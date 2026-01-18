Συνομιλία Ρούτε - Τραμπ εν μέσω τριβών για τη Γροιλανδία - Επίκειται συνάντησή τους στο Νταβός

Σε μία προσπάθεια να μειωθούν οι εντάσεις που θέτουν σε κίνδυνο το ίδιο το ΝΑΤΟ

Newsbomb

Συνομιλία Ρούτε - Τραμπ εν μέσω τριβών για τη Γροιλανδία - Επίκειται συνάντησή τους στο Νταβός
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι είχε συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με επίκεντρο την κατάσταση ασφαλείας στη Γροιλανδία και την Αρκτική, που μεταφράζεται ως ένα μήνυμα ότι η Συμμαχία διατηρεί ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης.

«Μίλησα με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την κατάσταση ασφαλείας στη Γροιλανδία και την Αρκτική. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό και ελπίζω να το δω στο Νταβός αργότερα αυτή την εβδομάδα», είπε ο Ρούτε στον επίσημο λογαριασμό του στο κοινωνικό δίκτυο X.

Η επαφή ήρθε σε ένα πλαίσιο διπλωματικών τριβών μεταξύ της Ουάσινγκτον και αρκετών Ευρωπαίων συμμάχων, μετά τις προειδοποιήσεις του Λευκού Οίκου να επιβάλει δασμούς στις χώρες μέλη της συμμαχίας που υποστηρίζουν τη Δανία ενόψει των φιλοδοξιών των ΗΠΑ για το έδαφος.

Συμμαχικές πηγές ανέφεραν ότι ο διάλογος με τον Τραμπ προσπάθησε να μειώσει τις εντάσεις και να επιβεβαιώσει τον ρόλο του ΝΑΤΟ ως το κύριο φόρουμ συντονισμού για τη συλλογική άμυνα. Η συμμαχία πιστεύει ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία που σχετίζεται με τη Γροιλανδία και την Αρκτική πρέπει να πλαισιώνεται από τον σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών μελών και στους ισχύοντες πολυμερείς μηχανισμούς.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ εξήγησε ότι η συνομιλία με τον Τραμπ αντιμετώπισε τις προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει η Αρκτική και επικεντρώθηκε στην ανάγκη διατήρησης της συνεργασίας μεταξύ των συμμάχων και διατήρησης της σταθερότητας σε μια περιοχή όπου η στρατιωτική παρουσία αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια.

Το ΝΑΤΟ έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι η αυξημένη ρωσική και κινεζική στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή αναγκάζει τις χώρες μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία, την ανταλλαγή πληροφοριών και την αποτρεπτική τους ικανότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο γενικός γραμματέας τόνισε ότι η ασφάλεια στον μακρινό βορρά πρέπει να αντιμετωπιστεί με συντονισμένο τρόπο και στο πλαίσιο των υφιστάμενων δεσμεύσεων μεταξύ των συμμάχων.

Οι παρατηρήσεις του αρχηγού του ΝΑΤΟ έρχονται καθώς αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εξέφρασαν την υποστήριξή τους στη Δανία και υπερασπίστηκαν τον αμυντικό χαρακτήρα των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γροιλανδία. Σε κοινή δήλωση, οκτώ χώρες μέλη του ΝΑΤΟ ανέφεραν ότι η ανάπτυξη είχε προγραμματιστεί εκ των προτέρων και ότι δεν αποτελεί απειλή για κανέναν παράγοντα, αλλά απάντηση στις προκλήσεις ασφαλείας στην Αρκτική.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις της ανταποκρίνονται στην ανάγκη αποφυγής μεγαλύτερης κρίσης στην περιοχή.

Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει εσωτερικές διαβουλεύσεις για να καθορίσει μια κοινή απάντηση στις εμπορικές απειλές της Ουάσιγκτον.

Οι πρεσβευτές των κρατών μελών πραγματοποίησαν έκτακτες συνεδριάσεις για να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των δασμών και να συντονίσουν μια κοινή στάση για να αποφευχθεί η κλιμάκωση εντός του μπλοκ και του ίδιου του ΝΑΤΟ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:42ΕΛΛΑΔΑ

Νέο επικίνδυνο challenge: Παιδιά κρεμιούνται από τον συρμό του τραμ ενώ βρίσκεται εν κινήσει

22:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0: Σόου Γιόβιτς και καρέ τερμάτων! Εφτά γκολ κόντρα στο τριφύλλι ο Σέρβος

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Εκτροχιάστηκαν 2 τρένα υψηλής ταχύτητας - Δύο νεκροί, αρκετοί τραυματίες, έρευνες για εγκλωβισμένους

22:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ μίλησε με Τραμπ εν μέσω τριβών για τη Γροιλανδία - Επίκειται συνάντησή τους στο Νταβός

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Επείγουσα διακομιδή 33χρονης από Κέρκυρα στα Ιωάννινα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 18/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 12.700.000 ευρώ

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε ο μυστηριώδης αγοραστής του ράντσου, 4 φορές μεγαλύτερο από τη Νέα Υόρκη και δεν είναι ο Ζελένσκι

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Δύσκολες ώρες για την Τόνια Σωτηροπούλου: Πέθανε ο πατέρας της - «Με έμαθε να πέφτω 7 φορές και να σηκώνομαι 8»

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Τα αντίποινα της Ε.Ε. στις ΗΠΑ: Σχεδιάζονται δασμοί ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ

21:35LIFESTYLE

Χαμός στο διαδίκτυο για την «αγενή» Τζένιφερ Λόπεζ στις Χρυσές Σφαίρες

21:26LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Α’ Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

21:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Χιόνια, βροχές και θυελλωδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ

21:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 3-0: Επιστροφή στην κορυφή, με Χατσίδη πρωταγωνιστή

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία στο Λούβρο - Σπάνε με γροθιές τις βιτρίνες και αρπάζουν τα κοσμήματα

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ - καρέ η διάσωση των 8 ορειβατών στον Ταΰγετο - Ώρες αγωνίας μέχρι να μεταφερθούν στη Σπάρτη

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Έπεισαν την γιαγιά ότι είναι υπάλληλοι της ΔΕΗ και της πήραν μεγάλο χρηματικό ποσό

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Τρελή» πορεία αυτοκινήτου σταμάτησε σε προστατευτικές μπάρες - Νεκρός ο οδηγός

20:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Από νωρίς ο κόσμος στην «OPAP Arena» - Πόλος έλξης οι εκδηλώσεις κι ο Κασάπης

20:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Διατηρούμε ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας

20:19ΥΓΕΙΑ

Πώς μικρές βελτιώσεις στην καθημερινότητα συνδέονται με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέες μαρτυρίες για τη δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Η απόπειρα αυτοκτονίας της συζύγου του θύματος, το τηλεφώνημα του δράστη στον αδελφό του και το διαζύγιο που θα έλυνε τα προβλήματα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 18/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 12.700.000 ευρώ

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Εκτροχιάστηκαν 2 τρένα υψηλής ταχύτητας - Δύο νεκροί, αρκετοί τραυματίες, έρευνες για εγκλωβισμένους

22:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0: Σόου Γιόβιτς και καρέ τερμάτων! Εφτά γκολ κόντρα στο τριφύλλι ο Σέρβος

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιαζίντι σκλάβα του σεξ περιγράφει την 7ετή φρίκη στον ISIS: Πουλήθηκε, βιάστηκε, εξαναγκάστηκε σε γάμο - Η δραματική απόδραση

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξάδελφος κοινοτάρχη στο Newsbomb: «Αν ήθελε να κάνει κακό, θα το είχε κάνει» - Στο επίκεντρο η 44χρονη σύζυγος του θύματος και οι αναρτήσεις στα social media

21:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Χιόνια, βροχές και θυελλωδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικοί δορυφόροι κατέγραψαν από το διάστημα τη φρεγάτα «Κίμων» να φτάνει στην Ελλάδα

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Έρχεται «Εβδομάδα των Παθών» - Πού θα γίνει διακοπή κυκλοφορίας λόγω έργων για τρεις μέρες

14:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή από τις 26 Ιανουαρίου - Ο χειμώνας ήρθε για να μείνει - Χάρτες

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ - καρέ η διάσωση των 8 ορειβατών στον Ταΰγετο - Ώρες αγωνίας μέχρι να μεταφερθούν στη Σπάρτη

21:26LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Α’ Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Τρελή» πορεία αυτοκινήτου σταμάτησε σε προστατευτικές μπάρες - Νεκρός ο οδηγός

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Τα αντίποινα της Ε.Ε. στις ΗΠΑ: Σχεδιάζονται δασμοί ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Δύσκολες ώρες για την Τόνια Σωτηροπούλου: Πέθανε ο πατέρας της - «Με έμαθε να πέφτω 7 φορές και να σηκώνομαι 8»

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δημιουργήθηκε το αλβανικό κράτος; - Ο ύπουλος ρόλος Ιταλίας και Αυστρίας

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στις φυλακές «σφαγεία» του Ιράν: Ομαδικοί βιασμοί, ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα και εικονικές εκτελέσεις

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Επείγουσα διακομιδή 33χρονης από Κέρκυρα στα Ιωάννινα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