούρο μπλε κάτω μέρος. Στην άτρακτο είναι γραμμένη η ονομασία της χώρας «Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Το αεροσκάφος «πρόκειται να ξεκινήσει τις αρχικές του πτήσεις ένταξης σε υπηρεσία», διευκρίνισε η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, με σκοπό τη σταδιακή ενσωμάτωσή του στον προεδρικό στόλο. Οι πτήσεις αυτές έχουν ως στόχο την επαλήθευση του συνόλου των δυνατοτήτων που απαιτούνται για την ασφαλή μεταφορά του προέδρου.

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος, το οποίο αποτελεί δώρο από το Κατάρ, ήγειρε σημαντικά ηθικά και συνταγματικά ερωτήματα, ιδίως όσον αφορά τα όρια που διέπουν τα δώρα που δέχεται ένας πρόεδρος από ξένες δυνάμεις.

Το απόγευμα της Παρασκευής, ο Τραμπ περιηγήθηκε στο πολυτελές Boeing 747. Το αεροπλάνο είναι ένα από τα μεγαλύτερα ξένα δώρα που έλαβε ποτέ η κυβέρνηση των ΗΠΑ και έθεσε νομικά και ηθικά ερωτήματα μετά την προσφορά του Κατάρ να αντικαταστήσει το προεδρικό αεροσκάφος πέρυσι. Ο Τραμπ δήλωσε τον περασμένο Μάιο ότι θα ήταν «ηλίθιος» να μην αποδεχτεί την προσφορά. Εκτιμάται ότι κοστίζει περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια.

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