Βλάβη σε συρμό του ΗΣΑΠ στον σταθμό «Αττική»
Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν - Καθυστερήσεις στη Γραμμή 1
Βλάβη σημειώθηκε σε συρμό του ΗΣΑΠ στον σταθμό «Αττική» το πρωί του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να σημειώνονται καθυστερήσεις στη Γραμμή 1 του μετρό.
Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν από τον συρμό και περιμένουν να επιβιβαστούν στον επόμενο.
