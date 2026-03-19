«Μαθητής προσπάθησε να με χτυπήσει μπροστά στη διευθύντρια»: Καθηγητής καταγγέλλει στο Newsbomb

Σοκαριστικές διαστάσεις λαμβάνουν οι αποκαλύψεις για τη βία στα σχολεία, με τον καθηγητή Μαθηματικών Κώστα Σταυρόπουλο να περιγράφει στο Newsbomb.gr την καθημερινότητά του σε σχολικό συγκρότημα της Αχαΐας που, όπως λέει, είχε μετατραπεί σε «κόλαση», γεμάτη επιθέσεις, απειλές και συνεχή περιστατικά εκφοβισμού.

Όπως αποκαλύπτει, η κατάσταση δεν προέκυψε ξαφνικά, αλλά κλιμακώθηκε σταδιακά: από ειρωνείες και προκλητικές συμπεριφορές μαθητών, που τον αποκαλούσαν «FBI» και «χωροφύλακα», μέχρι οργανωμένες προσπάθειες να τον απομακρύνουν από σημεία του σχολείου, όπου – όπως λέει – εκδηλώνονταν παραβατικές συμπεριφορές.

Όταν ο καθηγητής Μαθηματικών επέμενε να επιβάλει την τάξη, οι αντιδράσεις έγιναν πιο επιθετικές, με μαθητές να του πετούν πέτρες από πίσω, επιχειρώντας να τον αποπροσανατολίσουν και να τον αποτρέψουν από το να προσεγγίσει συγκεκριμένους χώρους.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα λεγόμενα του καθηγητή Κώστα Σταυρόπουλου, τα περιστατικά βίας δεν περιορίζονταν στον ίδιο, αλλά αποτελούσαν καθημερινό φαινόμενο μέσα στο σχολείο, με μαθητές να ρίχνουν κάτω συμμαθητές και εκπαιδευτικούς, να προκαλούν τραυματισμούς και να δημιουργούν ένα κλίμα τρόμου. Όπως επισημαίνει ο καθηγητής Μαθηματικών, έστελνε επανειλημμένα μαθητές στη διεύθυνση του σχολείου για περιστατικά bullying, ωστόσο – όπως καταγγέλλει – «δεν γινόταν απολύτως τίποτα», με αποτέλεσμα η κατάσταση να επαναλαμβάνεται σε κάθε διάλειμμα.

Το αποκορύφωμα που τον ώθησε στην έξοδο

Η κορύφωση, όπως περιγράφει ο καθηγητής Μαθηματικών, ήρθε όταν μαθητής εισέβαλε σε χώρο συνεδρίασης και κινήθηκε εναντίον του Κώστα Σταυρόπουλου για να τον χτυπήσει.

Παρά το σοβαρό περιστατικό, ο καθηγητής υποστηρίζει ότι η διεύθυνση δεν προχώρησε σε καμία άμεση ενέργεια κι έτσι ο Κώστας Σταυρόπουλος αναγκάστηκε τελικά να κάνει αναφορά έπειτα από τέσσερις ημέρες. Μάλιστα, όπως τονίζει μιλώντας στο Newsbomb, η αδράνεια αυτή ενίσχυσε το αίσθημα ατιμωρησίας, οδηγώντας σε περαιτέρω κλιμάκωση της βίας.

«Παραιτήθηκα όχι επειδή δεν άντεχα το bullying, αλλά διότι κατάλαβα ότι δεν θα τιμωρηθεί ποτέ και ότι μπορεί να κινδυνεύσει η ζωή μου», δηλώνει στο Newsbomb, εξηγώντας ότι έφτασε στο σημείο να φοβάται πως την επόμενη φορά η επίθεση θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο σοβαρή.

Ο Κώστας Σταυρόπουλος περιγράφει στο Newsbomb.gr τις ειρωνείες και τις προκλήσεις που δεχόταν: «Κατά τη διάρκεια της εφημερίας πήγαινα προς το μέρος που καπνίζανε, πρώτη-δεύτερη φορά σου λέει "περίεργος είναι αυτός που έρχεται εδώ πέρα, τι είναι αυτός ο καινούριος που ήρθε" κτλ. Κάπως κρατάγανε τις άμυνές τους, μετά όταν εγώ τους έγινα στη συνέχεια στενός κορσές και πήγαινα συνέχεια εκεί, αυτοί οργάνωσαν τις άμυνές τους. Τι κάνανε... "σου λέει πώς θα τον κρατήσουμε μακριά"... βρήκανε λοιπόν τρόπους, τους έλεγα να φύγουν από εκεί και δεν φεύγανε, μιλούσαν ειρωνικά, πολλές φορές πήγαινα κοντά και λέγανε "ήρθε το FBI", ειρωνεύονταν.

