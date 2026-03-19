Σε στάση εργασίας προχωρούν οι δάσκαλοι στις 26 Μαρτίου για τον θάνατο της Σοφίας Χρηστίδου

Σε στάση εργασίας προχωρούν την Πέμπτη 26 Μαρτίου, από τις 8:00 έως τις 10:00, οι δάσκαλοι, έπειτα από απόφαση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, με στόχο την ανάδειξη της «επιτακτικής ανάγκης» στήριξης των εκπαιδευτικών και του δημόσιου σχολείου, έμπρακτα, από την Πολιτεία.

Αφορμή για τη στάση εργασίας στάθηκε ο θάνατος της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου στη Θεσσαλονίκη, με την Ομοσπονδία να ζητά την «πλήρη και ενδελεχή διερεύνηση των συνθηκών» που οδήγησαν σε αυτό.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση: «Το θλιβερό αυτό γεγονός επαναφέρει στο προσκήνιο, με τραγικό τρόπο, την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα σχολεία ως αποτέλεσμα της διαχρονικής απαξίωσης και υποβάθμισης από τις κυβερνήσεις, του εκπαιδευτικού έργου».

Η Ομοσπονδία ζητά από την κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας να προχωρήσουν σε «αποτελεσματικά μέτρα», που «θα προστατεύουν-κατοχυρώνουν νομικά τον εκπαιδευτικό κατά την άσκηση του έργου του και θα αμβλύνουν την εργασιακή εξουθένωση».

Ακόμη, ζητά να θεσμοθετηθεί και να υλοποιηθεί η σταθερή παρουσία κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων σε κάθε σχολική μονάδα, από την αρχή της χρονιάς, «για την ουσιαστική παρέμβαση προς όφελος των μαθητών και των εκπαιδευτικών».

