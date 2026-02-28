Ιράν: Οι ΗΠΑ εξαπολύουν επίθεση κατά του Ιράν με πυραύλους Τόμαχοκ από θαλάσσης
Οι ΗΠΑ εκτοξεύουν πυραύλους Tomahawk από πολεμικά πλοία προς το Ιράν, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Οι ΗΠΑ ξεκινούν στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν από αέρος και θάλασσας, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο NBC News.
Ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε ότι μια μεγάλη σειρά μαχητικών αεροσκαφών εμπλέκεται στην επιχείρηση. Ο άλλος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ στοχεύουν στρατιωτικούς και στόχους ασφαλείας στο Ιράν.
Οι ΗΠΑ εκτοξεύουν πυραύλους Tomahawk από πολεμικά πλοία προς το Ιράν, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:04 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Κατάρ: Αναχαίτισε ιρανικό πύραυλο
10:41 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Χτυπήματα Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν: Έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ
06:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 28 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
21:48 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Eurojackpot 27/2/26: Ένα τυχερό δελτίο κερδίσει 74,8 εκατ. ευρώ
10:05 ∙ ΕΛΛΑΔΑ