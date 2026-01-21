Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Ερντογάν: Τι συζήτησαν για Συρία, ISIS και Γάζα

Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία. Συζητήθηκε η καταπολέμηση του ISIS και η κατάσταση των μελών του ISIS στις φυλακές.

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας κοινοποίησε λεπτομέρειες σχετικά για την επικοινωνία.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις. Κατά τη διάρκεια της επαφής, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Συρία και ότι η ενότητα, η αλληλεγγύη και η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας είναι σημαντικές για την Τουρκία. Επίσης συζητήθηκαν η καταπολέμηση του ISIS και η κατάσταση των μελών του ISIS στις συριακές φυλακές.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι μια αναπτυγμένη, απαλλαγμένη από την τρομοκρατία και ειρηνική Συρία, με όλα τα στοιχεία της, θα συνέβαλε επίσης στη σταθερότητα της περιοχής. Πρόσθεσε ότι οι προσπάθειες για την εδραίωση της ειρήνης στη Γάζα συνεχίζονται και ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να ενεργεί σε συντονισμό με τις ΗΠΑ σε αυτό το θέμα.

Τέλος, ο πρόεδρος Ερντογάν ευχαρίστησε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ για την πρόσκληση στην Επιτροπή Ειρήνης για τη Γάζα.

Διαβάστε επίσης