Γροιλανδία: Ο Κόστα συγκαλεί έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Στο τραπέζι δασμοί 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει έκτακτη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τις επόμενες ημέρες –με πιθανότερη ημερομηνία την 22α Ιανουαρίου– με αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από τη Γροιλανδία και τις αυξανόμενες εντάσεις στις διατλαντικές σχέσεις.

Σε δήλωσή του, ο Κόστα τόνισε ότι «οι δασμοί θα υπονομεύσουν τις διατλαντικές σχέσεις και είναι ασυμβίβαστοι με τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ–ΗΠΑ», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τον εαυτό της «έναντι οποιασδήποτε μορφής εξαναγκασμού».

Όπως ανέφερε, οι διαβουλεύσεις του με τα κράτη-μέλη επιβεβαιώνουν:

την ενότητα της ΕΕ στις αρχές του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας,

την πλήρη στήριξη και αλληλεγγύη προς τη Δανία και τη Γροιλανδία,

την αναγνώριση του κοινού διατλαντικού συμφέροντος για την ασφάλεια στην Αρκτική, ιδίως μέσω του ΝΑΤΟ,

την κοινή θέση ότι οι δασμοί είναι ασυμβίβαστοι με τη συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ,

και την ετοιμότητα για αυτοάμυνα αλλά και εποικοδομητική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ξεκάθαρο μήνυμα από Φον ντερ Λάιεν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία παραμένουν σταθερές στη δέσμευσή τους να υποστηρίξουν την κυριαρχία της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, δήλωσε αργά το βράδυ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η πρόεδρος της Κομισιόν τονίζει ότι συζήτησε τις εξελίξεις σε σχέση με τη Γροιλανδία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

«Θα προστατεύουμε πάντα τα στρατηγικά οικονομικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντά μας στην ασφάλεια», δήλωσε.

«Θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις για την ευρωπαϊκή μας αλληλεγγύη με σταθερότητα και αποφασιστικότητα», πρόσθεσε στο μήνυμά της.

Στο τραπέζι ευρωπαϊκά αντίποινα ύψους 93 δισ. ευρώ

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επεξεργάζονται πακέτο αντιποίνων που θα μπορούσε να περιλαμβάνει δασμούς έως 93 δισ. ευρώ σε αμερικανικά προϊόντα ή και περιορισμούς πρόσβασης αμερικανικών εταιρειών στην αγορά της ΕΕ.

Τα μέτρα καταρτίζονται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ώστε οι Ευρωπαίοι ηγέτες να προσέλθουν με ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση στις κρίσιμες συναντήσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα.

Δανία: «Διακυβεύεται η παγκόσμια τάξη και το μέλλον του ΝΑΤΟ»

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν προειδοποίησε ότι απέναντι στις απειλές για επιπλέον δασμούς «διακυβεύονται η παγκόσμια τάξη όπως την ξέρουμε και το μέλλον του ΝΑΤΟ».

Μιλώντας στο Όσλο, δίπλα στον Νορβηγό ομόλογό του Έσπεν Μπαρθ Άιντε, δήλωσε βέβαιος για την ευρωπαϊκή στήριξη, τονίζοντας ότι «η δύναμή μας βρίσκεται στη συλλογική και αλληλέγγυα στάση».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Δανία θα συνεχίσει να επενδύει στη διπλωματία, παραπέμποντας στη συμφωνία που επιτεύχθηκε την Τετάρτη ανάμεσα σε Δανία, Γροιλανδία και ΗΠΑ για τη σύσταση ομάδας εργασίας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι κάτι περισσότερο από τον πρόεδρό τους», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι υπάρχουν «έλεγχοι και ισορροπίες στην αμερικανική κοινωνία».

Μερτς: Οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις

Την στήριξή του στην Δανία και στον λαό της Γροιλανδίας τόνισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι οι απειλές για δασμούς «υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις».

«Στεκόμαστε ενωμένοι και συντονισμένοι με τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας. Ως μέλος του ΝΑΤΟ, δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε την ασφάλεια στην Αρκτική ως κοινό διατλαντικό συμφέρον. Οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και εγκυμονούν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής κλιμάκωσης», έγραψε σε ανάρτησή του στο «Χ», ο Φρίντριχ Μερτς.

Επιφυλάξεις για επικύρωση και εφαρμογή της υπάρχουσας εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – ΗΠΑ

Ευρωπαϊκή απάντηση στους νέους δασμούς που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ και εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με το εάν είναι πλέον εφικτή η επικύρωση και η εφαρμογή της υπάρχουσας τελωνειακής συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΗΠΑ.

«Πολλοί πιστεύουν ότι οι δασμοί είναι πάντα η λάθος απάντηση. Καλά καλά δεν έχει επικυρωθεί η ήδη υπάρχουσα εμπορική συμφωνία. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσε αυτό να γίνει», δήλωσε ο Βάντεφουλ αργά την Κυριακή σε συνέντευξή του στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, αναφερόμενος στην αρχικά προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα επικύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ποια θα μπορούσε να είναι η αντίδραση της Ευρώπης στις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών στις χώρες που έστειλαν στρατιώτες στην Γροιλανδία, ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι «αν οι ΗΠΑ θέλουν οπωσδήποτε περαιτέρω οικονομικά μέτρα, θα πρέπει να υπάρξει και ευρωπαϊκή απάντηση». Βρισκόμαστε στο σημείο που χρειαζόμαστε μια ειλικρινή συζήτηση στην Συμμαχία προκειμένου να προσδιοριστεί τι ακριβώς είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε, τόνισε ο κ. Βάντεφουλ και εξήγησε ότι «από τη θετική πλευρά, σχετικά με την Γροιλανδία, αυτό αφορά την συνέχιση της διασφάλισης της Αρκτικής, ενώ από την άλλη πλευρά, είναι απολύτως σαφές ότι η κυριαρχία της Δανίας και η ανεξαρτησία της Γροιλανδίας παραμένουν ως έχουν».

Για το μέλλον της Γροιλανδίας «αποφασίζουν οι Γροιλανδοί και κάθε εδαφικό ζήτημα αφορά την Δανία. Οι Ευρωπαίοι είμαστε αλληλέγγυοι στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας», πρόσθεσε ο υπουργός και απέρριψε κάθε εικασία περί επιπτώσεων στη συνοχή του ΝΑΤΟ. «Δεν υπάρχει απολύτως καμία αμφιβολία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν πλήρως τη Συμμαχία, το ΝΑΤΟ και την άμυνα της Ευρώπης. Μέχρι στιγμής κανείς στην Ουάσιγκτον δεν το έχει αμφισβητήσει αυτό. Στην Ευρώπη, δεν θα πρέπει να συζητάμε τέτοια ζητήματα, αλλά να συνεργαζόμαστε για μια ισχυρή συμμαχία», υπογράμμισε.

Συγκρατημένες φωνές από Ιρλανδία και Βρετανία

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν δήλωσε ότι, αν και δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία πως η ΕΕ θα απαντήσει, είναι «λίγο πρόωρο» να ενεργοποιηθεί άμεσα το εργαλείο αντιποίνων.

Από την πλευρά της, η υπουργός Πολιτισμού της Βρετανίας Λίζα Νάντι κάλεσε τους συμμάχους να συνεργαστούν με τις ΗΠΑ, τονίζοντας στο Sky News ότι «η θέση μας για τη Γροιλανδία δεν είναι διαπραγματεύσιμη», αλλά «είναι προς το συλλογικό μας συμφέρον να συνεργαστούμε και να μην ξεκινήσουμε έναν φραστικό πόλεμο».