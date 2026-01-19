Ώρα μηδέν για τη Γροιλανδία:«Τώρα είναι η ώρα και θα γίνει» λέει ο Τραμπ - Η απάντηση της ΕΕ

Ο Τραμπ επιμένει ότι δεν θα συμβιβαστεί με τίποτα λιγότερο από την ιδιοκτησία της Γροιλανδίας, μιας αυτόνομης περιοχής της Δανίας και τορπίλισε ακόμα περισσότερο την κρίση στις διατλαντικές σχέσεις, με τις απειλές περί επιβολής δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, αν δεν «πουλήσουν» το νησί της Αρκτικής στις ΗΠΑ. Οι ηγέτες τόσο της Δανίας όσο και της Γροιλανδίας επιμένουν ότι το νησί δεν πωλείται και δεν θέλει να αποτελέσει μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ η ΕΕ ετοιμάζει την απάντησή της.

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εξετάζουν το ενδεχόμενο να πλήξουν τις ΗΠΑ με δασμούς ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ ή να εισάγουν περιορισμούς για τις αμερικανικές εταιρείες, ως απάντηση στις απειλές Τραμπ προς όσους αντιτίθενται στην εκστρατεία του για την απόκτηση της Γροιλανδίας, έγραψαν οι Financial Times.

Τα μέτρα αντιποίνων καταρτίζονται για να δώσουν στους Ευρωπαίους ηγέτες το πλεονέκτημα στις κρίσιμες συναντήσεις με τον Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός που ξεκινάει σήμερα. Ο κατάλογος των δασμών καταρτίστηκε πέρυσι, αλλά μπήκε στο «συρτάρι» προκειμένου να αποφευχθεί ένας ολοκληρωτικός εμπορικός πόλεμος. Η επανενεργοποίησή του συζητήθηκε την Κυριακή από τους 27 πρέσβεις της ΕΕ, μαζί με το εργαλείο της ΕΕ κατά του εξαναγκασμού (ACI) που μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση των αμερικανικών εταιρειών στην εσωτερική αγορά.

Άνθρωποι περπατούν στο κέντρο της πόλης Νουούκ, στη Γροιλανδία APo/Evgeniy Maloletka

«Υπάρχουν σαφή μέσα αντιποίνων διαθέσιμα εάν αυτό συνεχιστεί… [Ο Τραμπ] χρησιμοποιεί καθαρά μαφιόζικες μεθόδους», δήλωσε Ευρωπαίος διπλωμάτης σύμφωνα με τους FT, απευθύνοντας έκκληση για αποκλιμάκωση. «Το μήνυμα είναι… καρότο και μαστίγιο» σύμφωνα με τις πηγές που επικαλούνται οι FT.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με δήλωσή του σχετικά με το ζήτημα της Γροιλανδίας, διατυπώνει τη θέση της ΕΕ, τονίζοντας ότι «οι δασμοί θα υπονομεύσουν τις διατλαντικές σχέσεις και είναι ασυμβίβαστοι με τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ», ενώ επεσήμανε ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τον εαυτό της «έναντι οποιασδήποτε μορφής εξαναγκασμού».

Δεδομένης της σημασίας των πρόσφατων εξελίξεων όμως και προκειμένου να ενισχυθεί ο συντονισμός, ο Κόστα αποφάσισε να συγκαλέσει έκτακτη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τις επόμενες ημέρες, με πιθανότερη ημερομηνία σύμφωνα με πληροφορίες την 22α Ιανουαρίου.

Μία επιλογή που θα εξετάσουν είναι το πακέτο δασμών σε εισαγωγές από τις ΗΠΑ ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι οποίοι θα μπορούσαν να τεθούν αυτόματα σε ισχύ στις 6 Φεβρουαρίου μετά από εξάμηνη αναστολή. Η άλλη είναι το μέχρι στιγμής μη χρησιμοποιημένο «Μέσο κατά του καταναγκασμού» (ACI), το οποίο θα μπορούσε να περιορίσει την πρόσβαση σε δημόσιους διαγωνισμούς, επενδύσεις ή τραπεζική δραστηριότητα ή να περιορίσει το εμπόριο υπηρεσιών, στο οποίο οι ΗΠΑ έχουν πλεόνασμα με το μπλοκ, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών υπηρεσιών.

Το πακέτο δασμών φάνηκε να τυγχάνει ευρύτερης υποστήριξης ως πρώτη αντίδραση από τα μέτρα κατά του καταναγκασμού, όπου η εικόνα ήταν επί του παρόντος «πολύ ανάμεικτη», σύμφωνα με πηγή της ΕΕ.

