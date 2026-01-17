Μακρόν: Απαράδεκτοι οι δασμοί Τραμπ λόγω Γροιλανδίας – Η Ευρώπη θα απαντήσει συντονισμένα

«Θα υπερασπιστούμε την ευρωπαϊκή κυριαρχία» δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος

Μίλτος Τσεκούρας

Μακρόν: Απαράδεκτοι οι δασμοί Τραμπ λόγω Γροιλανδίας – Η Ευρώπη θα απαντήσει συντονισμένα

O Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ με τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν

Pool EPA
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις δασμολογικές αυξήσεις των ΗΠΑ σε βάρος οκτώ ευρωπαϊκών κρατών δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι η Γαλλία υποστηρίζει την αρχή της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας των Εθνών και ότι «κανένας εκφοβισμός και καμιά απειλή» δεν επηρεάζουν τη στάση της στην Ουκρανία, στη Γροιλανδία και στον υπόλοιπο κόσμο.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε τον απόλυτο σεβασμό της Γαλλίας στην Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών επισημαίνοντας ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Παρίσι υποστήριξε και θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία οικοδομώντας μία συμμαχία κρατών για την επίτευξη διαρκούς και σταθερής ειρήνης.

«Με βάση αυτή την Αρχή αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε στη στρατιωτική άσκηση που αποφάσισε η Δανία στη Γροιλανδία», θεωρώντας ότι η ασφάλεια στην Αρκτική αφορά την Ευρώπη.

Αναφερόμενος ειδικότερα στους δασμολογικές αυξήσεις, ο Γάλλος πρόεδρος τις χαρακτήρισε απαράδεκτες και εκτός τόπου, λέγοντας ότι οι Ευρωπαίοι θα απαντήσουν κατά τρόπο ενιαίο και συντονισμένο στην περίπτωση που αυτές οι δασμολογικές αυξήσεις εφαρμοστούν.

«Θα υπερασπιστούμε την ευρωπαϊκή κυριαρχία» δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, σημειώνοντας ότι με αυτό το πνεύμα θα συνεννοηθεί με τους εταίρους της Γαλλίας στην Ευρώπη.

«Συντονισμένη» απάντηση υπόσχεται η ΕΕ

Σε μία πρώτη αντίδραση η ΕΕ στον αιφνιδιασμό Τραμπ, δεσμεύτηκε να απαντήσει «σθεναρά» και «συντονισμένα».

Από την Παραγουάη, όπου βρίσκεται η «κεφαλή» της ΕΕ για την υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας με τη Mercosur, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επέκρινε τις τακτικές του Τραμπ ως απειλή για την «ευημερία», λέγοντας ότι «πρέπει να ανοίξουμε τις αγορές, όχι να τις κλείσουμε. Πρέπει να δημιουργήσουμε ζώνες οικονομικής ολοκλήρωσης, όχι να αυξήσουμε τους δασμούς».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πάντα πολύ σταθερή στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, όπου κι αν βρίσκεται αυτό, και φυσικά, ξεκινώντας από το έδαφος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο Κόστα, αποκαλύπτοντας ότι «Συντονίζω μια κοινή απάντηση από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το ζήτημα».

Οι δασμοί «θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και θα διακινδύνευαν μια επικίνδυνη καθοδική πορεία», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο X.

Γερμανία: Σε επαφή με τους Ευρωπαίους εταίρους για την απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ

Με επιφύλαξη αντέδρασε η γερμανική κυβέρνηση στις ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή επιπλέον δασμών στις ευρωπαϊκές χώρες που έστειλαν στρατιώτες στην Γροιλανδία, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία. Οι αποφάσεις θα ληφθούν από κοινού με τους Ευρωπαίους εταίρους, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η γερμανική κυβέρνηση έλαβε γνώση των δηλώσεων του προέδρου των ΗΠΑ. Βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τους Ευρωπαίους εταίρους της. Μαζί, εν ευθέτω χρόνω, θα αποφασίσουμε για τις ενδεδειγμένες αντιδράσεις», δήλωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους, με ανάρτησή του στο «Χ».

Από την πλευρά των Πρασίνων, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Καταρίνα Ντρέγκε ζήτησε η Ευρώπη να μην υποχωρήσει και να δοθεί «σαφής απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, ότι η ΕΕ θα απαντήσει στις απειλές για δασμούς με δικούς της δασμούς», ενώ επέκρινε τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, τονίζοντας ότι «η πολιτική υποχωρήσεων και κατευνασμού έναντι των ΗΠΑ απέτυχε».

Ως απόδειξη της αδυναμίας της Ευρώπης περιέγραψε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ο πρόεδρος του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών (DIW) Μαρσέλ Φράτσερ και τόνισε ότι «είναι καιρός η ΕΕ - και ιδιαίτερα η γερμανική κυβέρνηση - να ενισχύσει την παγκόσμια συνεργασία με την Κίνα και άλλους, προκειμένου να αντισταθεί στον Τραμπ».

Οι απειλές του για τιμωρητικούς δασμούς προκειμένου να προσαρτήσει την Γροιλανδία «καταδεικνύουν την αδυναμία και την έλλειψη ικανότητας δράσης της Ευρώπης και υπογραμμίζουν επίσης την αποτυχία της ΕΕ να αντιμετωπίσει τον Τραμπ στην εμπορική σύγκρουση».

