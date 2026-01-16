Ο Τραμπ ενδέχεται να επιβάλει δασμούς σε χώρες που δεν στηρίξουν το σχέδιό του για τη Γροιλανδία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ενδέχεται να επιβάλει δασμούς σε χώρες που δεν υποστηρίξουν το σχέδιό του ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

«Μπορεί να επιβάλω δασμούς σε χώρες αν δεν συνταχθούν με το ζήτημα της Γροιλανδίας, γιατί χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο για θέματα υγείας.

Επανέλαβε επίσης τη θέση του ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται το Αρκτικό νησί, το οποίο ανήκει στη Δανία, «για λόγους εθνικής ασφάλειας».

Η απειλή πιθανότατα απευθύνεται κυρίως στην Ευρώπη. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει την επιθυμία του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία στις ΗΠΑ και δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης. Το πλούσιο σε πόρους νησί αποτελεί αυτόνομο τμήμα της Δανίας και ως εκ τούτου μέλος του ΝΑΤΟ. Κατόπιν αιτήματος της Δανίας, η Γερμανία, μαζί με άλλα έθνη, έχει αναπτύξει στρατεύματα στη Γροιλανδία.

Trump: "I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland because we need Greenland for national security." pic.twitter.com/dvzThH1VeW — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) January 16, 2026

EE: Η Δανία μπορεί «κατ' αρχήν» να ζητήσει βοήθεια από άλλα κράτη-μέλη σε περίπτωση στρατιωτικής σύγκρουσης για τη Γροιλανδία

Σε περίπτωση στρατιωτικής σύγκρουσης για τη Γροιλανδία, τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει «κατ' αρχήν» να βοηθήσουν τη Δανία, δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την Παρασκευή. Ωστόσο, η Επιτροπή τονίζει ότι αυτό δεν ισχύει προς το παρόν.

«Η Γροιλανδία αποτελεί μέρος του εδάφους του Βασιλείου της Δανίας και ως εκ τούτου κατ' αρχήν καλύπτεται από τη ρήτρα αμοιβαίας βοήθειας», απάντησε η εκπρόσωπος την Παρασκευή στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου, όταν ρωτήθηκε εάν το Άρθρο 42.7 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης θα εφαρμοζόταν σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης στη Γροιλανδία.

Το Άρθρο 42.7 αποτελεί για άλλη μια φορά το θέμα συζήτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διεκδικεί ολοένα και περισσότερο την Γροιλανδία και δεν αποκλείει τη χρήση στρατιωτικών μέσων για τον σκοπό αυτό. «Εάν ένα κράτος μέλος δεχθεί επίθεση από ένοπλη δύναμη στο έδαφός του, τα άλλα κράτη μέλη υποχρεούνται να του παράσχουν βοήθεια και υποστήριξη με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους», αναφέρει το άρθρο.Το άρθρο, που εισήχθη με τη Συνθήκη της Λισαβόνας το 2009, φαίνεται να είναι πιο αυστηρά διατυπωμένο από το παρόμοιο Άρθρο 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα, η συγκεκριμένη εφαρμογή του παραμένει πολύ ασαφής και αβέβαιη. Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο μια έκθεση που ζητά την ενίσχυση της επιχειρησιακής αξίας του άρθρου και τον σαφέστερο καθορισμό των πρακτικών λεπτομερειών για την ενεργοποίησή του.





