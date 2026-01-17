Πρόσκληση Τραμπ σε Ελλάδα και Κύπρο για το «Συμβούλιο Ειρήνης» στη Γάζα

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρετά τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής για την υποστήριξη του τερματισμού του διετούς πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα, μετά από μια σημαντική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου

Ελλάδα και Κύπρος περιλαμβάνονται μεταξύ των χωρών που έλαβαν πρόσκληση από τον Αμερικανό πρόεδρο να συμμετάσχουν στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» για την επόμενη ημέρα στη Γάζα, μία εξέλιξη που αναβαθμίζει τον ρόλο των δύο χωρών στις εξελίξεις τόσο διεθνώς, όσο και στη Μέση Ανατολή.

Το γεγονός ότι η Ελλάδα θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης επιβεβαίωσε αρμόδια κυβερνητική πηγή, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ενώ αντίστοιχες πληροφορίες αναφέρει και το euronews.

Κυβερνητικές πηγές στη Λευκωσία επιβεβαίωσαν τη λήψη ανάλογης πρόσκλησης από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Στα 25 ιδρυτικά μέλη του συμβουλίου περιλαμβάνονται όλες οι χώρες που συμμετείχαν στην ιστορική τελετή του Σαρμ Ελ Σέιχ, ανάμεσά τους, η Γαλλία, ο Καναδάς, οι χώρες του Κόλπου και η Τουρκία, που επίσης έλαβε πρόσκληση, όπως έκανε γνωστό νωρίτερα σήμερα η τουρκική προεδρία.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου για τη Γάζα προβλέπεται η σύσταση του Συμβουλίου της Ειρήνης, το οποίο θα εποπτεύει τη μεταβατικής διαδικασία με στόχο την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας.

Για την υποστήριξη της επόμενης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου, έχουν συσταθεί δύο μεταβατικά όργανα προς ενίσχυση του ρόλου του Συμβουλίου: η Εκτελεστική Επιτροπή, αρμόδια για την εφαρμογή των πολιτικών και επιχειρησιακών παραμέτρων της συμφωνίας για τη Γάζα, και η Παλαιστινιακή εθνική τεχνοκρατική επιτροπή, η οποία θα είναι αρμόδια για την προσωρινή διοίκηση της Γάζας κατά τη μεταβατική περίοδο.

O πρώην Βούλγαρος διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ έχει διοριστεί ως Ύπατος Εκπρόσωπος με στόχο τον συντονισμό των μεταβατικών οργάνων και του Συμβουλίου της Ειρήνης.