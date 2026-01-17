Μακρόν: Απαράδεκτοι οι δασμοί Τραμπ λόγω Γροιλανδίας – Η Ευρώπη θα απαντήσει συντονισμένα

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις δασμολογικές αυξήσεις των ΗΠΑ σε βάρος οκτώ ευρωπαϊκών κρατών δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι η Γαλλία υποστηρίζει την αρχή της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας των Εθνών και ότι «κανένας εκφοβισμός και καμιά απειλή» δεν επηρεάζουν τη στάση της στην Ουκρανία, στη Γροιλανδία και στον υπόλοιπο κόσμο.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε τον απόλυτο σεβασμό της Γαλλίας στην Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών επισημαίνοντας ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Παρίσι υποστήριξε και θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία οικοδομώντας μία συμμαχία κρατών για την επίτευξη διαρκούς και σταθερής ειρήνης.

«Με βάση αυτή την Αρχή αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε στη στρατιωτική άσκηση που αποφάσισε η Δανία στη Γροιλανδία», θεωρώντας ότι η ασφάλεια στην Αρκτική αφορά την Ευρώπη.

France is committed to the sovereignty and independence of nations, in Europe and elsewhere. This guides our choices. It underpins our commitment to the United Nations and to its Charter.



It is on this basis that we support, and will continue to support Ukraine… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 17, 2026

Αναφερόμενος ειδικότερα στους δασμολογικές αυξήσεις, ο Γάλλος πρόεδρος τις χαρακτήρισε απαράδεκτες και εκτός τόπου, λέγοντας ότι οι Ευρωπαίοι θα απαντήσουν κατά τρόπο ενιαίο και συντονισμένο στην περίπτωση που αυτές οι δασμολογικές αυξήσεις εφαρμοστούν.

«Θα υπερασπιστούμε την ευρωπαϊκή κυριαρχία» δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, σημειώνοντας ότι με αυτό το πνεύμα θα συνεννοηθεί με τους εταίρους της Γαλλίας στην Ευρώπη.

«Συντονισμένη» απάντηση υπόσχεται η ΕΕ

Σε μία πρώτη αντίδραση η ΕΕ στον αιφνιδιασμό Τραμπ, δεσμεύτηκε να απαντήσει «σθεναρά» και «συντονισμένα».

Από την Παραγουάη, όπου βρίσκεται η «κεφαλή» της ΕΕ για την υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας με τη Mercosur, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επέκρινε τις τακτικές του Τραμπ ως απειλή για την «ευημερία», λέγοντας ότι «πρέπει να ανοίξουμε τις αγορές, όχι να τις κλείσουμε. Πρέπει να δημιουργήσουμε ζώνες οικονομικής ολοκλήρωσης, όχι να αυξήσουμε τους δασμούς».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πάντα πολύ σταθερή στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, όπου κι αν βρίσκεται αυτό, και φυσικά, ξεκινώντας από το έδαφος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο Κόστα, αποκαλύπτοντας ότι «Συντονίζω μια κοινή απάντηση από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το ζήτημα».

Οι δασμοί «θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και θα διακινδύνευαν μια επικίνδυνη καθοδική πορεία», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο X.

Territorial integrity and sovereignty are fundamental principles of international law.



They are essential for Europe and for the international community as a whole.



We have consistently underlined our shared transatlantic interest in peace and security in the Arctic, including… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 17, 2026

Γερμανία: Σε επαφή με τους Ευρωπαίους εταίρους για την απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ

Με επιφύλαξη αντέδρασε η γερμανική κυβέρνηση στις ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή επιπλέον δασμών στις ευρωπαϊκές χώρες που έστειλαν στρατιώτες στην Γροιλανδία, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία. Οι αποφάσεις θα ληφθούν από κοινού με τους Ευρωπαίους εταίρους, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η γερμανική κυβέρνηση έλαβε γνώση των δηλώσεων του προέδρου των ΗΠΑ. Βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τους Ευρωπαίους εταίρους της. Μαζί, εν ευθέτω χρόνω, θα αποφασίσουμε για τις ενδεδειγμένες αντιδράσεις», δήλωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους, με ανάρτησή του στο «Χ».

Από την πλευρά των Πρασίνων, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Καταρίνα Ντρέγκε ζήτησε η Ευρώπη να μην υποχωρήσει και να δοθεί «σαφής απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, ότι η ΕΕ θα απαντήσει στις απειλές για δασμούς με δικούς της δασμούς», ενώ επέκρινε τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, τονίζοντας ότι «η πολιτική υποχωρήσεων και κατευνασμού έναντι των ΗΠΑ απέτυχε».

Ως απόδειξη της αδυναμίας της Ευρώπης περιέγραψε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ο πρόεδρος του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών (DIW) Μαρσέλ Φράτσερ και τόνισε ότι «είναι καιρός η ΕΕ - και ιδιαίτερα η γερμανική κυβέρνηση - να ενισχύσει την παγκόσμια συνεργασία με την Κίνα και άλλους, προκειμένου να αντισταθεί στον Τραμπ».

Οι απειλές του για τιμωρητικούς δασμούς προκειμένου να προσαρτήσει την Γροιλανδία «καταδεικνύουν την αδυναμία και την έλλειψη ικανότητας δράσης της Ευρώπης και υπογραμμίζουν επίσης την αποτυχία της ΕΕ να αντιμετωπίσει τον Τραμπ στην εμπορική σύγκρουση».

Αντιδρώντας στους νέους δασμούς των ΗΠΑ, ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι οι ευρωπαϊκές χώρες «δεν θα αφήσουν τους εαυτούς τους να εκβιαστούν... Πρόκειται για ένα ζήτημα της ΕΕ που επηρεάζει πολύ περισσότερες χώρες από αυτές που τώρα ξεχωρίζουν. Η Σουηδία διεξάγει τώρα εντατικές συζητήσεις με άλλες χώρες της ΕΕ, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο για μια συντονισμένη απάντηση».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε τους νέους δασμούς «εντελώς λανθασμένους» και δήλωσε ότι θα θέσει το θέμα στον Λευκό Οίκο.

