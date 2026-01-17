Δανία: Μαζικές διαδηλώσεις στην Κοπεγχάγη κατά τα σχέδια Τραμπ για την απόκτηση της Γροιλανδίας

Διαδηλωτές με σημαίες της Γροιλανδίας συγκεντρώνονται για μια διαδήλωση με τίτλο «Η Γροιλανδία ανήκει στους Γροιλανδούς» έξω από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στις 14 Ιανουαρίου 2026 στην Κοπεγχάγη της Δανίας.

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα στην πρωτεύουσα της Δανίας, την Κοπεγχάγη, για να καταγγείλουν τις εδαφικές φιλοδοξίες του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει να διατυπώνει την πρόθεσή του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Κάτω από έναν συννεφιασμένο ουρανό, οι διαδηλωτές, που κρατούσαν σημαίες της Γροιλανδίας και της Δανίας, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του δημαρχείου της πόλης, φωνάζοντας το όνομα της Γροιλανδίας στη γροιλανδική γλώσσα: «Kalaallit Nunaat!», όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βρίσκονται στο σημείο.

Thousands and thousands of danes and greenlanders gathered in Copenhagen and other danish and greenlandic cities to send a clear signal to Trump: Hands Off Greenland❤️?? #dkpol #greenland #handsoffgreenland pic.twitter.com/Y4xWCfvEet — Pelle Dragsted (@pelledragsted) January 17, 2026

Μαζικές διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για σήμερα σε πόλεις της Δανίας και της πρωτεύουσας της Γροιλανδίας, Νουούκ, κατά του Αμερικανού προέδρου.

Στα social media, χιλιάδες άνθρωποι είπαν πως προτίθενται να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις στην Κοπεγχάγη, την πόλη Ώρχους στην κεντρική Δανία, το Άλμποργκ στα βόρεια και το Όντενσε στα νότια, έπειτα από πρωτοβουλία γροιλανδικών οργανώσεων.

NOW: Large anti-Trump protests erupt in Copenhagen, Denmark



‘Yankee go home… Hands off Greenland’ pic.twitter.com/76RF43eFhH — Rapid Report (@RapidReport2025) January 17, 2026

«Στόχος είναι να στείλουμε ένα σαφές και ομόφωνο μήνυμα υπέρ του σεβασμού της δημοκρατίας και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γροιλανδία», εξήγησε η Uagut, η εθνική οργάνωση των Γροιλανδών της Δανίας, στον ιστότοπό της.

? WATCH: Anti-Trump crowds rally in Copenhagen chanting “Hands Off Greenland” as they protest U.S. interest in the island.



Are they afraid of America getting stronger again?pic.twitter.com/Mi7dRVC9L1 — Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) January 17, 2026

Οι διοργανωτές της Uagut, του πολιτικού κινήματος «Μην αγγίζετε τη Γροιλανδία» και της ομάδας Inuit με τη συμμετοχή τοπικών ενώσεων της Γροιλανδίας, θέλουν να εκμεταλλευτούν την παρουσία μιας αντιπροσωπείας του αμερικανικού Κογκρέσου στην Κοπεγχάγη για να ακουστεί η φωνή τους.

Demonstration in front of Copenhagen City Hall in solidarity with Greenland ???? pic.twitter.com/9039h2BwVL — Joakim ????? (@joakial_) January 17, 2026

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