Αντιδρώντας στους νέους δασμούς των ΗΠΑ, ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι οι ευρωπαϊκές χώρες «δεν θα αφήσουν τους εαυτούς τους να εκβιαστούν... Πρόκειται για ένα ζήτημα της ΕΕ που επηρεάζει πολύ περισσότερες χώρες από αυτές που τώρα ξεχωρίζουν. Η Σουηδία διεξάγει τώρα εντατικές συζητήσεις με άλλες χώρες της ΕΕ, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο για μια συντονισμένη απάντηση».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε τους νέους δασμούς «εντελώς λανθασμένους» και δήλωσε ότι θα θέσει το θέμα στον Λευκό Οίκο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Χιόνια, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι - Πέφτει και άλλο η θερμοκρασία

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Το «αντίο» της ισπανικής βασιλικής οικογένειας στην πριγκίπισσα Ειρήνη - Φωτογραφίες και βίντεο

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Πρόσκληση Τραμπ σε Ελλάδα και Κύπρο για το «Συμβούλιο Ειρήνης» στη Γάζα

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Απαράδεκτοι οι δασμοί Τραμπ λόγω Γροιλανδίας – Η Ευρώπη θα απαντήσει συντονισμένα

21:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Πήρε βαθμό η Νότιγχαμ από την Άρσεναλ

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ανοιχτά αύριο Κυριακή τα καταστήματα – Τι ώρα θα κλείσουν

21:22ΥΓΕΙΑ

Απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο Αλτσχάιμερ

21:13WHAT THE FACT

Ώρα να αλλάξετε πετσέτες - Πώς θα καταλάβετε ότι πάλιωσαν

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα στην περιφερειακή Υμηττού

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Η ΑΕΚ πέρασε από την Καρδίτσα με Μπάρτλεϊ πρωταγωνιστή

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η Λουίζ, η μόνη υπάλληλος που σώθηκε - «Βλέπω συνεχώς τα πρόσωπα των νεκρών, τη μυρωδιά...»

20:41ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Κλειστός για μία εβδομάδα ο κύριος διάδρομος του αεροδρομίου - Πώς θα εξυπηρετούνται οι πτήσεις

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Παπαϊωάννου: «Θρασύδειλη επίθεση του Ρουβίκωνα στο σπίτι του κοσμήτορα Νομικής του ΑΠΘ»

20:20ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Ευκαιρία απασχόλησης για 10.000 άνεργες μητέρες – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

20:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Η Εθνική Ελλάδας στο πόλο… βούλιαξε τους Τούρκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

20:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Τέλος στη δράση εγκληματικής ομάδας που διέπραττε απάτες – 4 συλλήψεις

19:55ΚΟΣΜΟΣ

Μercosur και ΕΕ υπέγραψαν την εμπορική συμφωνία - Τι σηματοδοτεί για Ευρώπη και Λατινική Αμερική

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε νέα ηγεσία στο Ιράν»

19:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Bundesliga: Από το κακό στο χειρότερο η Λεβερκούζεν! Νέα ήττα πριν τον Ολυμπιακό

19:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κοζάνη: 44χρονος κατείχε 26 λόγχες της ελληνιστικής εποχής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:23ΕΛΛΑΔΑ

Γρατσία για την Καρυστιανού: «Ο κόσμος ξέρε τις δράσεις της - Θέλει να μάθει για τα απανθρακωμένα μέλη του παιδιού της»

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

15:24ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας στο Newsbomb: Μέχρι πότε θα συνεχιστεί ο χιονιάς - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Εξετάζεται ερωτική αντιζηλία ως κίνητρο του δράστη

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

20:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Η Εθνική Ελλάδας στο πόλο… βούλιαξε τους Τούρκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η Λουίζ, η μόνη υπάλληλος που σώθηκε - «Βλέπω συνεχώς τα πρόσωπα των νεκρών, τη μυρωδιά...»

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Απαράδεκτοι οι δασμοί Τραμπ λόγω Γροιλανδίας – Η Ευρώπη θα απαντήσει συντονισμένα

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για τον Αλβέρτο του Μονακό - Η ουλή στο μάγουλο και οι εξηγήσεις του Παλατιού

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Το «αντίο» της ισπανικής βασιλικής οικογένειας στην πριγκίπισσα Ειρήνη - Φωτογραφίες και βίντεο

17:09LIFESTYLE

Πώς άλλαξαν τα πρόσωπα των Καρντάσιανς στον χρόνο - Το βίντεο της «αισθητικής» εξέλιξης

19:55ΚΟΣΜΟΣ

Μercosur και ΕΕ υπέγραψαν την εμπορική συμφωνία - Τι σηματοδοτεί για Ευρώπη και Λατινική Αμερική

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Νέοι δασμοί σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες για το ζήτημα της Γροιλανδίας

18:28ΚΥΠΡΟΣ

Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή της αιματηρής συμπλοκής με όπλα και τσεκούρια στο κέντρο της Λάρνακας - Άφαντοι οι δράστες

15:14ΚΟΣΜΟΣ

«Η σαυρο-οικογένεια»: Από κοινωνικά στιγματισμένοι στο επίκεντρο παγκόσμιας ευαισθητοποίησης

15:12ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν θέλω να πεθάνω»: Κραυγή αγωνίας από τον άνθρωπο που δεν κοιμάται εδώ και 2 χρόνια

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Πρόσκληση Τραμπ σε Ελλάδα και Κύπρο για το «Συμβούλιο Ειρήνης» στη Γάζα

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Στο φως η αρχαία πόλη Κούβα: Σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στον «Δρόμο του Μεταξιού»

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ανοιχτά αύριο Κυριακή τα καταστήματα – Τι ώρα θα κλείσουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