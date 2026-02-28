Βλάβη σε συρμό του ΗΣΑΠ στον σταθμό «Αττική»

Βλάβη σημειώθηκε σε συρμό του ΗΣΑΠ στον σταθμό «Αττική» το πρωί του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να σημειώνονται καθυστερήσεις στη Γραμμή 1 του μετρό.

Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν από τον συρμό και περιμένουν να επιβιβαστούν στον επόμενο.