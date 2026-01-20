Τραμπ: Γιατί απειλεί με δασμούς 200% στα γαλλικά κρασιά και τις σαμπάνιες

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς 200% στα γαλλικά κρασιά και τις σαμπάνιες, λόγω της άρνησης του Μακρόν να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης». «Δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία» του είχε πει νωρίτερα ο Γάλλος πρόεδρος, καθώς εντείνεται η κόντρα μεταξύ των δύο

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Τραμπ: Γιατί απειλεί με δασμούς 200% στα γαλλικά κρασιά και τις σαμπάνιες

O Ντόναλντ Tραμπ με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Τζέι ντι Βανς βάζουν τη σημαία των ΗΠΑ στη Γροιλανδία

POOL Reuters
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς 200% στα γαλλικά κρασιά και τις σαμπάνιες, ένα μέτρο που, όπως είπε, είχε ως στόχο να πείσει τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που έχει ως στόχο την επίλυση παγκόσμιων συγκρούσεων.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο σχετικά με την δήλωση του Μακρόν ότι δεν θα ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο, ο Τραμπ απάντησε: «Το είπε αυτό; Λοιπόν, κανείς δεν τον θέλει γιατί θα αποχωρήσει πολύ σύντομα».«Θα επιβάλω δασμό 200% στα κρασιά και τις σαμπάνιες του και θα συμμετάσχει, αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να συμμετάσχει», είπε ο Τραμπ.

EU Summit in Brussels

O Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν

EPA

Η Γαλλία σκοπεύει να απορρίψει την πρόσκληση να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία, σε αυτό το στάδιο, δήλωσε χθες (19/1) πηγή κοντά στον Μακρόν. Η ομάδα διακυβέρνησης της Γάζας μετά τον πόλεμο συναντιέται μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για το μεταβατικό «Συμβούλιο Ειρήνης».

Ο Τραμπ αρχικά πρότεινε την ίδρυση του Συμβουλίου Ειρήνης όταν ανακοίνωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα . Ωστόσο, μια πρόσκληση που στάλθηκε στους παγκόσμιους ηγέτες την περασμένη εβδομάδα σκιαγραφεί έναν ευρύ ρόλο που αφορά τον τερματισμό των συγκρούσεων παγκοσμίως. Ένα προσχέδιο καταστατικού που εστάλη σε περίπου 60 χώρες από την κυβέρνηση των ΗΠΑ καλεί τα μέλη να συνεισφέρουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε μετρητά εάν θέλουν η ιδιότητά τους ως μέλη να διαρκέσει περισσότερο από τρία χρόνια, σύμφωνα με το έγγραφο που είδε το Reuters.

Οι κυβερνήσεις αντέδρασαν με προσοχή την Κυριακή στην πρόσκληση του Τραμπ, ένα σχέδιο που διπλωμάτες είπαν ότι θα μπορούσε να βλάψει το έργο του ΟΗΕ . Τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι έχει προσκαλέσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να είναι μέλος του συμβουλίου ειρήνης. «Έχει προσκληθεί», είπε ο Τραμπ.

«Δεν καταλαβαίνω τι κάνεις στη Γροιλανδία»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε ένα μήνυμα κειμένου που ο Τραμπ κατέγραψε σε στιγμιότυπο οθόνης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φέρεται να έγραψε στον ηγέτη των ΗΠΑ: «Φίλε μου, είμαστε απόλυτα σύμφωνοι με τη Συρία. Μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα με το Ιράν. Δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία».«Ας προσπαθήσουμε να χτίσουμε σπουδαία πράγματα», πρόσθεσε ο Μακρόν, καθώς προσπαθούσε να κερδίσει την ψήφο εμπιστοσύνης του Τραμπ.

«Μπορώ να κανονίσω μια σύνοδο της G7 μετά το Νταβός στο Παρίσι το απόγευμα της Πέμπτης. Μπορώ να προσκαλέσω τους Ουκρανούς, τους Δανούς, τους Σύρους και τους Ρώσους στο περιθώριο. Ας δειπνήσουμε μαζί στο Παρίσι την Πέμπτη πριν επιστρέψεις στις ΗΠΑ. Εμανουέλ».