Φορούσαν τις κουκούλες, γυρνάγανε πλάτη και λέγανε "σήκω φύγε από εδώ ρε χωροφύλακα", δηλαδή ήταν ειρωνείες. Αυτά ήταν η αρχή, στην συνέχεια αφού είδαν ότι εγώ δεν πτοούμουν προχώρησαν παραπέρα...» προσθέτει.

Η αναφορά του καθηγητή στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αχαΐας

«Πετούσαν κάτω μαθητές, εκπαιδευτικούς και η διευθύντρια δεν έκανε τίποτα»

O καθηγητής Μαθηματικών περιγράφει ακόμη περισσότερα περιστατικά μέσα στο σχολικό συγκρότημα. «Αφού πήγαινα προς τα εκεί μου πέταγε κάποιος πέτρα από πίσω ούτως ώστε να γυρίσω πίσω να δω ποιος την πέταξε και να μην πάω εκεί που και να μην παω στο σημειο που καπνιζαν. Όταν προχωρούσαν τα περιστατικά και δεν ήταν όμως μόνο με εμένα, τα περιστατικά συνέβαιναν και σε άλλους συναδέλφους, δηλαδή -για παράδειγμα- είχανε μια συνήθεια να προσπαθούν και μεταξύ τους το κάνανε αυτό όχι μόνο σε συναδέλφους, τρέχανε με όση δύναμη είχαν και πέφτανε πάνω σε κάποιον που ήτανε ανυποψίαστος και κοίταγε κάπου αλλού με σκοπό να τον πετάξουν κάτω» λέει ο Κώστας Σταυρόπουλος και προσθέτει: «Είχαν πετάξει μια συνάδελφο κάτω, εμένα μου πέσαν πάνω μου αλλά δεν έπεσα, κρατιόμουν, έτυχε να μην είμαι εκείνη τη στιγμή τόσο χαλαρός. Είχαν πετάξει πάρα πολλά παιδιά κάτω που χτυπούσαν και κλαίγανε και υπήρχαν περιστατικά bullying σε μαθητές, τα οποία τα έβλεπα και πήγαινα τα παιδιά καθημερινά στη διευθύντρια, να πω τι ακριβώς συμβαίνει και η διευθύντρια δεν έκανε τίποτα».

«Μαθητής ήρθε να με χτυπήσει μπροστά στη διευθύντρια, και πάλι δεν έκανε τίποτα»

«Μαθητής έφτασε να ανοίξει την πόρτα την ώρα που συνεδριάζαμε και να έρθει προς το μέρος μου να με χτυπήσει γιατί θεωρούσε ότι εγώ χάλαγα την πιάτσα γιατί εγώ ήθελα τα παιδιά να σέβονται. Εγώ μετά από αυτό περίμενα τη διευθύντρια με το που βλέπει αυτό το τόσο βίαιο γεγονός να πάρει τηλέφωνο τη δευτεροβάθμια, να κάνει αναφορά, και να ενημερώσει ότι μαθητής μπήκε χωρίς λόγο να χτυπήσει τον καθηγητή. Η διευθύντρια δεν ενημέρωσε, περνάνε τρεις μέρες, δεν ενημερώνει, οπότε την τέταρτη μέρα πήγα και ενημέρωσα εγώ και κάνω αναφορά ότι συνέβη αυτό το περιστατικό» συμπληρώνει ο κ. Σταυρόπουλος.

Καταγγέλλει ότι βρέθηκε ο ίδιος κατηγορούμενος

Ο καθηγητής Μαθηματικών παραδέχεται ότι εκείνος κατήγγειλε την διευθύντρια επειδή απέκρυψε το γεγονός. «Μετά η διευθύντρια μαζεύει τρεις αναφορές από συγγενείς του παιδιού που πήγε να με χτυπήσει και μαζί με μια δική της αναφορά τα στέλνει στη δευτεροβάθμια και αυτή με τη σειρά της αντί να κάνει ΕΔΕ και να ψάξει να δει τι γίνεται με τις καταγγελίες και αν έχουν κάποια βάση, τα στέλνει όλα στον εισαγγελέα και γράφει και να ελέγξει αν χρειάζομαι ακούσια νοσηλεία» αναφέρει ο Κώστας Σταυρόπουλος και προσθέτει: «Αυτός κιόλας ήταν ο λόγος της παραίτησης μου, γιατί δεν δέχομαι τον χώρο που υπηρετώ 27 χρόνια με ζήλο, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους γονείς, στα παιδιά και στο υπουργείο να γράφουν για εμένα αυτά τα συκοφαντικά πράγματα. Οτι είμαι ιδιαζόντως ψυχοπαθητική προσωπικότητα, στα όρια της ψυχιατρικής διαταραχής πιθανόν και να γράφει ότι είναι πιθανό ότι μπορεί να χτυπήσω παιδί, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ».

