Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαντά στον Τραμπ: «Παγώνει» την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με ΗΠΑ

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, στην ανατολική Γαλλία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά τις τελευταίες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσαν την Τρίτη οι κύριες πολιτικές του ομάδες.

Υπάρχει «συμφωνία πλειοψηφίας» μεταξύ των πολιτικών ομάδων για το πάγωμα της εμπορικής συμφωνίας που συνήφθη πέρυσι μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της ΕΕ, διαβεβαίωσε στους δημοσιογράφους η πρόεδρος της σοσιαλδημοκρατικής ομάδας, Ιράτσε Γκαρσία Πέρες.

«Η ΕΕ και οι ΗΠΑ κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία τον περασμένο Ιούλιο. Και στην πολιτική, όπως και στις επιχειρήσεις, μια συμφωνία είναι συμφωνία. Και όταν οι φίλοι σφίγγουν τα χέρια, αυτό πρέπει να έχει νόημα», δήλωσε νωρίτερα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός.

Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νέα πίεση του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον έξι κρατών-μελών της, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να επιβάλουν πρόσθετους δασμούς σε αυτά, επιπλέον των δασμών 15% που συμφωνήθηκαν πέρυσι, εάν δεν αποκτήσουν τη Γροιλανδία.

«Η απάντησή μας θα είναι επομένως σταθερή, ενιαία και αναλογική», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Αρχικά, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα μπορούσαν επίσης να αυξήσουν τους δασμούς σε μια σειρά αμερικανικών προϊόντων αξίας 93 δισεκατομμυρίων ευρώ .

Το Παρίσι θέλει να κάνει μια ισχυρή δήλωση

Η Γαλλία πιέζει να προχωρήσει παραπέρα. Την Τρίτη, ο Εμανουέλ Μακρόν επισήμανε μια «τρελή» κατάσταση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσει το όπλο κατά του καταναγκασμού «για πρώτη φορά» εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η Ευρώπη διαθέτει πλέον πολύ ισχυρά εργαλεία και πρέπει να τα χρησιμοποιούμε όταν δεν μας σέβονται και όταν δεν τηρούνται οι κανόνες του παιχνιδιού», επέμεινε την Τρίτη ο Εμανουέλ Μακρόν.

Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς 200% στα γαλλικά κρασιά και σαμπάνιες, σε απάντηση στην άρνηση του Γάλλου ομολόγου του να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα.

