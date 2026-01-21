Το Air Force One με τον Τραμπ επιβαίνοντα επέστρεψε μετά από «ηλεκτρικό πρόβλημα»

Ο Τραμπ βρισκόταν καθ' οδόν προς το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει με δημοσιογράφους στο Air Force One την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025.

Το Air Force One, με τον Ντόναλντ Τραμπ επιβαίνοντα, επέστρεψε στην βάση του μετά την ανίχνευση «μικρού ηλεκτρικού προβλήματος».

Το προεδρικό αεροσκάφος επέστρεψε στην Joint Base Andrews, στο Μέριλαντ, την Τρίτη το βράδυ, αφού το πλήρωμα εντόπισε «ένα μικρό ηλεκτρικό πρόβλημα» μετά την απογείωση, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Karoline Leavitt.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβιβάστηκε σε νέο αεροσκάφος μετά την προσγείωση, όπως δήλωσε η Λέιβιτ, η οποία βρισκόταν μαζί του στο Air Force One.
Ο Τραμπ βρισκόταν καθ' οδόν προς το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, όταν το αεροσκάφος αναγκάστηκε να επιστρέψει.