Το 42.7 έχει ενεργοποιηθεί μία φορά μέχρι στιγμής: από τη Γαλλία μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις του Νοεμβρίου 2015. Το Παρίσι το έπραξε κυρίως για πολιτικούς λόγους, αλλά παρασχέθηκε και απτή βοήθεια. Για παράδειγμα, το Ηνωμένο Βασίλειο ενέτεινε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του ISIS στη Συρία και το Ιράκ, ενώ άλλα κράτη μέλη αύξησαν τις προσπάθειές τους σε αποστολές στο Σαχέλ, επιτρέποντας στη Γαλλία να αναπτύξει περισσότερα στρατεύματα στο εσωτερικό. Η Γροιλανδία παρουσιάζει μια πολύ διαφορετική κατάσταση. Το αρκτικό νησί ανήκει στο Βασίλειο της Δανίας, αλλά είναι μια αυτόνομη, αυτοδιοικούμενη περιοχή που, επιπλέον, αποσύρθηκε από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς το 1985. Επιπλέον, ο επιτιθέμενος σε αυτή την περίπτωση δεν θα ήταν μια τζιχαντιστική τρομοκρατική οργάνωση, αλλά ένας παραδοσιακός σύμμαχος του ΝΑΤΟ με τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο. Συνεπώς, μια στρατιωτική αντιπαράθεση παραμένει εξαιρετικά απίθανη. «Όπως είπε ο πρόεδρος, το ζήτημα δεν τίθεται προς το παρόν. Επομένως, δεν θα κάνουμε περαιτέρω εικασίες», κατέληξε την Παρασκευή εκπρόσωπος της Προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Επίσκεψη υποστήριξης στη Δανία πραγματοποιεί αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ

Αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ έφτασε στην Κοπεγχάγη την Παρασκευή για να ενθαρρύνει τη Δανία και τη Γροιλανδία στην αντίθεσή τους στις εχθροπραξίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Τα έντεκα μέλη προέρχονται τόσο από το Δημοκρατικό όσο και από το Ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο. Το πρόγραμμά τους περιελάμβανε συνάντηση με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν, παρουσία του πρωθυπουργού της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, και με Δανούς βουλευτές. Γύρω στο μεσημέρι, η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με επιχειρηματίες.

«Θέλουμε να δείξουμε τη διακομματική μας αλληλεγγύη με τον λαό αυτής της χώρας και με τη Γροιλανδία. Είναι φίλοι και σύμμαχοί μας εδώ και δεκαετίες», δήλωσε ο γερουσιαστής Ντικ Ντέρμπιν στους συγκεντρωμένους δημοσιογράφους. «Θέλουμε να γνωρίζουν ότι τους είμαστε βαθιά ευγνώμονες και ότι οι δηλώσεις του προέδρου δεν αντικατοπτρίζουν αυτό που πιστεύει ο λαός».

Τα μέλη του αμερικανικού κοινοβουλίου θα παραμείνουν στην πρωτεύουσα της Δανίας την Παρασκευή και το Σάββατο. Στη συνέχεια, θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις εξετάζουν το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης Eurofighter στη Γροιλανδία

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Δανίας έχουν δεσμευτεί να παράσχουν βοήθεια για την υπεράσπιση της κυριαρχίας της Γροιλανδίας. Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν αποκλείσει την ανάπτυξη φρεγατών για θαλάσσια επιτήρηση. Ακόμη και η ανάπτυξη Eurofighter είναι πιθανή.

Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι μέρος της αποστολής αναγνώρισης στο νησί εξετάζει πώς οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, μαζί με τους εταίρους του ΝΑΤΟ, μπορούν να κάνουν την Αρκτική πιο ασφαλή. Αυτό περιλαμβάνει ασκήσεις σχεδιασμού με την πιθανή ανάπτυξη αεροσκαφών θαλάσσιας περιπολίας. «Η ανάπτυξη φρεγατών ή άλλων ναυτικών μονάδων για θαλάσσια επιτήρηση είναι επίσης πιθανή - θεωρητικά, ακόμη και η ανάπτυξη Eurofighter», πρόσθεσε.

Μόσχα: Η Γροιλανδία είναι έδαφος της Δανίας

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία θεωρεί τη Γροιλανδία έδαφος της Δανίας. Εκπρόσωπος του δήλωσε ότι η κατάσταση ασφαλείας γύρω από το νησί είναι «εξαιρετική» από την άποψη του διεθνούς δικαίου.

