Τραμπ: Η απομάκρυνση της «ρωσικής απειλής» από τη Γροιλανδία «θα γίνει»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε την Κυριακή, στο ζήτημα της Γροιλανδίας, υποστηρίζοντας μέσω ανάρτησης στο Truth Social ότι η Δανία δεν έχει κάνει «τίποτα» εδώ και «20 χρόνια» για να απομακρύνει τη «ρωσική απειλή» από τη νήσο, η οποία αποτελεί αυτόνομη περιοχή του βασιλείου.

Συγκεκριμένα έγραψε:

«Το ΝΑΤΟ λέει στη Δανία εδώ και 20 χρόνια ότι “πρέπει να απομακρύνετε τη ρωσική απειλή από τη Γροιλανδία”. Δυστυχώς, η Δανία δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα γι’ αυτό. Τώρα είναι η ώρα, και θα γίνει!!!»

Ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης επαναλαμβάνει από την ημέρα της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025, ότι δεν θα συμβιβαστεί με τίποτα λιγότερο από την «ιδιοκτησία» της Γροιλανδίας, παρά το γεγονός ότι τόσο οι αρχές της Δανίας όσο και εκείνες της Γροιλανδίας επιμένουν πως η τεράστια αρκτική νήσος δεν είναι προς πώληση και ότι οι κάτοικοί της δεν έχουν καμία πρόθεση να αποτελέσουν τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών.