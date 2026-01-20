Τα ευρωπαϊκά προϊόντα που θα πληγούν από τους νέους δασμούς του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δεσμευτεί να υλοποιήσει «100%» την απειλή του να επιβάλει δασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στο αίτημά του να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι από την πλευρά τους έχουν συσπειρωθεί γύρω από την κυριαρχία της Γροιλανδίας, τονίζοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν μπορεί να απειλήσει την κυριότητα της Δανίας στο νησί της Αρκτικής.

Ο Τραμπ αρνήθηκε χθες να αποκλείσει τη χρήση βίας και επέμεινε ότι θα προχωρήσει με τους απειλούμενους δασμούς σε αγαθά που φτάνουν στις ΗΠΑ από το Ηνωμένο Βασίλειο και επτά άλλες χώρες-συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (20/1), ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είχε μια «πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία» με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και συμφώνησε σε μια συνάντηση «διαφόρων μερών» στην Ελβετία αυτή την εβδομάδα. Συνέχισε: «Η Γροιλανδία είναι επιτακτική ανάγκη για την εθνική και παγκόσμια ασφάλεια. Δεν μπορεί να υπάρξει επιστροφή. Σε αυτό, όλοι συμφωνούν!»

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα χρεώσει στη Βρετανία δασμό 10% «σε όλα τα αγαθά» που αποστέλλονται στις ΗΠΑ από την 1η Φεβρουαρίου, αυξάνοντας το ποσοστό σε 25% από την 1η Ιουνίου, μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την αγορά της Γροιλανδίας από την Ουάσιγκτον. Είπε ότι το ίδιο θα ισχύει για τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Φινλανδία - όλες μέλη της αμυντικής συμμαχίας ΝΑΤΟ, η οποία ιδρύθηκε το 1949. Ερωτηθείς αν θα υλοποιήσει την απειλή δασμών, ο Τραμπ δήλωσε στο NBC News: «Θα το κάνω, 100%.» Όταν το μέσο ρώτησε αν θα χρησιμοποιήσει βία για να καταλάβει την περιοχή, ο πρόεδρος απάντησε «κανένα σχόλιο».

Οι γνωστές ευρωπαϊκές μάρκες που θα επηρεαστούν

Οι απειλές του προέδρου Τραμπ για επιβολή δασμών, πιθανότατα θα πλήξουν μια σειρά από είδη πολυτελείας και εξειδικευμένα προϊόντα. Μεταξύ των αγαπημένων καταναλωτικών προϊόντων που αποστέλλονται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού: γαλλικά κρασιά και τυριά, νορβηγικός σολομός και ηχεία Bang & Olufsen, που συναρμολογούνται στη Δανία. Ένα άλλο αγαπημένο προϊόν της Δανίας σημειωτέον τα Lego, κατασκευάζονται στο Μεξικό και σε άλλα μέρη του κόσμου, σύμφωνα με την εταιρεία.

Άλλες γνωστές μάρκες που ενδεχομένως θα επηρεαστούν από τους δασμούς είναι πιθανότατα οι: Leica, Louis Vuitton, Le Creuset και Hermès, καθεμία από τις οποίες διατηρεί μεγάλο μέρος της βασικής της παραγωγής στην Ευρώπη.

Πολλά παραμένουν αβέβαια, ωστόσο. Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε εάν οι δασμοί θα προστεθούν στους υπάρχοντες δασμούς - που είναι επί του παρόντος 15% για τα περισσότερα αγαθά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 10% για τα περισσότερα προϊόντα του Ηνωμένου Βασιλείου. Η κυβέρνησή του συμφώνησε σε αυτά τα βασικά επίπεδα στο πλαίσιο εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων τον τελευταίο χρόνο.

Επίσης ασαφής είναι η νομική εξουσία βάσει της οποίας ο Τραμπ θα επιβάλει τους δασμούς. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ είναι έτοιμο να αποφανθεί οποιαδήποτε μέρα για το εάν πολλοί από τους δασμούς του Τραμπ επιβλήθηκαν χωρίς νομική βάση πέρυσι.

Πέρα από τα καταναλωτικά αγαθά, η Ευρώπη είναι βασικός προμηθευτής μεταποιημένων αγαθών υψηλής αξίας. Η Γερμανία είναι γνωστή για τα Volkswagen, τα Audi και τις Porsche, η Σουηδία για τα Volvo και η Γαλλία για τα αεροπλάνα Airbus . Ενώ πολλά ανταλλακτικά προέρχονται από όλο τον κόσμο, η τελική συναρμολόγηση και η μηχανική ακριβείας συχνά παραμένουν στη γηραιά ήπειρο.

Οι ΗΠΑ εισάγουν επίσης σημαντικές ποσότητες φαρμακευτικών προϊόντων από την Ευρώπη. Οι εταιρείες στον φαρμακευτικό τομέα προετοιμάζονται για δασμούς από τότε που η κυβέρνηση απείλησε πέρυσι να επιβάλει δασμούς έως και 100% σε επώνυμα φάρμακα. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid, οι ΗΠΑ εισήγαγαν εμβόλια που κατασκευάζονταν στο Βέλγιο και τη Γερμανία.

Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες

Η ΕΕ πρόκειται να πραγματοποιήσει έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη, όπου οι ηγέτες της θα συζητήσουν πώς θα αντιδράσουν στην τελευταία απειλή του Τραμπ να καταλάβουν τη Γροιλανδία. Η Κάγια Κάλας, επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, δήλωσε ότι το μπλοκ «δεν έχει κανένα συμφέρον να ξεκινήσει μια διαμάχη, αλλά θα κρατήσουμε τη θέση μας». «Αλλά οι εμπορικές απειλές δεν είναι ο τρόπος για να το αντιμετωπίσουμε αυτό», πρόσθεσε ο Κάλλας. «Η κυριαρχία δεν είναι για το εμπόριο».

Είχε προηγηθεί η πολυσυζητημένη ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ του Τραμπ και του Νορβηγού πρωθυπουργού - που δείχνουν ότι την Κυριακή ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε τη Νορβηγία για το γεγονός ότι δεν έλαβε το Νόμπελ Ειρήνης.

Στην απάντησή του, ο Γιόνας Γκαρ Στόρε εξήγησε ότι μια ανεξάρτητη επιτροπή, όχι η κυβέρνηση της Νορβηγίας, απονέμει το βραβείο, το οποίο τον περασμένο Οκτώβριο απονεμήθηκε στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο. «Η θέση της Νορβηγίας σχετικά με τη Γροιλανδία είναι σαφής. Η Γροιλανδία αποτελεί μέρος του Βασιλείου της Δανίας και η Νορβηγία υποστηρίζει πλήρως το Βασίλειο της Δανίας σε αυτό το θέμα», πρόσθεσε ο Στόρε.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, πολλοί από τους οποίους συγκεντρώνονται στο Νταβός της Ελβετίας αυτή την εβδομάδα για την ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, εξετάζουν τις επιλογές του μπλοκ για αντίποινα , συμπεριλαμβανομένης της επιβολής δασμών σε αμερικανικά αγαθά αξίας άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και της δυσκολίας των αμερικανικών πολυεθνικών να υποβάλουν προσφορές για ευρωπαϊκές συμβάσεις. Ένας εμπορικός πόλεμος θα ήταν καταστροφικός για την Ευρώπη, η οποία ήδη υποφέρει από στασιμότητα στην ανάπτυξη.

