Αναφορές για κυβερνοεπιθέσεις σε ιρανικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων

Πυκνοί καπνοί υψώνονται στον ουρανό της Τεχεράνης, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν

Αρκετά ιρανικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων και διαδικτυακές πλατφόρμες έχουν γίνει στόχος κυβερνοεπιθέσεων μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν, σύμφωνα με το κανάλι Telegram της σκληροπυρηνικής εφημερίδας Hamshahri.

Η έκθεση ανέφερε ότι ένα «ευρέως διαδεδομένο κύμα» κυβερνοεπιχειρήσεων είχε ξεκινήσει παράλληλα με την στρατιωτική κλιμάκωση, με ορισμένες μεγάλες εγχώριες πλατφόρμες μέσων ενημέρωσης να αντιμετωπίζουν διαταραχές ή λειτουργικές δυσκολίες.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές που επικαλείται το κανάλι, οι ιστοσελίδες του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων IRNA και του ημιεπίσημου πρακτορείου ειδήσεων ISNA ήταν μεταξύ των μέσων ενημέρωσης που φέρεται να δέχτηκαν χακαρίσματα ή αντιμετώπισαν προβλήματα πρόσβασης.

Ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν αναφορές για διακοπές που επηρεάζουν ευρέως χρησιμοποιούμενες διαδικτυακές εφαρμογές στο Ιράν, αν και δεν είναι άμεσα διαθέσιμες περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση ή την πηγή των επιθέσεων.

Βάσει επαλήθευσης από το BBC Monitoring, κατά τη στιγμή της δημοσίευσης, οι ιστότοποι του IRIB News του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα, των πρακτορείων ειδήσεων Tasnim και Fars που συνδέονται με το IRGC, καθώς και των ημιεπίσημων πρακτορείων Mehr και ISNA, δεν ήταν προσβάσιμοι, τουλάχιστον από το εξωτερικό.