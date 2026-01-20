Τραμπ: Θα έχω «σημαντική τηλεφωνική επικοινωνία» με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε έκτακτη συνέντευξη Τύπου στο απόγευμα της Τρίτης (20/01), ενόψει του ταξιδιού του στο Νταβός
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι έχει μια «πολύ σημαντική τηλεφωνική επικοινωνία» με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας ότι του αρέσει ο Τούρκος ηγέτης.
«Έχω μια πολύ σημαντική κλήση με τον πρόεδρο Ερντογάν, που μου αρέσει, που μου αρέσει πολύ», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο.