Τραμπ: Η Δανία δεν έκανε τίποτα για να απομακρύνει τη ρωσική απειλή

«Η Δανία δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα για να απομακρύνει τη «ρωσική απειλή» από τη Γροιλανδία. Τώρα είναι η ώρα και θα γίνει», δήλωσε εν τω μεταξύ χθες (18/1) ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. «Το ΝΑΤΟ λέει στη Δανία, εδώ και 20 χρόνια, ότι "πρέπει να απομακρύνει τη ρωσική απειλή από τη Γροιλανδία". Δυστυχώς, η Δανία δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα γι' αυτό», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτηση στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που κατέχει, με τίτλο Truth Social.

Η αυξανόμενη παρουσία της Κίνας και της Ρωσίας καθιστά τη Γροιλανδία ζωτικής σημασίας για τα συμφέροντα ασφαλείας των ΗΠΑ, δήλωσε ο Τραμπ. Δανοί και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν επισημάνει ότι η Γροιλανδία καλύπτεται ήδη από το σύμφωνο συλλογικής ασφάλειας του ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ δεσμεύτηκε το Σάββατο να εφαρμόσει ένα κύμα αυξανόμενων δασμών από την 1η Φεβρουαρίου στα μέλη της ΕΕ Δανία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία και Φινλανδία, μαζί με τη Βρετανία και τη Νορβηγία, μέχρι να επιτραπεί στις ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία, ένα βήμα που μεγάλα κράτη της ΕΕ καταδίκασαν ως εκβιασμό

Μπέσεντ: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία λόγω της ευρωπαϊκής «αδυναμίας»

Η ευρωπαϊκή «αδυναμία» καθιστά απαραίτητο τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ για την παγκόσμια σταθερότητα, δήλωσε χθες (18/1) ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, έστω και αν ορισμένοι νομοθέτες εξέφρασαν ανησυχία για την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να αποκτήσει την περιοχή της Αρκτικής που κατέχει η Δανία.

Μιλώντας στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι η ανάληψη της ιδιοκτησίας της Γροιλανδίας είναι κρίσιμη σε έναν γεωπολιτικό αγώνα σκακιού με τη Ρωσία και την Κίνα. Έκανε τα σχόλια αυτά μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να επιβάλει δασμούς σε μέλη της ΕΕ που αντιτίθενται σε μια εξαγορά από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας, η οποία είναι από καιρό ένας από τους πιο πιστούς συμμάχους της Ουάσινγκτον.

O Σκοτ Μπέσεντ AP





«Είμαστε η ισχυρότερη χώρα στον κόσμο», είπε ο Μπέσεντ. «Οι Ευρωπαίοι προβάλλουν αδυναμία. Οι ΗΠΑ προβάλλουν δύναμη». Καθώς οι εντάσεις με την ΕΕ κλιμακώνονταν χθες, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι πίστευε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες τελικά θα «συμφωνούσαν» με την ιδέα του ελέγχου της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ. «Πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι θα καταλάβουν ότι αυτό είναι το καλύτερο για τη Γροιλανδία, το καλύτερο για την Ευρώπη και το καλύτερο για τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε.

Ο επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν είχε συζητήσει πρόσφατα με τον Τραμπ αν εξακολουθεί να εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες έκτακτης ανάγκης για να δικαιολογήσει τη χρήση βίας για την κατάληψη της Γροιλανδίας. Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα ήταν «γελοίο» επειδή δεν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Γροιλανδία, δήλωσε ο γερουσιαστής Ραντ Πολ, Ρεπουμπλικάνος από το Κεντάκι, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας της Γερουσίας των ΗΠΑ.

«Η ιδέα του υπουργού ότι αυτό γίνεται για να αποτραπεί μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης - τώρα κηρύσσουμε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για να αποτρέψουμε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης;» είπε ο Πολ, ο οποίος εδώ και καιρό είναι ένθερμος αντίπαλος των επιθετικών προσπαθειών των ΗΠΑ στο εξωτερικό, στην εκπομπή «Meet the Press».

