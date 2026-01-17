Διαδηλώσεις σε Δανία και Γροιλανδία: «Κάντε την Αμερική να Φύγει Μακριά»

Ογκώδεις διαδηλώσεις σε Κοπεγχάγη και Νουούκ κατά των απειλών Τραμπ για προσάρτηση

Μίλτος Τσεκούρας

Διαδηλώσεις σε Δανία και Γροιλανδία: «Κάντε την Αμερική να Φύγει Μακριά»

Στιγμιότυπο με διαδηλωτσές στην Κοπεγχάγη

EPA
Διαδηλωτές στη Δανία και τη Γροιλανδία κατέκλυσαν σήμερα τους δρόμους κατά της αξίωσης του Ντόναλντ Τραμπ η αρκτική νήσος να εκχωρηθεί στις ΗΠΑ, ενώ ζήτησαν οι πολίτες της να αφεθούν ελεύθεροι να καθορίσουν το μέλλον τους.

Ο Τραμπ υποστηρίζει πως η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την αμερικανική ασφάλεια λόγω της στρατηγικής θέσης της και του ορυκτού πλούτου της και δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να κάνει χρήση βίας για να την καταλάβει. Ευρωπαϊκά κράτη έστειλαν αυτήν την εβδομάδα στρατιωτικό προσωπικό στη νήσο, έπειτα από αίτημα της Δανίας.

Πορείες σε Κοπεγχάγη και Νουούκ

Στην Κοπεγχάγη, διαδηλωτές φώναζαν «η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση» και κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Όχι σημαίνει Όχι» και «Μακριά τα Χέρια από τη Γροιλανδία», όπως και σημαίες της περιοχής, καθώς πραγματοποιούσαν πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Ορισμένοι φορούσαν κόκκινα καπελάκια του μπέιζμπολ, παρόμοια με εκείνα των υποστηρικτών του Τραμπ με το σύνθημα «Κάντε την Αμερική σπουδαία ξανά» (Make America Great Again), όμως σε αυτήν την περίπτωση έγραφαν «Κάντε την Αμερική να Φύγει Μακριά» (Make America Go Away).

Στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας Νουούκ, εκατοντάδες διαδηλωτές υπό τον πρωθυπουργό Γιενς Φρέντερικ Νίλσεν κρατούσαν σημαίες και πανό με ανάλογα συνθήματα, καθώς κατευθύνονταν προς το αμερικανικό προξενείο.

Οι διοργανωτές εκτιμούν πως περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις στην Κοπεγχάγη, αν και η αστυνομία δεν έχει δώσει επίσημα στοιχεία. Πορείες πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις της Δανίας.

«Νιώθω τόσο μεγάλη ευγνωμοσύνη για την τεράστια υποστήριξη που εμείς οι Γροιλανδοί λαμβάνουμε, στέλνουμε επίσης ένα μήνυμα στον κόσμο ότι όλοι πρέπει να αφυπνιστούν», δήλωσε η Τζούλι Ραντεμάτσερ, επικεφαλής της οργάνωσης Uagut για τους Γροιλανδούς της Δανίας.

