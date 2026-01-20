«Κάντε την Αμερική να φύγει»: Σπάνε ταμεία στη Γροιλανδία τα καπελάκια κατά του Τραμπ

Τα κόκκινα καπελάκια με την ένδειξη «Κάντε την Αμερική να φύγει» γίνονται σύμβολο διαμαρτυρίας στη Δανία, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εντείνει την πίεση στη Γροιλανδία

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

«Κάντε την Αμερική να φύγει»: Σπάνε ταμεία στη Γροιλανδία τα καπελάκια κατά του Τραμπ
Μία σειρά από κόκκινα καπέλα του μπέιζμπολ που ειρωνεύονται τα καπέλα Maga του Ντόναλντ Τραμπ έχουν γίνει σύμβολο της ανυπακοής της Δανίας και της Γροιλανδίας ενάντια στην απειλή του προέδρου των ΗΠΑ να αποκτήσει το νησί της Αρκτικής.

Τα καπέλα που γράφουν «Make America Go Away» – παρωδία του συνθήματος του Τραμπ «Make America Great Again» – έχουν κερδίσει δημοτικότητα, μαζί με αρκετές παραλλαγές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε δημόσιες διαμαρτυρίες, και έγιναν ανάρπαστα σε μία διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε το σαββατοκύριακο στην Κοπεγχάγη.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συσπειρώνονται υπέρ της Δανίας και της Γροιλανδίας , επικαλούμενες την ανάγκη υπεράσπισης της αρκτικής περιοχής και προειδοποιώντας ότι οι απειλές του Τραμπ κατά της Γροιλανδίας υπονομεύουν την ασφάλεια της Δύσης. Τα καπέλα δημιουργήθηκαν από τον ιδιοκτήτη καταστήματος vintage ρούχων στην Κοπεγχάγη, Γιέσπερ Ράμπε Τόνεσεν. Οι πρώτες παρτίδες απέτυχαν το 2024 - μέχρι που η κυβέρνηση Τραμπ κλιμάκωσε πρόσφατα τη ρητορική της για τη Γροιλανδία . Πλέον εμφανίζονται παντού.

n.jpg

«Όταν μια αντιπροσωπεία από την Αμερική πήγε στη Γροιλανδία, αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε ότι πιθανότατα δεν ήταν αστείο - δεν είναι ριάλιτι, είναι πραγματικότητα», είπε ο Tόνεσεν. «Οπότε είπα, "Εντάξει, τι μπορώ να κάνω;" Μπορώ να επικοινωνήσω με έναν αστείο τρόπο με ένα καλό μήνυμα και να ενώσω τους Δανούς για να δείξω ότι ο λαός της Δανίας υποστηρίζει τον λαό της Γροιλανδίας;»

Η ζήτηση ξαφνικά εκτοξεύτηκε από ελάχιστα τεμάχια μέχρι να εξαντληθούν μέσα σε ένα σαββατοκύριακο. Ο Τόννεσεν είπε ότι έχει πλέον παραγγείλει «αρκετές χιλιάδες». Η αρχική έκδοση που σχεδίασε ο Tόνεσεν περιείχε ένα λογοπαίγνιο: «Nu det NUUK!» – μια παραλλαγή της δανέζικης φράσης «Nu det nok», που σημαίνει «Τώρα φτάνει», αντικαθιστώντας το Nuuk, τη μικροσκοπική πρωτεύουσα της Γροιλανδίας.

Κάποιοι φορούσαν καπέλα σε μια συγκέντρωση το Σάββατο, όπου οι διαδηλωτές κυμάτιζαν κόκκινες και άσπρες σημαίες της Δανίας και της Γροιλανδίας και κρατούσαν χειροποίητες πινακίδες που χλεύαζαν τις διεκδικήσεις των ΗΠΑ επί της περιοχής. «Όχι σημαίνει όχι», έγραφε μια πινακίδα. Μια άλλη έγραφε «Κάντε την Αμερική ξανά έξυπνη».

«Θέλω να δείξω την υποστήριξή μου στη Γροιλανδία και επίσης ότι δεν μου αρέσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο κάτοικος της Κοπεγχάγης Λαρς Χέρμανσεν, ο οποίος φορούσε ένα από τα κόκκινα καπέλα. Ένας άλλος διαδηλωτής που φορούσε καπέλο, ο Κρίστιαν Μπόγιε, είπε ότι η συγκέντρωση μπροστά από το δημαρχείο της Κοπεγχάγης είχε ανάλαφρο τόνο, ενώ παράλληλα μετέφερε ένα σοβαρό μήνυμα.

«Είμαι εδώ για να στηρίξω τους Γροιλανδούς, οι οποίοι περνούν μια πολύ δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή», είπε. «Απειλούνται με εισβολή στη χώρα τους. Νομίζω ότι είναι εντελώς απαράδεκτο».

