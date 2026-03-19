Δίκη για τον ξυλοδαρμό Γραμμένου από τον Φλώρο στη Βουλή - «Με πιάνει από τον λαιμό και με πνίγει»

Η δίκη συνεχίζεται στις 30 Μαρτίου με την απολογία του κατηγορουμένου.

Η υπόθεση του επεισοδίου μεταξύ βουλευτών μέσα στη Βουλή τον Απρίλιο του 2024 έφτασε πλέον στα δικαστήρια. Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου κάθισε ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωνσταντίνος Φλώρος, προερχόμενος από τους Σπαρτιάτες, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για άσκηση βίας κατά βουλευτή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στις 24 Απριλίου 2024 φέρεται να επιτέθηκε στον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένο, έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας.

Ο Βασίλης Γραμμένος, καταθέτοντας στο δικαστήριο, περιέγραψε τη στιγμή της επίθεσης λέγοντας: «Επειδή κατάλαβε ότι έχω πάει στον αστυνομικό, είχε πρόθεση να έρθει σε μένα να μου κάνει κακό. […] έρχεται και μου λέει “θα σε γ@σω, κοντέ”. […] σηκώνει το χέρι του, με πιάνει από το λαιμό και αρχίζει να με πνίγει». Όπως ανέφερε, στη συνέχεια δέχθηκε γροθιά στο πρόσωπο και έπεσε στο έδαφος, προσθέτοντας: «Το μόνο που θυμάμαι ήταν τα αίματα που έτρεχαν από τη μύτη μου».

Αναφερόμενος σε όσα προηγήθηκαν, ο ίδιος εξήγησε ότι είχε αποχωρήσει από την αίθουσα για να ενημερώσει αστυνομικό σχετικά με τη συμπεριφορά του κατηγορουμένου, ο οποίος –όπως είπε– προέβαινε σε χειρονομίες και ύβρεις εντός της Ολομέλειας.

Κατέθεσε και ο Βελόπουλος

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Βελόπουλος, καταθέτοντας ως μάρτυρας, χαρακτήρισε τον κατηγορούμενο λέγοντας: «Ο κατηγορούμενος είναι τραμπούκος ναζιστής, είναι η άποψή μου και δεν την αλλάζω», ενώ σημείωσε ότι η συμπεριφορά του ήταν προκλητική και εντός της αίθουσας της Βουλής.

Οι τόνοι ανέβηκαν και μέσα στο δικαστήριο, όταν υπήρξε φραστική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ανδρών:

«Ο υπαρχηγός του Κασιδιάρη είναι», ανέφερε ο κ. Βελόπουλος, με τον κατηγορούμενο να απαντά: «Μήνυση, θα κάνω μήνυση» και να προσθέτει «Είσαι αστείος», προκαλώντας την παρέμβαση της προέδρου: «Παρακαλώ».

Τι κατέθεσαν αυτόπτες μάρτυρες

Καθοριστικές ήταν και οι καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων. Αστυνομικός που βρισκόταν στο σημείο ανέφερε: «Τον έψαχνε με το βλέμμα, εντόπισε τον κ. Γραμμένο […] είχαν μια μικρή αψιμαχία […] Ο κ. Φλώρος τον έριξε κάτω […] έλεγε “να μην βρίζεις μανάδες”».

Από την πλευρά της, η βουλευτής Κατερίνα Μονογυιού κατέθεσε ότι άκουσε τον κατηγορούμενο να λέει «μου έβρισες τη μάνα», ενώ περιέγραψε ότι τον είδε να πιάνει τον κ. Γραμμένο από τον λαιμό και να τον ρίχνει κάτω. Ωστόσο, διευκρίνισε πως δεν θυμάται αν άκουσε τον κ. Γραμμένο να προβαίνει σε ύβρεις.

Διαφορετική εκδοχή έδωσαν άλλοι μάρτυρες, που υποστήριξαν ότι προηγήθηκαν φραστικές προσβολές. Όπως κατατέθηκε, ακούστηκε η φράση «είσαι σκουπίδι», ενώ υπήρξαν ισχυρισμοί για ύβρεις προς τη μητέρα του κατηγορουμένου, κάτι που φέρεται να πυροδότησε την αντίδρασή του. Άλλοι, ωστόσο, δήλωσαν ότι δεν άκουσαν τέτοιες εκφράσεις.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 30 Μαρτίου με την απολογία του κατηγορουμένου.

