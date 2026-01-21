Το Air Force One με τον Τραμπ επιβαίνοντα επέστρεψε μετά από «ηλεκτρικό πρόβλημα»

Το Air Force One, με τον Ντόναλντ Τραμπ επιβαίνοντα, επέστρεψε στην βάση του μετά την ανίχνευση «μικρού ηλεκτρικού προβλήματος».

Το προεδρικό αεροσκάφος επέστρεψε στην Joint Base Andrews, στο Μέριλαντ, την Τρίτη το βράδυ, αφού το πλήρωμα εντόπισε «ένα μικρό ηλεκτρικό πρόβλημα» μετά την απογείωση, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Karoline Leavitt.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβιβάστηκε σε νέο αεροσκάφος μετά την προσγείωση, όπως δήλωσε η Λέιβιτ, η οποία βρισκόταν μαζί του στο Air Force One.

Ο Τραμπ βρισκόταν καθ' οδόν προς το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, όταν το αεροσκάφος αναγκάστηκε να επιστρέψει.

US President Donald Trump's plane has been forced to return to an air base due to a "minor electrical issue" shortly after departing for Switzerland, the White House says.



Trump and his entourage will switch to another plane and continue the trip to the World Economic Forum in… pic.twitter.com/2aoOSC2z4G — AFP News Agency (@AFP) January 21, 2026

