Συνομιλία Ρούτε - Τραμπ εν μέσω τριβών για τη Γροιλανδία - Επίκειται συνάντησή τους στο Νταβός

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι είχε συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με επίκεντρο την κατάσταση ασφαλείας στη Γροιλανδία και την Αρκτική, που μεταφράζεται ως ένα μήνυμα ότι η Συμμαχία διατηρεί ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης.

«Μίλησα με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την κατάσταση ασφαλείας στη Γροιλανδία και την Αρκτική. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό και ελπίζω να το δω στο Νταβός αργότερα αυτή την εβδομάδα», είπε ο Ρούτε στον επίσημο λογαριασμό του στο κοινωνικό δίκτυο X.

Η επαφή ήρθε σε ένα πλαίσιο διπλωματικών τριβών μεταξύ της Ουάσινγκτον και αρκετών Ευρωπαίων συμμάχων, μετά τις προειδοποιήσεις του Λευκού Οίκου να επιβάλει δασμούς στις χώρες μέλη της συμμαχίας που υποστηρίζουν τη Δανία ενόψει των φιλοδοξιών των ΗΠΑ για το έδαφος.

Συμμαχικές πηγές ανέφεραν ότι ο διάλογος με τον Τραμπ προσπάθησε να μειώσει τις εντάσεις και να επιβεβαιώσει τον ρόλο του ΝΑΤΟ ως το κύριο φόρουμ συντονισμού για τη συλλογική άμυνα. Η συμμαχία πιστεύει ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία που σχετίζεται με τη Γροιλανδία και την Αρκτική πρέπει να πλαισιώνεται από τον σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών μελών και στους ισχύοντες πολυμερείς μηχανισμούς.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ εξήγησε ότι η συνομιλία με τον Τραμπ αντιμετώπισε τις προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει η Αρκτική και επικεντρώθηκε στην ανάγκη διατήρησης της συνεργασίας μεταξύ των συμμάχων και διατήρησης της σταθερότητας σε μια περιοχή όπου η στρατιωτική παρουσία αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια.

Το ΝΑΤΟ έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι η αυξημένη ρωσική και κινεζική στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή αναγκάζει τις χώρες μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία, την ανταλλαγή πληροφοριών και την αποτρεπτική τους ικανότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο γενικός γραμματέας τόνισε ότι η ασφάλεια στον μακρινό βορρά πρέπει να αντιμετωπιστεί με συντονισμένο τρόπο και στο πλαίσιο των υφιστάμενων δεσμεύσεων μεταξύ των συμμάχων.

Οι παρατηρήσεις του αρχηγού του ΝΑΤΟ έρχονται καθώς αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εξέφρασαν την υποστήριξή τους στη Δανία και υπερασπίστηκαν τον αμυντικό χαρακτήρα των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γροιλανδία. Σε κοινή δήλωση, οκτώ χώρες μέλη του ΝΑΤΟ ανέφεραν ότι η ανάπτυξη είχε προγραμματιστεί εκ των προτέρων και ότι δεν αποτελεί απειλή για κανέναν παράγοντα, αλλά απάντηση στις προκλήσεις ασφαλείας στην Αρκτική.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις της ανταποκρίνονται στην ανάγκη αποφυγής μεγαλύτερης κρίσης στην περιοχή.

Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει εσωτερικές διαβουλεύσεις για να καθορίσει μια κοινή απάντηση στις εμπορικές απειλές της Ουάσιγκτον.

Οι πρεσβευτές των κρατών μελών πραγματοποίησαν έκτακτες συνεδριάσεις για να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των δασμών και να συντονίσουν μια κοινή στάση για να αποφευχθεί η κλιμάκωση εντός του μπλοκ και του ίδιου του ΝΑΤΟ.