Νέες επικρίσεις από τους Ρεπουμπλικανούς για την πρόθεση Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία

Οι εκκλήσεις του Τραμπ για κατάληψη της Γροιλανδίας πυροδοτούν νέες επικρίσεις από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Οι Tομ Τίλις, Λίζα Μουρκόφσκι, Μάικ Πένς και άλλοι λένε ότι η δράση θα μπορούσε να βλάψει την οικονομία των ΗΠΑ και να επιβαρύνει τη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Οι δύο πρώτοι συμμετείχαν σε μια διακομματική ομάδα που ταξίδεψε στη Δανία για να συζητήσει τις ανησυχίες για τη Γροιλανδία, μια αυτόνομη δανική επικράτεια.

Τόσο ο Τίλις όσο και ο Μουρκόφσκι επέκριναν έντονα τους νέους δασμούς με τους οποιους απείλησε το Σάββατο ο Τραμπ σε μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες - συμπεριλαμβανομένης της Δανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου - μέχρι να επιτραπεί στις ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία.

Η Επιτροπή Εσωτερικής Ασφάλειας της Γερουσίας ενδέχεται να προωθήσει ένα ψήφισμα περί πολεμικών εξουσιών που θα περιορίζει την ικανότητα του Τραμπ να χρησιμοποιεί βία ή ένα ψήφισμα που θα αμφισβητεί τη χρήση δασμών από μέρους του, δήλωσε στην ίδια συνέντευξη ο γερουσιαστής Τιμ Κέιν, Δημοκρατικός από τη Βιρτζίνια. Ο Αμερικανός βουλευτής Μάικ Τέρνερ, Ρεπουμπλικάνος από το Οχάιο, δήλωσε ότι το τέχνασμα των δασμών θα μπορούσε να απειλήσει τις σχέσεις με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Άλλοι νομοθέτες, συμπεριλαμβανομένων των γερουσιαστών Κρις Βαν Χόλεν, Δημοκρατικού από το Μέριλαντ, και Τεντ Κρουζ, Ρεπουμπλικάνου από το Τέξας, επεσήμαναν τους φυσικούς πόρους της Γροιλανδίας ως πιθανό κίνητρο για την απόκτησή της, αν και διέφεραν ως προς το αν ο Τραμπ έχει παρουσιάσει ένα αξιόπιστο επιχείρημα υπέρ της απορρόφησης της περιοχής από τις ΗΠΑ.

Μαζικές διαδηλώσεις σε Γροιλανδία και Δανία

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στις πρωτεύουσες της Γροιλανδίας και της Δανίας, για να απορρίψουν τις επεκτατικές φιλοδοξίες του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Η ελαφριά ψιχάλα, εξαιρετικά ασυνήθιστη για αυτή την εποχή του χρόνου στο Νουούκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, δεν απέτρεψε τους κατοίκους από το να διαμαρτυρηθούν κατά του Ντόναλντ Τραμπ και του δηλωμένου στόχου του να αναλάβει τον έλεγχο της αυτόνομης περιοχής της Δανίας. Ειρηνικά αλλά αποφασισμένα, μεγάλα πλήθη συγκεντρώθηκαν το Σάββατο (17/1) για να πουν «όχι» στο σχέδιο του Τραμπ. «Η μισή πόλη είναι εδώ», δήλωσε ο ακτιβιστής για τα δικαιώματα των Ιθαγενών Ινουίτ, Νατζανγουάκ Χέγκελουντ, επιθεωρώντας το πλήθος. Εν τω μεταξύ, στη Δανία, χιλιάδες συγκεντρώθηκαν στην Κοπεγχάγη - 15.000 σύμφωνα με τους διοργανωτές - και σε άλλες μεγάλες πόλεις όπως το Άαλμποργκ, το Άαρχους και το Όντενσε, φωνάζοντας το ίδιο σύνθημα: «Η Γροιλανδία δεν πωλείται». Και ακόμη περισσότερο: «Τραμπ, κάτω τα χέρια από τη Γροιλανδία!» Οι Γροιλανδοί, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό τους, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, πραγματοποίησαν πορεία από το κέντρο του Νουούκ κατά μήκος παγωμένων δρόμων προς το προξενείο των ΗΠΑ. Εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εργάτες και υπάλληλοι αλιείας, πολλοί με τις οικογένειές τους, κρατούσαν όλοι την Erfalasorput, την εθνική σημαία - κόκκινα και άσπρα ημικύκλια σε ένα αντίθετο φόντο. Ο παραδοσιακός χορός και το τραγούδι quilaat (ένα τύμπανο με πλαίσιο), σήμα κατατεθέν της κουλτούρας των Ινουίτ για ειδικές εκδηλώσεις ή επίλυση διαφορών, σηματοδότησε την έναρξη της πορείας.

Διαβάστε επίσης