sms.jpg

Οι απαντήσεις του Τραμπ, εάν υπήρχαν, δεν ήταν μέρος του στιγμιότυπου οθόνης που δημοσίευσε. Ο Λευκός Οίκος και το γραφείο του Μακρόν δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό. Μια πηγή κοντά στον Μακρόν ωστόσο δήλωσε ότι το μήνυμα κειμένου που κοινοποίησε ο Τραμπ ήταν αυθεντικό. Οι ηγέτες της ΕΕ πρόκειται να συναντηθούν στις Βρυξέλλες το βράδυ της Πέμπτης για μια έκτακτη σύνοδο κορυφής μετά τις απειλές του Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς σε αρκετές χώρες της ΕΕ σχετικά με το αίτημά του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Ο «διπλωματικός πυρετός» του Τραμπ

Ο Τραμπ μίλησε με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, συμφώνησε σε μια συνάντηση στο Νταβός για τη Γροιλανδία - στη συνέχεια διέρρευσε το μήνυμα από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, κοινοποίησε έναν χάρτη του Δυτικού Ημισφαιρίου που έδειχνε τον Καναδά (και τη Βενεζουέλα) ως αμερικανικά και επέπληξε τη Βρετανία για την παραχώρηση στρατιωτικής βάσης στον Ινδικό Ωκεανό.

«Είχα μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μαρκ Ρούτε, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, σχετικά με τη Γροιλανδία», έγραψε ο Τραμπ. «Συμφώνησα σε μια συνάντηση των διαφόρων μερών στο Νταβός της Ελβετίας. Όπως εξέφρασα σε όλους, πολύ ξεκάθαρα, η Γροιλανδία είναι επιτακτική ανάγκη για την εθνική και παγκόσμια ασφάλεια. Δεν υπάρχει επιστροφή. Σε αυτό συμφωνούν όλοι!»

Ο Τραμπ έχει εντείνει τις απειλές του για κατάληψη της Γροιλανδίας τις τελευταίες ημέρες, ανακοινώνοντας ότι θα επιβάλει δασμούς 10% σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που έχουν κινητοποιηθεί για να προσπαθήσουν να εμποδίσουν τις φιλοδοξίες του. Η ανακοίνωση των δασμών έχει πυροδοτήσει μια συνεχή διαμάχη μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών για να καταλήξουν σε μια απάντηση στον Τραμπ.

Greenland Daily Life

Άνθρωποι περπατούν στο κέντρο της πόλης Νουούκ, στη Γροιλανδία

APo/Evgeniy Maloletka

Σε μια άλλη ένδειξη που δείχνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να κυριαρχήσει σε όλο το δυτικό ημισφαίριο, ο Τραμπ κοινοποίησε στη συνέχεια έναν ψεύτικο χάρτη - που εμφανιζόταν στο φόντο μιας γνήσιας φωτογραφίας από μια επίσκεψη Ευρωπαίων ηγετών στην Ουάσινγκτον τον Αύγουστο για να συζητήσουν για την Ουκρανία - που έδειχνε τον Καναδά, τη Γροιλανδία και τη Βενεζουέλα όλες υπό τη σημαία των ΗΠΑ.

Η φωτογραφία, που δημοσιεύτηκε στο Truth Social τη Δευτέρα το βράδυ, φαίνεται να είναι μια επεξεργασμένη εκδοχή μιας φωτογραφίας που τραβήχτηκε όταν ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πήγαν στην Ουάσινγκτον τον Αύγουστο του 2025.

«Γροιλανδία, Έδαφος των ΗΠΑ. Ιδρύθηκε το 2026»

Μια άλλη εικόνα που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη δείχνει τον Τραμπ, τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη Γροιλανδία, ενώ ο Τραμπ υψώνει μια αμερικανική σημαία στο έδαφος, δίπλα σε μια πινακίδα που γράφει: Γροιλανδία - Έδαφος των ΗΠΑ. Ιδρύθηκε το 2026.

y.jpg

Ολοκληρώνοντας τη χιονοθύελλα των αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ έστρεψε στη συνέχεια την προσοχή του στη Βρετανία, η οποία συμφώνησε να παραχωρήσει της πλήρους κυριαρχίας των Νήσων Τσάγκος στον Μαυρίκιο. Επέκρινε το Ηνωμένο Βασίλειο για «τον σχεδιασμό του να παραχωρήσει το νησί Ντιέγκο Γκαρσία, την τοποθεσία μιας ζωτικής σημασίας στρατιωτικής βάσης των ΗΠΑ, στον Μαυρίκιο, και μάλιστα χωρίς κανέναν απολύτως λόγο.

