Η Γαλλία απορρίπτει την πρόσκληση Τραμπ να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Η Γαλλία σκοπεύει να αποφύγει την ένταξη της στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο πηγές που είναι κοντά στον Γάλλο πρόεδρο

President Donald Trump and French President Emmanuel Macron shake hands during the greetings ceremony before the family picture at the Gaza International Peace Summit, in Sharm el-Sheikh, Egypt, Monday, Oct.13 2025. (Yoan Valat, Pool photo via AP)
Pool EPA
Η Γαλλία απορρίπτει την πρόσκληση να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα μια πηγή από το περιβάλλον του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν.

Η πρωτοβουλία εγείρει σημαντικά ζητήματα σχετικά με τον ρόλο των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, ανέφερε η πηγή.

Το συμβούλιο θα προεδρεύεται ισόβια από τον Τραμπ και θα ξεκινήσει με την αντιμετώπιση της σύγκρουσης στη Γάζα και στη συνέχεια θα επεκταθεί για να ασχοληθεί με άλλες συγκρούσεις, σύμφωνα με το Reuters.


«Σε συνεργασία με τους στενούς εταίρους μας, εξετάζουμε επί του παρόντος τις διατάξεις του προτεινόμενου κειμένου ως βάση για αυτό το νέο όργανο, το πεδίο εφαρμογής του οποίου εκτείνεται πέρα ​​από την κατάσταση μόνο στη Γάζα», ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, πηγές κοντά στον Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσαν ότι η Γαλλία «δεν προτίθεται να δώσει ευνοϊκή απάντηση» σε αυτό το στάδιο.

«Όπως πολλές χώρες, η Γαλλία έχει προσκληθεί να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης και εξετάζει το προτεινόμενο νομικό πλαίσιο με τους εταίρους της. Σε αυτό το στάδιο, δεν προτίθεται να δώσει ευνοϊκή απάντηση », δήλωσε η συνοδεία του αρχηγού του κράτους στην εφημερίδα Le Monde .

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η πρωτοβουλία αυτή που προτείνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες «υπάρχει πέρα ​​από το πλαίσιο της Γάζας και μόνο». «Θέτει σημαντικά ερωτήματα, ιδίως όσον αφορά τον σεβασμό των αρχών και της δομής των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αμφισβητηθούν».

Το απόγευμα της Δευτέρας, το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε επίσης τη «δέσμευση» της Γαλλίας στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στο ψήφισμα 2803, που υιοθετήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2025 από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο στοχεύει ιδίως στην ενίσχυση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Το ψήφισμα αυτό του ΟΗΕ αναφέρεται σε «μια αξιόπιστη πορεία προς την αυτοδιάθεση και το καθεστώς ενός παλαιστινιακού κράτους» και αναφέρει «διάλογο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων για τη συμφωνία σε έναν πολιτικό ορίζοντα ειρηνικής και ευημερούσας συνύπαρξης » .

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επικοινώνησαν επίσης με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για να συμμετάσχει σε αυτό το όργανο, το οποίο πρόκειται να επιβλέψει την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η πρόσκληση θα ισχύει για τρία χρόνια, σύμφωνα με έγγραφο που είδε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων τη Δευτέρα. Μια μόνιμη θέση στον κατάλογο θα απαιτούσε επένδυση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

