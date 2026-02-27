Πανηγυρισμοί και «αφορισμοί» για τον σεισμό την ώρα της Σταύρωσης του Ιησού - Τι λένε μελετητές

Μια δεκαετής μελέτη που ισχυρίζεται ότι βρήκε αποδείξεις για τον σεισμό που περιγράφεται στη Βίβλο την εποχή της σταύρωσης του Ιησού, αναζωπυρώνει τη συζήτηση μετά την επανεμφάνισή της στο διαδίκτυο.

Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου αναφέρει ότι «η γη σείστηκε» λίγα δευτερόλεπτα μετά την κραυγή του Ιησού πριν πεθάνει στο σταυρό, και το 2012 ερευνητές ανέφεραν στοιχεία που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν αυτήν την αναφορά. Μια ομάδα γεωλόγων εξέτασε στρώματα ιζημάτων κοντά στη Νεκρά Θάλασσα, περίπου 25 μίλια από το σημείο όπου πολλοί μελετητές πιστεύουν ότι έλαβε χώρα η σταύρωση. Η ανάλυσή τους αποκάλυψε ενδείξεις τουλάχιστον δύο σημαντικών σεισμών που έπληξαν την περιοχή. Οι διαταραχές στα ιζήματα υποδείκνυαν έναν μεγάλο σεισμό γύρω στο 31 π.Χ. και ένα μικρότερο σεισμικό γεγονός κάποια στιγμή μεταξύ του 26 και του 36 μ.Χ.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι αυτή η περίοδος συμπίπτει με τα χρόνια που ο Πόντιος Πιλάτος υπηρέτησε ως έπαρχος της Ιουδαίας, το χρονικό διάστημα στο οποίο το Ευαγγέλιο του Ματθαίου περιγράφει έναν σεισμό μετά το θάνατο του Ιησού.

Ο Πόντιος Πιλάτος, ο πέμπτος κυβερνήτης της ρωμαϊκής επαρχίας της Ιουδαίας, αναγνωρίζεται στη Βίβλο ως ο αξιωματούχος που προήδρευσε στη δίκη του Ιησού και τελικά τον καταδίκασε σε θάνατο. Πολλοί μελετητές πιστεύουν ότι η σταύρωση έλαβε χώρα γύρω στο 33 μ.Χ.

Διάφορες εξηγήσεις για τα σεισμικά στοιχεία

Ωστόσο, οι ερευνητές προειδοποίησαν ότι υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις για τα σεισμικά στοιχεία.

-Μια πιθανότητα είναι ότι αντιστοιχεί στον σεισμό που περιγράφεται στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου.

-Μια άλλη είναι ότι ένας ξεχωριστός σεισμός συνέβη περίπου την εποχή της σταύρωσης και αργότερα ενσωματώθηκε στη βιβλική αφήγηση.

Η μελέτη, που προκάλεσε αίσθηση στο X, έχει χαιρετιστεί από πολλούς ως απόδειξη της σταύρωσης, ενώ άλλοι έχουν εκφράσει αμφιβολίες για την ακριβή χρονολόγησή της και την αιτιώδη σύνδεση με το βιβλικό γεγονός.

Οι χρήστες που χαρακτήρισαν τη μελέτη «ψεύτικη» ισχυρίστηκαν ότι θα ήταν αδύνατο να χρονολογηθεί ένας σεισμός που συνέβη πριν από περισσότερα από 1.500 χρόνια.

Ωστόσο, οι επιστήμονες μπορούν να προσδιορίσουν πότε συνέβησαν σεισμοί ακόμη και χιλιάδες χρόνια νωρίτερα, χρησιμοποιώντας μια σειρά από σύγχρονες τεχνικές χρονολόγησης.

Αυτές περιλαμβάνουν τη δοκιμή ραδιενεργού άνθρακα σε οργανικό υλικό που βρέθηκε σε ρήγματα, την ανάλυση τσουνάμι, την εξέταση διαταραγμένων στρωμάτων ιζημάτων και τη μελέτη των δακτυλίων των δέντρων μέσω μιας μεθόδου γνωστής ως δενδροχρονολογία.

Πώς ξεκίνησε η συζήτηση

Η συζήτηση ξεκίνησε όταν ένας χρήστης του X μοιράστηκε μια ανάρτηση, η οποία έχει προβληθεί περισσότερες από 65.000 φορές, λέγοντας: «Η επιστήμη (για άλλη μια φορά) επιβεβαιώνει ότι η Βίβλος είναι μια αληθινή περιγραφή». Άλλοι πλημμύρισαν τα σχόλια, με έναν χρήστη να λέει: «Αυτό ταιριάζει με την ακριβή στιγμή που σταυρώθηκε ο Ιησούς», ενώ πολλοί άλλοι έσπευσαν να απορρίψουν τα ευρήματα. «Ένα χρονικό διάστημα 10 ετών δεν αποτελεί ακριβώς απόδειξη», σχολίασε ένας άλλος.

Ο Μετασχηματισμός της Νεκράς Θάλασσας

Η Νεκρά Θάλασσα βρίσκεται σε μια σημαντική τεκτονική γραμμή που ονομάζεται Μετασχηματισμός της Νεκράς Θάλασσας, όπου δύο τεκτονικές πλάκες, η Αραβική Πλάκα και η Πλάκα του Σινά, συναντώνται και ολισθαίνουν η μία πάνω στην άλλη.

