Spiegel: Η γερμανική κυβέρνηση εξετάζει τη χρήση εμπορικού «μπαζούκα» κατά των ΗΠΑ

Σύμφωνα με ένα εμπιστευτικό έγγραφο, η γερμανική κυβέρνηση εξετάζει εσωτερικά το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει ένα μέσο κατά των δασμών του Τραμπ, ως έσχατη λύση

Στην αντιπαράθεση για τη Γροιλανδία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία αξιολογεί να προχωρήσει, ως «έσχατη λύση», στο γνωστό και ως εμπορικό «μπαζούκα». Αυτό αποκαλύπτει το γερμανικό εβδομαδιαίο περιοδικό Der Spiegel, το οποίο έχει πρόσβαση σε ένα εσωτερικό έγγραφο της γερμανικής κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για επιστολή του υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας προς τον εκπρόσωπο της χώρας στις Βρυξέλλες σχετικά με το πώς να ενεργήσει κατά τις διαβουλεύσεις με τους εταίρους στην ΕΕ για το ζήτημα της Γροιλανδίας.

Στην ενότητα «διαπραγματευτικός στόχος» της Γερμανίας αναφέρεται:

«Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες υλοποιήσουν την απειλή τους, θα πρέπει να προετοιμαστούμε για εμπορική σύγκρουση. Υπό το φως των απειλών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, είναι απαραίτητο να παραμείνουμε σταθεροί. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την επανεξέταση των μέσων εμπορικής πολιτικής μας. Ένα από τα τρία πιθανά μέτρα που αναφέρονται είναι η εφαρμογή του πρώτου σταδίου του μέσου κατά της απειλής ως έσχατη λύση».

Η δήλωση συνεχίζει με την προειδοποίηση: «Θα πρέπει να βαθμονομήσουμε προσεκτικά την αντίδρασή μας για να δείξουμε την ετοιμότητά μας και την αποφασιστική μας στάση χωρίς να κλιμακώσουμε οι ίδιοι την κατάσταση». Η ενεργοποίηση του μέσου θα "έστελνε ένα πολύ ισχυρό πολιτικό μήνυμα"».

Το Spiegel υπενθυμίζει επίσης ότι μέχρι σήμερα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε εμφανιστεί πιο ήπιος σε σχέση με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, προσπαθώντας να αποφύγει την κλιμάκωση και αποφεύγοντας να αναφερθεί δημόσια στη χρήση του αντι-εκβιαστικού μέσου για την αντιμετώπιση των δασμών από τον Τραμπ.

Το «εμπορικό μπαζούκα» των Βρυξελλών

Το «μέσο κατά του εκβιασμού» ή αλλιώς το μέσο κατά του καταναγκασμού, θεωρείται το ισχυρότερο όπλο της ΕΕ στις εμπορικές διαφορές.

Στις Βρυξέλλες, είναι γνωστό ως «εμπορικό μπαζούκα». Ο κανονισμός δημιουργήθηκε το 2023 για να επιτρέψει στην ΕΕ να αξιοποιήσει την ισχύ της στην αγορά όταν μεμονωμένα κράτη μέλη υπόκεινται σε οικονομικές πιέσεις.

Η χρήση του θα επέτρεπε, για παράδειγμα, στην ΕΕ να αποκλείει αμερικανικές εταιρείες από δημόσιες συμβάσεις ή να τους επιβάλλει πρόσθετους φόρους.

Ως πρώτο βήμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να διερευνήσει εάν η απειλή των ΗΠΑ συνιστά οικονομικό καταναγκασμό.

Μια τέτοια αξιολόγηση θα έπρεπε να επιβεβαιωθεί με ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών της ΕΕ στο Συμβούλιο. Μόνο σε δεύτερο βήμα θα πρότεινε η Επιτροπή μέτρα. Και αυτά θα απαιτούσαν την έγκριση των κρατών μελών.

Μια πιθανότητα θα ήταν οι αρχηγοί κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ να ζητήσουν από την Επιτροπή να προετοιμάσει το μέσο - αλλά όχι να το χρησιμοποιήσει, τουλάχιστον προς το παρόν. Πολλές πρωτεύουσες εκτιμούν την αποτρεπτική δράση του «μπαζούκα». Ωστόσο, εάν όντως χρησιμοποιηθεί, θα μπορούσε να κλιμακώσει γρήγορα τη σύγκρουση.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς (CDU) έχει μέχρι στιγμής αποφύγει να ανακοινώσει οποιαδήποτε αντίμετρα.

Ως Ευρωπαίοι, θέλουμε να ενεργήσουμε «συνετά και κατάλληλα» σε απάντηση «τέτοιων προκλήσεων», δήλωσε ο Μερτς τη Δευτέρα.

Στη διαμάχη για τη Γροιλανδία, ο Τραμπ απείλησε τη Γερμανία και επτά άλλες ευρωπαϊκές χώρες το Σαββατοκύριακο με ειδικούς δασμούς δέκα τοις εκατό. Αυτοί έχουν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου. Εάν οι χώρες της ΕΕ δεν εγκαταλείψουν την αντίθεσή τους στα αμερικανικά σχέδια προσάρτησης, οι δασμοί θα αυξηθούν στο 25% τον Ιούνιο.