«Φοβήθηκα για τη ζωή μου»

Ο καθηγητής εξηγεί πώς αναγκάστηκε τελικά να παραιτηθεί: «Δεν παραιτηθηκα γιατι δεν αντεχα το bullying, αλλά γιατι η υπηρεσια οταν ελαβε την καταγγελια μου για τα όσα συνέβαιναν αντι να διατάξει ΕΔΕ για την διερευνηση των συνθηκων που κατηγγειλα με την αναφορα μου, όπου μαθητης εισέβαλε στον συλλογο για να με χτυπησει στραφηκε εναντιον μου ζητωντας να ελεγχθω εγω, εγω το θυμα της επιθεσης γιατι υπηρχε πιθανοτητα να ασκησω βια σε τριτους η στον εαυτο μου, δηλαδη η υπηρεσια με μετετρεψε απο θυμα σε θυτη».

Το επεισόδιο με μαθητή που τον γλίτωσε από ξυλοδαρμό

Σε άλλο σημείο της επικοινωνίας με το Newsbomb, ο καθηγητής περιγράφει πώς γλίτωσε ένα παιδί από μαινόμενο όχλο συμμαθητών του. «Την ώρα που έκανε την εφημερία μου ήρθε από πίσω μου κάποιος και μου πέταξε από πολύ κοντά ένα μπουγέλο, τότε κατευθείαν γύρισα, και είδα πίσω μου 20 παιδιά οπότε δεν είδα ποιος το πέταξε. Ηρθε ένας μαθητής μου αργότερα και μου είπε ποιος το πέταξε και πήγα κατευθείαν στην διευθύντρια και της το είπα. Μετά πήγα για μάθημα και όταν βγήκα στο διάλειμμα κατά την ώρα της εφημερίας μου, βρήκα το παιδί που μου υπέδειξε αυτόν που πέταξε το μπουγέλο, να είναι περικυκλωμένο από 30 άτομα, να το έχουν βάλει στη μέση και να είναι έτοιμοι να το χτυπήσουν. Έτρεξα, τους έκανα πέρα, πήρα το παιδί μαζί μου και τον ρώτησα τι συμβαίνει. Τότε μου είπε ότι "μάθανε ότι εγώ είπα ποιος το πέταξε και ήρθαν να μου κάνουν bullying και ότι θα με βρουν έξω και θα με χτυπήσουν.

Πήγα στην Διευθύντρια, της είπα ποιος το έκανε και επειδή μου το είπε ένα παιδί πήγαν να το χτυπήσουν. Τελικά, το αποτέλεσμα ήταν να μη γίνει απολύτως τίποτα».

«Με ταρακούνησε η υπόθεση της Σοφίας Χρηστίδου κι έτσι μίλησα»

«Η καταγγελία η δική μου ξεκίνησε από αυτήν την είδηση στη Θεσσαλονίκη, η οποία με ταρακούνησε ουσιαστικά. Όταν εγώ είδα ότι χάθηκε ανθρώπινη ζωή εξαιτίας ενός ίδιου περιστατικού που έγινε με εμένα. Απλά εγώ δεν δεχόμουν το bullying μέσα στην τάξη αλλά στην εφημερία μου έξω και το έκαναν σε εμένα γιατί μόνο εγώ πήγαινα στην κρυψώνα που κάπνιζαν τα παιδιά και τους έκανα παρατήρηση.

Οι δύο περιπτώσεις της Σοφίας Χριστίδου και η δική μου είναι ακριβώς ίδιες. Απλώς στη μια περίπτωση η γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ εγώ έχασα τη δουλειά μου, με δική μου απόφαση βέβαια. Δεν πέτυχε ο στόχος που είχαν να με βάλουν στο ψυχιατρείο. Στο έγκλημα που συντελέστηκε εις βάρος μου αστόχησαν. Δεν κατάφεραν να με βάλουν μέσα, αλλά το έγκλημα είναι ίδιο με αυτό που έγινε με την Σοφία Χριστίδου. Σε εμένα δεν πέτυχαν το στόχο τους, αλλά παραμένει και πάλι έγκλημα».