Εξαιτίας αυτού, η περιοχή είναι πολύ επιρρεπής σε σεισμούς.

Αυτό το ρήγμα εκτείνεται κυρίως από βορρά προς νότο, και σε ορισμένα σημεία το έδαφος χωρίζεται, ενώ σε άλλα συμπιέζεται, δημιουργώντας διαφορετικούς τύπους ρωγμών και ρωγμών στον φλοιό της Γης.

Η Νεκρά Θάλασσα βρίσκεται σε μια βαθιά λεκάνη που σχηματίστηκε από αυτή την κίνηση και είναι το χαμηλότερο σημείο της Γης. Η περιοχή έχει υποστεί συχνές σεισμικές δονήσεις κατά τον τελευταίο αιώνα, και ιστορικά και αρχαιολογικά αρχεία δείχνουν ότι σεισμοί έχουν συμβεί εκεί για τουλάχιστον 4.000 χρόνια.

Οι επιστήμονες βρήκαν στρώματα ιζημάτων κάτω από τη Νεκρά Θάλασσα που φαίνονται λυγισμένα και διαταραγμένα. Πιστεύουν ότι αυτές οι παραμορφώσεις προκλήθηκαν από αρχαίους σεισμούς που προκλήθηκαν από την κίνηση κατά μήκος της σεισμικής γραμμής.

Μελετώντας τα στρώματα ιζημάτων στο Ein Gedi κοντά στη Νεκρά Θάλασσα, η ομάδα μπόρεσε να διαβάσει την ιστορία της Γης χρόνο με το χρόνο. Κάθε χρόνο, η λίμνη αποθέτει ένα στρώμα ιζημάτων: ένα βαρύτερο στρώμα το χειμώνα και ένα ελαφρύτερο στρώμα το καλοκαίρι.



Μετρώντας αυτά τα στρώματα, που ονομάζονται «βάρβες», οι ερευνητές μπορούν να υπολογίσουν πόσα χρόνια έχουν περάσει και να εντοπίσουν ασυνήθιστα γεγονότα, όπως σεισμούς. Ορισμένα στρώματα ήταν παραμορφωμένα, πράγμα που σημαίνει ότι τα ιζήματα ήταν λυγισμένα ή σπασμένα. Οι επιστήμονες ερμήνευσαν αυτά τα παραμορφωμένα στρώματα ως αποδείξεις αρχαίων σεισμών.

Παρακολουθώντας αυτά τα στρώματα σε δύο δείγματα πυρήνα, κατασκεύασαν ένα χρονοδιάγραμμα σεισμών και ετήσιων αποθέσεων ιζημάτων από το 31 π.Χ. έως το 31 μ.Χ. Τα ιζήματα καταγράφουν επίσης τις κλιματολογικές συνθήκες, όπως μετά από έναν μεγάλο σεισμό το 31 π.Χ., τα καλοκαιρινά στρώματα ήταν λεπτότερα και περιείχαν περισσότερο γύψο, γεγονός που υποδηλώνει ξηρασία.

Ιστορικά αρχεία, όπως αυτά που γράφτηκαν από τον Εβραίο ιστορικό Ιώσηπο, περιγράφουν λιμό και ξηρασία στην Ιουδαία την ίδια περίοδο, υποστηρίζοντας τα στοιχεία από τα ιζήματα. Χρησιμοποιώντας αυτό το χρονοδιάγραμμα, οι επιστήμονες προσπάθησαν να προσδιορίσουν ποιος σεισμός θα μπορούσε να ταιριάζει με αυτόν που περιγράφεται στη Βίβλο την εποχή της σταύρωσης του Ιησού. Με βάση την ανάλυσή τους, ο σεισμός πιθανότατα συνέβη μεταξύ 26 και 36 μ.Χ., κατά την περίοδο που ο Πόντιος Πιλάτος ήταν κυβερνήτης της Ιουδαίας.

Ορισμένα στρώματα ήταν κατεστραμμένα ή ασαφή, οπότε το ακριβές έτος είναι αβέβαιο. Ωστόσο, ανεξάρτητες μελέτες που χρησιμοποίησαν τα ίδια δείγματα πυρήνα έδωσαν παρόμοια αποτελέσματα, δίνοντας στους ερευνητές σιγουριά για τη χρονολόγηση.

Η ομάδα συνέκρινε επίσης αυτά τα ιζήματα με άλλους σεισμούς που αναφέρθηκαν στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των σεισμών του 19 μ.Χ., 37 μ.Χ., 47 μ.Χ. και 48 μ.Χ. Κανένας από αυτούς δεν ήταν αρκετά κοντά ή αρκετά ισχυρός ώστε να αφήσει τα ίδια σημάδια στα ιζήματα του Ein Gedi.

Αυτό αφήνει τρεις πιθανότητες: ο σεισμός που περιγράφεται στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου συνέβη πραγματικά όπως αναφέρεται, ήταν ένας κοντινός σεισμός που ενσωματώθηκε στη βιβλική περιγραφή ή ήταν ένας μη καταγεγραμμένος σεισμός, αρκετά ισχυρός ώστε να παραμορφώσει τα ιζήματα, αλλά που δεν σημειώθηκε στα ιστορικά αρχεία.

Με πληροφορίες από Daily Mail

Διαβάστε επίσης