«Καμία ασφάλεια στο σχολείο»

Ο κ. Σταυρόπουλος καταγγέλλει ότι «στο σχολείο δεν υπήρχε καμία ασφάλεια. Έμπαιναν εξωσχολικοί από την ανοιχτά πόρτα και έφτασαν μέχρι επάνω την ώρα που έκανες μάθημα. Ξαφνικά άνοιγε η πόρτα της τάξης και ερχόσουν αντιμέτωπος με έναν εξωσχολικό, ο οποίος ξαφνικά σου τίναζε στον αέρα το μάθημα, γιατί απευθυνόταν σε έναν και στα παιδιά της τάξης με απαξιωτικό τρόπο και όταν του έλεγες να φύγει, δεν έφευγε. Αυτό που γινόταν ήταν κάτι πρωτοφανές για τη νομοθεσία λέει ότι η διευθύντρια είναι υπεύθυνη να ασφαλίσει το σχολείο και οποιαδήποτε τρίτος μπαίνει μέσα και είναι εξωσχολικός και διαταράσσει ουσιαστικά την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου πρέπει να καλείται η αστυνομία και να συλλαμβάνεται, κάτι που δεν συνέβη ποτέ».

Η συνολική θεώρηση του καθηγητή για την Παιδεία

Κάνοντας έναν απολογισμό της θητείας του, ο καθηγητής μιλά για την Παιδεία γενικότερα και τονίζει: «Πριν την παραίτηση υπήρχε κάτι άλλο. Πέτρες που εκτοξεύονταν, μαθητές που έσπρωχναν για να πετάξουν κάτω τον καθηγητή. Εξωσχολικοί που έφταναν μέχρι τις αίθουσες και διαταράσσαν το μάθημα. Μια κόλαση μέσα στο σχολείο. Ένας καθηγητής παγιδευμένος μέσα στο ίδιο του το σχολείο, χωρίς να τον προστατεύει ούτε το σχολείο, ούτε η Διεύθυνση. Οι μαθητές να συνηθίζουν την ατιμωρησία, η Διεύθυνση να μην επιβάλει τις ποινές που θα διορθώσουν τα προβλήματα και οι καθηγητές να καταλήγουν όμηροι, μόνοι τους. Ουσιαστικά όμηροι των μαθητών, όμηροι των γονέων, όμηροι του συστήματος που φοβάται να επιβάλει τους κανόνες.

Οταν ένας μαθητής σε αυτή την ηλικία δεν σέβεται τίποτα, δεν θα σεβαστεί ούτε το σχολείο, ούτε τον καθηγητή του, ούτε την κοινωνία. Το σχολείο οφείλει να διδάξει τον μαθητή ότι οι πράξεις έχουν συνέπειες. Αυτό είναι το μοναδικό απαραίτητο μάθημα που πρέπει να μάθουν όλοι οι μαθητές. Επίσης, πρέπει να μάθουν όλοι ότι η αξιοπρέπεια δεν προστατεύεται σε μια κοινωνία που έχει μάθει να συγχωρεί τη βία.

Παράλληλα, τα σχολεία με την βία μετατρέπονται σε χώρους φόβου. Οι αυριανοί πολίτες μεγαλώνουν μέσα στην βία και τότε δεν υπάρχει επιστροφή. Το πρόβλημα είναι μεγάλο και το υπουργείο θα πρέπει να σκύψει πάνω από τη μικρή κοινωνία του σχολείου, να αφουγκραστεί τις αγωνίες των εκπαιδευτικών και να βρει τρόπο να στηρίξει τον πυλώνα του σχολείου που είναι ο εκπαιδευτικός της τάξης.

Οι δημόσιες σχέσεις που κάνουν οι διευθυντές με τους γονείς δημιουργούν αυτή την κατάσταση, η οποία είναι δυσβάσταχτη για τους εκπαιδευτικούς και οδηγεί την Παιδεία σε εξαθλίωση. Η ουσία της καταγγελίας μου είναι να διορθωθούν τα κακώς κείμενα, όχι για εμένα μόνο αλλά για εκείνα τα παιδιά. Πασχίζω, αγωνιώ για την αυριανή κοινωνία που θα την αποτελέσουν οι σημερινοί μαθητές» καταλήγει ο καθηγητής Μαθηματικών Κώστας Σταυρόπουλος.

Διαβάστε επίσης